Экономика

ИзвестияИзвестияНазваны отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году

IT и розничная торговля стали отраслями с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году. Это следует из исследования портала HeadHunter, с результатами которого ознакомились «Известия».
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с чего всё началось

IT, Брут: самые высокие зарплаты оказались и самыми быстрорастущими

Отраслями с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году снова стали IT и розничная торговля. Это показало исследование Headhunter, с результатами которого ознакомились «Известия».
Известиявчера в 16:01

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Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами

Lenta.ruвчера в 19:05

Розничная торговля и IT стали отраслями с быстрорастущими зарплатами

News.ruвчера в 20:26

«Известия»: сфера IT стала лидером по размерам зарплат в 2019 году с темпом роста в 6,5%

ТАССвчера в 19:58

СМИ рассказали, в каких сферах быстрее всего растут зарплаты

Life.ruвчера в 19:48

HeadHunter назвал отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами

РБКвчера в 22:32

Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами

РЕН ТВвчера в 18:21

IT, Брут: самые высокие зарплаты оказались и самыми быстрорастущими

Известиявчера в 16:01
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Кино

Виктор Сухоруков объяснил, почему фильм «Брат 3» невозможен

Кубань 24 вчера в 15:27
Происшествия

Жительница Бийска, убившая свою 11-месячную дочь, получила 15 лет

РИА Новости вчера в 22:45
Происшествия

Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли

ТАСС вчера в 23:27
Общество

Производители стиральных порошков ответили на обвинение ФАС

Ранее, 4 декабря, ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil, a также шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, по данным службы, отличаются по качеству от таких же, произведенных за рубежом.
Известия вчера в 22:22
Происшествия

При строительстве порта под Калининградом похищено 1,6 млрд рублей

РИА Новости вчера в 07:35
Происшествия

Второй погибший обнаружен на месте пожара на нефтестанции в Татарстане

Спасатели нашли тело второго погибшего на месте пожара на нефтеперекачивающей станции «Калейкино» АО «Транснефть — Прикамье» в Татарстане.
RT на русском вчера в 15:13
Политика

«Нафтогаз» объяснил появление отвергнутых Москвой цен на транзит газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил ценообразование тарифов на транзит газа, которые ранее были предложены «Газпрому» украинской стороной.
РБК вчера в 15:17
Космос

«Триколор» запустит собственный телеканал live-трансляций

Вещание «Большого эфира» начнется 6 декабря с трансляции с космодрома Байконур пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13» .Телеканал также в режиме реального времени покажет стыковку «грузовика» с пилотируемой орбитальной станцией, которая намечена на 9 декабря.
Telesputnik.ru вчера в 06:08
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости вчера в 08:06
Происшествия

В Приморье арестованы полицейские, подозреваемые в убийстве

Трое сотрудников уголовного розыска отдела полиции в посёлке Кавалерово Приморского края арестованы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03 декабря в 21:28
Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском вчера в 12:09
Наука

Предок вируса гепатита А передался человеку от «поцелуйных» клопов

Вирус «поцелуйных клопов» оказался предком человеческого гепатита А, об этом сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Microbiology Open.
Ugpressa.ru вчера в 14:06
Общество

Сменился начальник красноярского УФСБ

Президент России Владимир Путин своим указом назначил генерал-майора Андрея Виговского начальником управления ФСБ по Красноярскому краю, сообщает ведомство.
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 22:31
Общество

Депутат Госдумы пожаловался на скромные служебные квартиры

Петров считает: идти в депутаты ради служебных квартир и других благ — бессмысленно. Он отметил, что «в таком доме прожил 19 лет».
LentaChel.ru вчера в 05:38
Происшествия

В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»

ТАСС вчера в 16:27
Политика

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук позвали украинцев выйти на Майдан

Газета.Ru вчера в 19:35
Общество

Для студента ВШЭ Егора Жукова обвинение запросило четыре года колонии

Прокуратура потребовала приговорить к четырем годам лишения свободы студента третьего курса факультета политологии Высшей школы экономики (ВШЭ), видеоблогера Егора Жукова.
BFM.ru вчера в 09:15
Транспорт

Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео

Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Российская газета вчера в 04:55
Наука

Редактирование генов китайских близнецов могло привести к мутациям

Ученые утверждают, что редактирование генов, направленное на выработку у детей способности противостоять ВИЧ, не привело к этой цели и вызвало непреднамеренные мутации.
Pravda.Ru вчера в 10:31
Политика

Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону

Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
REGNUM вчера в 14:47
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Происшествия

Неизвестные закидали снегом Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге

Вечный огонь на мемориале на Марсовом поле в центре Петербурга закидали снегом в среду вечером.
ТАСС вчера в 10:32
Политика

МИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме

Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
ТАСС вчера в 11:33
Транспорт

В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на площадках спецтехники

На некоторых участках центра Москвы ввели новый штраф за нелегальную парковку на площадке спецтехники и на газоне.
РБК вчера в 23:34
Футбол

«МЮ» победил «Тоттенхэм» Моуринью

Газета.Ru вчера в 16:32
Шоу-бизнес

Познер отказался реагировать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Lenta.ru вчера в 07:17
Авто

Euro NCAP проверила на безопасность 12 новинок автопрома

32CARS.ru вчера в 04:10
Политика

Меркель объяснила высылку российских дипломатов

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что приняла решение о высылке российских дипломатов из-за недостаточной помощи Москвы в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 10:01
Политика

Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Lenta.ru вчера в 09:37
Армия и оружие

Трамп заявил, что США будут делать с нефтью в Сирии все, что захотят

После встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, которая прошла в Лондоне на кануне саммита военного блока, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты взяли под контроль месторождения сирийской нефти, с целью обеспечения победы над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), и теперь могут делать с этой нефтью все, что захотят.
Военное дело 03 декабря в 07:05
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