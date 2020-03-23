Общество
REGNUMНазваны отрасли с самыми высокими зарплатами в России
Среди регионов РФ лидером по среднему размеру зарплат стала Сахалинская область. Здесь в отрасли добычи нефти и газа можно рассчитывать на чистую зарплату, превышающую 350 тыс. рублей. Для сравнения: работник финансового сектора в Москве получает порядка 170 тыс. рублей.
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с чего всё началось
Самые высокие зарплаты в регионах России получают работники добывающей промышленности, финансового сектора, а также сферы интеллектуального труда. В лидерах — Сахалин, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ, свидетельствует исследование РИА Новости*.РИА Новостивчера в 17:08
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Армия и оружие
В ДНР заявили о ранении ребенка при обстреле со стороны ВСУ
При обстреле территории Донецкой народной республики со стороны Вооруженных сил Украины ранен 13-летний ребенок, сообщил глава городской администрации Горловки Иван Приходько.
Армия и оружие
В Китае объяснили необходимость российских ЗРК С-400
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Шоу-бизнес
Анфиса Чехова перенесла экстренную операцию
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Общество
Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
Политика
В Россию доставили более 25 млн защитных масок из Китая
Российский военный самолет доставил из Китая 25,5 млн защитных масок, сообщает Минобороны РФ.
Общество
В Германии зафиксирована аномалия с коронавирусом
Эксперты издания Financial Times сообщили об аномалии с низкой смертностью от коронавируса в Германии.
Общество
Мишустин поручил Минтруду и ФНС следить за случаями невыплаты зарплаты
Российский премьер Михаил Мишустин по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 поручил Минтруду и ФНС России обеспечить еженедельный мониторинг ситуации с невыплатой заработной платы.
Общество
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За сутки в России зафиксировано 71 новое коронавирусное заболевание, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Происшествия
У четверых жителей Челябинской области выявлен коронавирус
У четверых жителей Челябинской области получены положительные результаты на коронавирус.
Авто
Появилась информация о новой Toyota Land Cruiser
Компания Toyota продолжает работу над новым Toyota Land Cruiser 300.
Происшествия
На Кубани выявлены еще два новых случая заражения коронавирусом
В Краснодарском крае выявлены два подтвержденных новых случая коронавирусной инфекции COVID-2019.
Происшествия
Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.
Общество
В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»
Москва перестанет направлять положительные пробы на коронавирус нового типа на подтверждение.
Единоборства
Хабиб из-за коронавируса вернулся из США в Россию
Титулованный боец принял решение покинуть США и перебраться на территорию Российской Федерации из-за ситуации, связанной с пандемией коронавируса.
Авто
Названа дата начала продаж минивэна Volkswagen Viloran
Компания Volkswagen выводит на рынок новый большой минивэн Volkswagen Viloran.
Футбол
Семин объявил трех лучших футболистов сезона
Наставник «Локомотива» Юрий Семин назвал трех лучших игроков текущего сезона РПЛ.
Политика
Застрявшие в Доминикане украинцы попросили Зеленского вернуть их домой
Граждане Украины, которые не могут покинуть Доминиканскую Республику в связи с закрытием границы из-за коронавируса, потребовали от главы государства Владимира Зеленского вернуть их домой.
Общество
ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями
Заместитель начальника Госавтоинспекции Александр Быков заявил, что ГИБДД планирует ввести в работу высокотехнологичные камеры, чтобы контролировать использование водителями смартфонов за рулем.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь
Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Экономика
Индекс Мосбиржи и РТС упали на открытии торгов
На открытии торгов индекс Мосбиржи снизился на 4,38 процента по отношению к закрытию, составив 2229,53 пункта.
Происшествия
Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками
Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
Культура
9-летняя россиянка вышла в финал конкурса талантов в Финляндии
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона
Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Общество
В России могут приостановить работу кинотеатров
Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
Общество
Ведущая «Вестей» назвала голосование по поправкам в Конституцию «театральной постановкой»
Рассмеявшаяся из-за льгот ведущая ГТРК «Камчатка» демонстративно отказалась голосовать по Конституции РФ.
Политика
США потеряют лидирующие позиции в мире из-за коронавируса
Замглавы Международного института стратегических исследований Кори Шейк считает, что распространение коронавируса и последствия пандемии приведут к закату лидерства США на мировой арене.
Наука
Итальянские ученые приблизились к созданию «вечного стекла»
Общество
Льготный проезд для школьников временно отменен в Москве
Власти Москвы приняли решение временно отменить льготный проезд для школьников в общественном транспорте.
Здоровье
В Бурятии запретили массовые мероприятия с участием более 50 человек
В Бурятии введен запрет на все массовые мероприятия с количеством участников свыше 50 человек, сообщает пресс-служба Правительства РБ.