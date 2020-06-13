Общество
МедиаПотокНазваны отрасли с самыми высокими в начале года зарплатами
Росстат назвал отрасли с самой высокой зарплатой в начале (за первые три месяца) текущего года. Самую высокую зарплату получали сотрудники в финансовой и страховой сферах. Далее следуют занятые в сфере добычи полезных ископаемых работники, чей средний доход составил 85,6 тысячи рублей.
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с чего всё началось
Стало известно, в каких экономических отраслях зафиксированы самые высокие и низкие зарплаты в I квартале 2020 года. На основе данных Росстата RT составил рейтинг.RT на русскомвчера в 00:00
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