Стало известно, в каких экономических отраслях зафиксированы самые высокие и низкие зарплаты в I квартале 2020 года. На основе данных Росстата RT составил рейтинг.

с чего всё началось

Росстат назвал отрасли с самой высокой зарплатой в начале (за первые три месяца) текущего года. Самую высокую зарплату получали сотрудники в финансовой и страховой сферах. Далее следуют занятые в сфере добычи полезных ископаемых работники, чей средний доход составил 85,6 тысячи рублей.

Названы отрасли с самыми высокими в начале года зарплатами

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