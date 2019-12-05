Отраслями с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году снова стали IT и розничная торговля. Это показало исследование Headhunter, с результатами которого ознакомились «Известия».

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IT и розничная торговля стали отраслями с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году. Это следует из исследования портала HeadHunter, с результатами которого ознакомились «Известия».

Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году

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