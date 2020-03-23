Общество
REGNUMНазваны отрасли с самыми высокими зарплатами в России
Среди регионов РФ лидером по среднему размеру зарплат стала Сахалинская область. Здесь в отрасли добычи нефти и газа можно рассчитывать на чистую зарплату, превышающую 350 тыс. рублей. Для сравнения: работник финансового сектора в Москве получает порядка 170 тыс. рублей.
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с чего всё началось
Самые высокие зарплаты в регионах России получают работники добывающей промышленности, финансового сектора, а также сферы интеллектуального труда. В лидерах — Сахалин, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ, свидетельствует исследование РИА Новости*.РИА Новостивчера в 17:08
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Происшествия
Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками
Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
Общество
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Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
Здоровье
В Чехии назвали лекарство от коронавируса
В борьбе с заболеванием COVID-19, которое вызывает новый коронавирус, потенциально помогает Plaquenil, заявил глава минздрава Чехии Адам Войтех.
Общество
Собянин попросил москвичей старше 65 лет соблюдать домашний режим
Градоначальник отметил, что в основной группе риска по коронавирусу — пожилые люди с хроническими заболеваниями и низким иммунитетом «Нашей задачей является защитить вас — людей старшего поколения», — отметил Сергей Собянин.
Общество
Минздрав РФ: Мужчины болеют коронавирусом вдвое чаще женщин
Риск заразиться коронавирусом для мужчин в два раза выше, чем для женщин, заявил главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
Общество
В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»
Ранее Матвейчев отреагировал на отказ некоторых студентов университета заполнять анкету для прибывших из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусной инфекцией и на своей странице в фейсбуке призвал вернуть 37-й год.
Шоу-бизнес
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Актриса Ольга Куриленко рассказала в Instagram о том, что полностью излечилась от коронавируса.
Общество
В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом
По данным на 22 марта, в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Энергетика
Цены на нефть в начале торгов обвалились на 8%
Мировые цены на нефть в начале торгов обвалились на 8%, пишет «Ведомости».
Армия и оружие
Самолеты ВКС вылетели в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом
Футбол
Семин назвал трех лучших футболистов сезона РПЛ
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин объявил трех лучших игроков текущего сезона РПЛ. Об этом сообщает Спорт-Экспресс.
Общество
ФАС усилит контроль цен на социально значимые продукты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с 23 марта усиливает контроль за ценами на социально значимые продукты, при этом особое внимание уделит ценам на хлеб, крупы, мясо, яйца, масло, ряд овощей и фруктов, сообщила пресс-служба ведомства.
Происшествия
В Волгограде у здания УБЭП убит полицейский
По предварительным данным, постовой по охране здания УБЭП на улице Землячки просматривая записи камер видеонаблюдения, стал свидетелем противоправного поступка — некий гражданин на улице напал на прохожего.
Общество
В России закрываются кинотеатры из-за коронавируса
Минкульт рекомендовал кинотеатрам с 23 марта прекратить показы фильмов и мультфильмов для посетителей.
Происшествия
На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение
"В ходе проведенных обысков у студентов изъяты: обрез охотничьего ружья с патронами к нему, промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства связи, а также личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение".
Шоу-бизнес
78-летняя Барбара Брыльска борется с раком
Несколько лет назад у Барбары Брыльской диагностировали рак. О своем самочувствии она старается не рассказывать.
Здоровье
Кличко рассказал, сколько людей заболели коронавирусом в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко раскрыл количество жителей города, заболевших коронавирусом нового типа, по состоянию на 23 марта.
Общество
В России хотят ужесточить карантин по коронавирусу
Как сообщают эксперты, сейчас в России настал тот период, когда коронавирус распространяется с той же скоростью, что и в некоторых странах Европы таких, как Франция, Великобритания, Германия и Испания.
Общество
Собянин открыл еще одно отделение для больных коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл отделение для больных с коронавирусной инфекцией в городской клинической больнице 67 имени Ворохобова.
Общество
В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении MH17
В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении на востоке Украины 17 июля 2014 года пассажирского самолёта Boeing, выполнявшего рейс MH17.
Происшествия
В Ленобласти от утечки газа погибла сидевшая на карантине девушка
В доме произошла утечка газа и девушка с большой вероятностью умерла от отравления.
Экономика
В России предрекли рост цен на бензин из-за коронавируса
Владельцы российских АЗС предрекли рост цен на бензин из-за коронавируса.
Шоу-бизнес
Мадонна записала видео о коронавирусе, лежа в ванне
Американская певица Мадонна опубликовала на свой странице в Instagram видео.
Энергетика
Белоусов назвал ответственных за обвал цен на нефть
20 марта глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал причины обвала рынка нефти. По его словам, на падение цен повлиял целый ряд факторов.
Энергетика
С 1 апреля поставки российской нефти в Белоруссию возобновятся
Поставки российской нефти прекратились с января2020 года. Минск не соглашался на предложенные ими ценовые условия.
Политика
Министр здравоохранения Украины назвал «трупами» людей старше 65 лет
Глава минздрава Украины Илья Емец назвал "трупами" пожилых людей.
Политика
Кремль одобрил слежку через телефон за подозреваемыми в коронавирусе
Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, насколько законно следить за гражданами через телефон для реализации мероприятий по предупреждению распространения пандемии коронавируса.
Происшествия
Готовивших теракт боевиков нейтрализовали в Кабардино-Балкарии
Трое боевиков, готовивших теракт, нейтрализованы в Кабардино-Балкарии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
Здоровье
Во Франции успешно испытали лекарство от коронавируса
Французские ученые успешно испытали два существующих лекарственных препарата для лечения коронавируса – гидроксихлорохин и азитромицин.