Общество

REGNUMREGNUMНазваны отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Среди регионов РФ лидером по среднему размеру зарплат стала Сахалинская область. Здесь в отрасли добычи нефти и газа можно рассчитывать на чистую зарплату, превышающую 350 тыс. рублей. Для сравнения: работник финансового сектора в Москве получает порядка 170 тыс. рублей.
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с чего всё началось

Названы самые высокооплачиваемые профессии в российских регионах

Самые высокие зарплаты в регионах России получают работники добывающей промышленности, финансового сектора, а также сферы интеллектуального труда. В лидерах — Сахалин, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новостивчера в 17:08

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Названы самые высокооплачиваемые отрасли по регионам России

Газета.Ru02:49

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в России

РБК00:21

Названы сферы с самыми высокими зарпалатами

Известиявчера в 20:05

Названы самые высокооплачиваемые профессии в каждом регионе России. РЕЙТИНГ

URA.Ruвчера в 18:48

Названы профессии с самыми высокими зарплатами в российских регионах

Lenta.ruвчера в 18:43

Названы сферы с самыми высокими зарплатами в регионах России

RT на русскомвчера в 17:53

Названы самые высокооплачиваемые профессии в российских регионах

РИА Новостивчера в 17:08
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Происшествия

Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
REGNUM 03:27
Общество

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
РИА Новости 03:29
Здоровье

В Чехии назвали лекарство от коронавируса

В борьбе с заболеванием COVID-19, которое вызывает новый коронавирус, потенциально помогает Plaquenil, заявил глава минздрава Чехии Адам Войтех.
Взгляд.ру 02:45
Общество

Собянин попросил москвичей старше 65 лет соблюдать домашний режим

Градоначальник отметил, что в основной группе риска по коронавирусу — пожилые люди с хроническими заболеваниями и низким иммунитетом «Нашей задачей является защитить вас — людей старшего поколения», — отметил Сергей Собянин.
Московская газета 03:02
Общество

Минздрав РФ: Мужчины болеют коронавирусом вдвое чаще женщин

Риск заразиться коронавирусом для мужчин в два раза выше, чем для женщин, заявил главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
Наша версия 07:37
Общество

В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»

Ранее Матвейчев отреагировал на отказ некоторых студентов университета заполнять анкету для прибывших из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусной инфекцией и на своей странице в фейсбуке призвал вернуть 37-й год.
РИА Новости 06:09
Шоу-бизнес

Ольга Куриленко заявила об излечении от коронавируса

Актриса Ольга Куриленко рассказала в Instagram о том, что полностью излечилась от коронавируса.
Газета.Ru 07:36
Общество

В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом

По данным на 22 марта, в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Юга.ру вчера в 09:11
Общество

Камеры ГИБДД смогут фиксировать использование смартфона за рулем

РБК 06:11
Энергетика

Цены на нефть в начале торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть в начале торгов обвалились на 8%, пишет «Ведомости».
Рифей-Пермь вчера в 23:36
Армия и оружие

Самолеты ВКС вылетели в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом

Независимое телевидение Севастополя 03:56
Футбол

Семин назвал трех лучших футболистов сезона РПЛ

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин объявил трех лучших игроков текущего сезона РПЛ. Об этом сообщает Спорт-Экспресс.
МонаВиста 04:09
Общество

ФАС усилит контроль цен на социально значимые продукты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с 23 марта усиливает контроль за ценами на социально значимые продукты, при этом особое внимание уделит ценам на хлеб, крупы, мясо, яйца, масло, ряд овощей и фруктов, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 08:13
Происшествия

В Волгограде у здания УБЭП убит полицейский

По предварительным данным, постовой по охране здания УБЭП на улице Землячки просматривая записи камер видеонаблюдения, стал свидетелем противоправного поступка — некий гражданин на улице напал на прохожего.
REGNUM 08:10
Общество

В России закрываются кинотеатры из-за коронавируса

Минкульт рекомендовал кинотеатрам с 23 марта прекратить показы фильмов и мультфильмов для посетителей.
Прецедент-Новосибирск вчера в 23:19
Происшествия

На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение

"В ходе проведенных обысков у студентов изъяты: обрез охотничьего ружья с патронами к нему, промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства связи, а также личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение".
РИА Новости 07:56
Шоу-бизнес

78-летняя Барбара Брыльска борется с раком

Несколько лет назад у Барбары Брыльской диагностировали рак. О своем самочувствии она старается не рассказывать.
Shraibikus News 04:20
Здоровье

Кличко рассказал, сколько людей заболели коронавирусом в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко раскрыл количество жителей города, заболевших коронавирусом нового типа, по состоянию на 23 марта.
Pravda.Ru 07:53
Общество

В России хотят ужесточить карантин по коронавирусу

Как сообщают эксперты, сейчас в России настал тот период, когда коронавирус распространяется с той же скоростью, что и в некоторых странах Европы таких, как Франция, Великобритания, Германия и Испания.
Обзор газет 04:30
Общество

Собянин открыл еще одно отделение для больных коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл отделение для больных с коронавирусной инфекцией в городской клинической больнице 67 имени Ворохобова.
РИА Новости 07:44
Общество

В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении MH17

В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении на востоке Украины 17 июля 2014 года пассажирского самолёта Boeing, выполнявшего рейс MH17.
RT на русском 05:33
Происшествия

В Ленобласти от утечки газа погибла сидевшая на карантине девушка

В доме произошла утечка газа и девушка с большой вероятностью умерла от отравления.
Российская газета 07:33
Экономика

В России предрекли рост цен на бензин из-за коронавируса

Владельцы российских АЗС предрекли рост цен на бензин из-за коронавируса.
Lenta.ru 08:13
Шоу-бизнес

Мадонна записала видео о коронавирусе, лежа в ванне

Американская певица Мадонна опубликовала на свой странице в Instagram видео.
МИР 24 08:09
Энергетика

Белоусов назвал ответственных за обвал цен на нефть

20 марта глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал причины обвала рынка нефти. По его словам, на падение цен повлиял целый ряд факторов.
Известия 21 марта в 17:13
Энергетика

С 1 апреля поставки российской нефти в Белоруссию возобновятся

Поставки российской нефти прекратились с января2020 года. Минск не соглашался на предложенные ими ценовые условия.
Новостной фронт 07:52
Политика

Министр здравоохранения Украины назвал «трупами» людей старше 65 лет

Глава минздрава Украины Илья Емец назвал "трупами" пожилых людей.
Газета.Ru 07:29
Политика

Кремль одобрил слежку через телефон за подозреваемыми в коронавирусе

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, насколько законно следить за гражданами через телефон для реализации мероприятий по предупреждению распространения пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 05:51
Происшествия

Готовивших теракт боевиков нейтрализовали в Кабардино-Балкарии

Трое боевиков, готовивших теракт, нейтрализованы в Кабардино-Балкарии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
Газета.Ru 05:11
Здоровье

Во Франции успешно испытали лекарство от коронавируса

Французские ученые успешно испытали два существующих лекарственных препарата для лечения коронавируса – гидроксихлорохин и азитромицин.
Взгляд.ру 05:35
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