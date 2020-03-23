Общество

REGNUMREGNUMНазваны отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Среди регионов РФ лидером по среднему размеру зарплат стала Сахалинская область. Здесь в отрасли добычи нефти и газа можно рассчитывать на чистую зарплату, превышающую 350 тыс. рублей. Для сравнения: работник финансового сектора в Москве получает порядка 170 тыс. рублей.
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с чего всё началось

Названы самые высокооплачиваемые профессии в российских регионах

Самые высокие зарплаты в регионах России получают работники добывающей промышленности, финансового сектора, а также сферы интеллектуального труда. В лидерах — Сахалин, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новостивчера в 17:08

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Названы самые высокооплачиваемые профессии в каждом регионе России. РЕЙТИНГ

URA.Ruвчера в 18:48

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в России

РБК00:21

Названы сферы с самыми высокими зарпалатами

Известиявчера в 20:05

Названы самые высокооплачиваемые отрасли по регионам России

Газета.Ru02:49

Названы профессии с самыми высокими зарплатами в российских регионах

Lenta.ruвчера в 18:43

Названы сферы с самыми высокими зарплатами в регионах России

RT на русскомвчера в 17:53

Названы самые высокооплачиваемые профессии в российских регионах

РИА Новостивчера в 17:08
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 03:41, Ашберн
Армия и оружие

В ДНР заявили о ранении ребенка при обстреле со стороны ВСУ

При обстреле территории Донецкой народной республики со стороны Вооруженных сил Украины ранен 13-летний ребенок, сообщил глава городской администрации Горловки Иван Приходько.
РЕН ТВ 01:25
Армия и оружие

В Китае объяснили необходимость российских ЗРК С-400

В китайских СМИ появился анализ преимуществ, которые дадут этой азиатской стране российские ЗРК С-400.
Российская газета вчера в 07:51
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова перенесла экстренную операцию

Телеведущей потребовалось хирургическое вмешательство. 42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова перенесла экстренную операцию.
Экспресс газета вчера в 13:48
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
RT на русском 02:31
Политика

В Россию доставили более 25 млн защитных масок из Китая

Российский военный самолет доставил из Китая 25,5 млн защитных масок, сообщает Минобороны РФ.
Каспий.Инфо 01:40
Общество

В Германии зафиксирована аномалия с коронавирусом

Эксперты издания Financial Times сообщили об аномалии с низкой смертностью от коронавируса в Германии.
МедиаПоток 21 марта в 05:31
Общество

Мишустин поручил Минтруду и ФНС следить за случаями невыплаты зарплаты

Российский премьер Михаил Мишустин по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 поручил Минтруду и ФНС России обеспечить еженедельный мониторинг ситуации с невыплатой заработной платы.
RT на русском 02:53
Общество

За сутки в России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

За сутки в России зафиксировано 71 новое коронавирусное заболевание, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Российская газета 02:36
Происшествия

У четверых жителей Челябинской области выявлен коронавирус

У четверых жителей Челябинской области получены положительные результаты на коронавирус.
Российская газета 02:40
Авто

Появилась информация о новой Toyota Land Cruiser

Компания Toyota продолжает работу над новым Toyota Land Cruiser 300.
Автоновости дня 21 марта в 03:45
Происшествия

На Кубани выявлены еще два новых случая заражения коронавирусом

В Краснодарском крае выявлены два подтвержденных новых случая коронавирусной инфекции COVID-2019.
Российская газета 21 марта в 11:14
Происшествия

Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 17:33
Общество

В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»

Москва перестанет направлять положительные пробы на коронавирус нового типа на подтверждение.
ТАСС 03:05
Единоборства

Хабиб из-за коронавируса вернулся из США в Россию

Титулованный боец принял решение покинуть США и перебраться на территорию Российской Федерации из-за ситуации, связанной с пандемией коронавируса.
Prognozist вчера в 18:58
Авто

Названа дата начала продаж минивэна Volkswagen Viloran

Компания Volkswagen выводит на рынок новый большой минивэн Volkswagen Viloran.
Новые автомобили 21 марта в 23:42
Политика

Помпео прибыл в Афганистан с необъявленным визитом

РЕН ТВ 03:02
Футбол

Семин объявил трех лучших футболистов сезона

Наставник «Локомотива» Юрий Семин назвал трех лучших игроков текущего сезона РПЛ.
ProstoProSport вчера в 08:18
Политика

Застрявшие в Доминикане украинцы попросили Зеленского вернуть их домой

Граждане Украины, которые не могут покинуть Доминиканскую Республику в связи с закрытием границы из-за коронавируса, потребовали от главы государства Владимира Зеленского вернуть их домой.
Известия 01:33
Общество

ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями

Заместитель начальника Госавтоинспекции Александр Быков заявил, что ГИБДД планирует ввести в работу высокотехнологичные камеры, чтобы контролировать использование водителями смартфонов за рулем.
Газета.Ru 03:11
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости вчера в 16:55
Экономика

Индекс Мосбиржи и РТС упали на открытии торгов

На открытии торгов индекс Мосбиржи снизился на 4,38 процента по отношению к закрытию, составив 2229,53 пункта.
Московский Комсомолец 03:23
Происшествия

Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
REGNUM 03:27
Культура

9-летняя россиянка вышла в финал конкурса талантов в Финляндии

Культуромания вчера в 12:44
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона

Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Российская газета вчера в 21:00
Общество

В России могут приостановить работу кинотеатров

Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
REGNUM вчера в 13:36
Общество

Ведущая «Вестей» назвала голосование по поправкам в Конституцию «театральной постановкой»

Рассмеявшаяся из-за льгот ведущая ГТРК «Камчатка» демонстративно отказалась голосовать по Конституции РФ.
Evo-rus.com вчера в 07:26
Политика

США потеряют лидирующие позиции в мире из-за коронавируса

Замглавы Международного института стратегических исследований Кори Шейк считает, что распространение коронавируса и последствия пандемии приведут к закату лидерства США на мировой арене.
Политическая Экспертиза 03:11
Наука

Итальянские ученые приблизились к созданию «вечного стекла»

Дни24 вчера в 09:00
Общество

Льготный проезд для школьников временно отменен в Москве

Власти Москвы приняли решение временно отменить льготный проезд для школьников в общественном транспорте.
ТВ Центр 02:31
Здоровье

В Бурятии запретили массовые мероприятия с участием более 50 человек

В Бурятии введен запрет на все массовые мероприятия с количеством участников свыше 50 человек, сообщает пресс-служба Правительства РБ.
Байкал Медиа Консалтинг 02:41
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