Экономика
ИзвестияНазваны отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году
IT и розничная торговля стали отраслями с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году. Это следует из исследования портала HeadHunter, с результатами которого ознакомились «Известия».
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Отраслями с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году снова стали IT и розничная торговля. Это показало исследование Headhunter, с результатами которого ознакомились «Известия».Известиявчера в 16:01
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