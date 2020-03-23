Общество

REGNUMREGNUMНазваны отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Среди регионов РФ лидером по среднему размеру зарплат стала Сахалинская область. Здесь в отрасли добычи нефти и газа можно рассчитывать на чистую зарплату, превышающую 350 тыс. рублей. Для сравнения: работник финансового сектора в Москве получает порядка 170 тыс. рублей.
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с чего всё началось

Названы самые высокооплачиваемые профессии в российских регионах

Самые высокие зарплаты в регионах России получают работники добывающей промышленности, финансового сектора, а также сферы интеллектуального труда. В лидерах — Сахалин, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новостивчера в 17:08

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Названы самые высокооплачиваемые отрасли по регионам России

Газета.Ru02:49

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в России

РБК00:21

Названы самые высокооплачиваемые профессии в российских регионах

РИА Новостивчера в 17:08

Названы самые высокооплачиваемые профессии в каждом регионе России. РЕЙТИНГ

URA.Ruвчера в 18:48

Названы профессии с самыми высокими зарплатами в российских регионах

Lenta.ruвчера в 18:43

Названы сферы с самыми высокими зарплатами в регионах России

RT на русскомвчера в 17:53

Названы сферы с самыми высокими зарпалатами

Известиявчера в 20:05
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Общество

В России за сутки выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

В России за прошедшие сутки был подтвержден 71 новый случай заражения коронавирусом, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 02:15
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона

Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Российская газета вчера в 21:00
Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает восьми-девяти процентов, свидетельствуют данные бирж.
РИА Новости вчера в 18:35
Политика

Зеленский начинает резко менять политический курс Украины

Под шумок борьбы с эпидемией прямо на наших глазах Зеленский совершает на Украине очередной государственный переворот.
Взгляд.ру 03:48
Экономика

Из-за дефолтов бизнеса доллар взлетит на новую высоту

Дополнительное стимулирование при скоординированном участии мировых ЦБ, ранее почти всегда становилось поводом для активных покупок на финансовых рынках.
Российская газета вчера в 23:00
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
RT на русском 02:31
Музыка

Новый клип Вячеслава Мясникова покорил пользователей Сети

ToDay News Ufa 21 марта в 09:39
Общество

Правительство выделило 7,5 миллиарда рублей на закупку аппаратов ИВЛ

Правительство РФ выделяет Минпромторгу 7,5 миллиарда рублей из своего резервного фондана закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в целях предупреждения распространения коронавируса, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 02:21
Общество

Из-за коронавируса приостановили всероссийскую диспансеризацию

Официальный интернет-портал правовой информации опубликовал сообщение, согласно которому всероссийская диспансеризация временно приостанавливается.
Live24 03:07
Происшествия

В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение

Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
BFM.ru вчера в 08:48
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости вчера в 16:55
Экономика

Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти

Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти Девальвация рубля и относительно высокие мировые цены на зерно придали уверенности российским фермерам.
Коммерсантъ вчера в 18:24
Происшествия

Два человека погибли в результате ДТП в Тамбовской области

Два человека погибли и ещё один пострадал в результате аварии с участием двух рейсовых автобусов в Жердевском районе Тамбовской области.
RT на русском вчера в 01:10
Общество

Ангела Меркель ушла на карантин

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в воскресенье отправилась на домашний карантин.
Компания вчера в 14:47
Общество

В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»

Москва перестанет направлять положительные пробы на коронавирусную инфекцию COVID-19 на подтверждение в «Вектор», диагноз будет ставиться после первой положительной пробы, сообщили в оперативном штабе.
RT на русском 03:17
Общество

ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями

Газета.Ru 03:11
Армия и оружие

Два российских танка включили в рейтинг лучших танков мира

В число шести самых мощных и продвинутых танков в мире попали сразу две российские машины. Речь идет о Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв".
Российская газета 21 марта в 04:09
Общество

Аваков предупредил украинцев о голоде

«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Lenta.ru 01:51
Общество

Роскачество обнаружило в одной из марок молока кишечную палочку

В ходе исследования молока шести марок Роскачество обнаружило в одном из них кишечную палочку.
РЕН ТВ 01:59
Общество

Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта.
Известия 01:02
Общество

Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса

Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами мира, сообщила Росавиация.
РИА Новости вчера в 17:13
Общество

Число погибших от коронавируса в Турции достигло 21

Турция продолжает принимать меры против распространения коронавируса, в частности 22 марта объявлен комендантский час для граждан старше 65 лет.
Rusturkey.com вчера в 02:42
Армия и оружие

Россия завершила переброску помощи в Италию

Интерфакс 03:29
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 21 марта в 04:17
Шоу-бизнес

Сергей Полунин снялся с голым сыном для обложки глянца

Вчера, 21 марта, Сергей опубликовал эксклюзивную фотографию, на которой он, запечатлён обнаженным до пояса, позирует с полностью голым сыном на руках.
Bimru.ru вчера в 13:19
Авто

Рассказали, можно ли вместо 95-го бензина заливать 92-й

Многие автомобилисты задаются вопросом, можно ли заменить 95-й бензин топливом с более низким октановым числом.
Новые автомобили 01:47
Здоровье

Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер

Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.
РИА Новости 21 марта в 09:34
Общество

Аренда дач в Тверской области сильно подорожала на фоне коронавируса

Аналитики прогнозируют рост стоимости аренды дач до 50% к маю.
Афанасий-бизнес 03:13
Общество

Контактировавших с больными коронавирусом отследят по телефону

Ожидается, что всех контактировавших с зараженным COVID-19 оповестят об этом по СМС, проинформировав о необходимости самоизоляции и предоставления данных в региональные оперативные штабы.
Право.ру 03:41
Общество

Более 120 тысяч человек обратились на горячую линию Депздрава Москвы

Более 120 тысяч жителей столицы обратились на горячую линию Департамента здравоохранения Москвы с вопросами о коронавирусе.
Вечерняя Москва 01:39
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