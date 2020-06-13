Общество
МедиаПотокНазваны отрасли с самыми высокими в начале года зарплатами
Росстат назвал отрасли с самой высокой зарплатой в начале (за первые три месяца) текущего года. Самую высокую зарплату получали сотрудники в финансовой и страховой сферах. Далее следуют занятые в сфере добычи полезных ископаемых работники, чей средний доход составил 85,6 тысячи рублей.
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с чего всё началось
Стало известно, в каких экономических отраслях зафиксированы самые высокие и низкие зарплаты в I квартале 2020 года. На основе данных Росстата RT составил рейтинг.RT на русскомвчера в 00:00
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Происшествия
В Париже произошли столкновения между полицейскими и демонстрантами
RT на русском вчера в 11:55
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия вчера в 19:47
Политика
Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия вчера в 12:47
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 12 июня в 05:12
Энергетика
Сколько за литр? Раз в неделю НУР24 публикует цены на бензин и ДТ в Новом Уренгое (ФОТО)
На АЗС Техинком 92 и 95 бензин остался по прежней цене. Стоимость бензина и ДТ на 6 мая можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Nur24.ru вчера в 03:01
Общество
Военная техника прибыла в Москву для участия в параде Победы
Механизированная колонна, которая 24 июня пройдет по Красной площади на параде Победы, передислоцирована из подмосковного Алабино на временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве.
Коммерсантъ 01:58
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости 12 июня в 21:10
Наука
В США опубликовали новые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Предварительные результаты испытания вакцины от коронавируса на мышах, проведенные американской компанией Moderna, показали, что препарат не увеличивает риск более тяжелого течения болезни и что даже одна его доза может защитить от COVID-19.
РБК 12 июня в 20:49
Происшествия
В Атланте полиция применила против протестующих слезоточивый газ
REGNUM вчера в 22:43
Здоровье
Почти 100 зараженных коронавирусом выявили в Приморье за сутки
В Приморском крае уже сделано 2453 лабораторных исследования на COVID-19, причем за минувшие сутки обследование прошли 2293 человека.
Primpress.ru 00:30
Общество
Экс-полковник ФСИН предрек Ефремову работу библиотекарем в колонии
Экс-полковник ФСИН сообщил, что большинство заключенных, отбывающих наказание в колонии-поселении, как правило, работают на территории исправительного учреждения.
NewInform вчера в 18:47
Общество
В Кузбассе 14 июня выявили 23 новых случая заражения коронавирусом
По данным оперштаба на 14 июня, за стуки медиками было выявлено 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Аргументы и Факты - Кузбасс 01:12
Авто
Составлен рейтинг кроссоверов, которые практически не ломаются
Эксперты авторитетного немецкого портала Auto Bild составили рейтинг из пяти самых надежных кроссоверов.
Новые автомобили 00:55
Происшествия
Юрист Жорин предупредил о последствиях видеообращения Ефремова
Адвокат Сергей Жорин предупредил, что видеообращение устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова может обернуться для него негативными последствиями.
ФАН вчера в 19:20
Происшествия
Пассажиры перевернувшегося на Камчатке катера пропали без вести
Lenta.ru вчера в 20:29
Общество
Жириновский предложил установить зарплатный стандарт
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
Общество
В Новочеркасске объяснили появление плакатов ко Дню России с ошибкой
Новочеркасск, Ростовская область, 13 июня 2020, 20:49 — REGNUM Плакаты ко Дню России с орфографической ошибкой, которые появились в Новочеркасске, разместили представители рекламной компании.
REGNUM вчера в 13:49
Общество
Минздрав: жара не снижает активность коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что жаркая погода не приводит к снижению активности коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 12 июня в 12:25
Армия и оружие
Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд
В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.
Lenta.ru 12 июня в 03:10
Религия
Скандальный отец Сергий отказался покидать церковь без полиции
Уральский меридиан 00:00
Политика
Сестра Ким Чен Ына анонсировала «следующий шаг» КНДР в отношении Сеула
Корейская Народная Демократическая Республика в ближайшее время предпримет "следующий шаг" в отношении Сеула, заявила первый заместитель директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, являющаяся младшей сестрой лидера страны Ким Чены Ына.
Газета.Ru вчера в 10:12
Футбол
«Бавария» вырвала победу в матче с «Боруссией» из Менхенгладбаха
«Бавария» обыграла «Боруссию» (Менхенгладбах) со счетом 2:1 в матче 31-го тура бундеслиги.
Спорт-Экспресс вчера в 14:23
Космос
В Японии началось создание орбитального лазера для войны в космосе
Японская компания «SKY Perfect JSAT» начала разработку и создания спутника Земли, оснащенного боевым лазером для уничтожения космических объектов противника.
Недвижимость.RU вчера в 14:05
Наука
Самую первую форму жизни на Земле создали в лаборатории
LentaChel.ru вчера в 16:14
Общество
Собянин рассказал о сроках открытия кинотеатров в Москве
Ряд ограничений в Москве может быть снят уже в июле.
Lenta.ru 01:43
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
Известия вчера в 23:17
Фигурное катание
Тренер «Хрустального» рассказала о стоимости занятий фигурным катанием
Тренер по фигурному катанию Алена Высоцкая, работающая в группе специалиста Этери Тутберидзе на катке "Хрустальный", раскрыла стоимость занятий фигурным катанием.
РИА Новости 12 июня в 11:13
Происшествия
В Белоруссии возбудили дело против топ-менеджера Белгазпромбанка
Минск, 13 июня 2020, 23:55 — REGNUM В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении главы дирекции Белгазпромбанка в Могилеве Сергея Кармызова.
REGNUM вчера в 16:55
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 июня
В апреле 2019 года в стране было зарегистрировано 53,7 тыс. разводов. В этом году за тот же период расторгли брак только 13,7 тыс. пар.
РБК 01:58