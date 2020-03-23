Общество
REGNUMНазваны отрасли с самыми высокими зарплатами в России
Среди регионов РФ лидером по среднему размеру зарплат стала Сахалинская область. Здесь в отрасли добычи нефти и газа можно рассчитывать на чистую зарплату, превышающую 350 тыс. рублей. Для сравнения: работник финансового сектора в Москве получает порядка 170 тыс. рублей.
Читать в источнике
Оценить412
с чего всё началось
Самые высокие зарплаты в регионах России получают работники добывающей промышленности, финансового сектора, а также сферы интеллектуального труда. В лидерах — Сахалин, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ, свидетельствует исследование РИА Новости*.РИА Новостивчера в 17:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 03:52, Ашберн
Общество
В России за сутки выявили 71 новый случай заражения коронавирусом
В России за прошедшие сутки был подтвержден 71 новый случай заражения коронавирусом, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона
Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%
Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает восьми-девяти процентов, свидетельствуют данные бирж.
Политика
Зеленский начинает резко менять политический курс Украины
Под шумок борьбы с эпидемией прямо на наших глазах Зеленский совершает на Украине очередной государственный переворот.
Экономика
Из-за дефолтов бизнеса доллар взлетит на новую высоту
Дополнительное стимулирование при скоординированном участии мировых ЦБ, ранее почти всегда становилось поводом для активных покупок на финансовых рынках.
Общество
Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
Музыка
Новый клип Вячеслава Мясникова покорил пользователей Сети
Общество
Правительство выделило 7,5 миллиарда рублей на закупку аппаратов ИВЛ
Правительство РФ выделяет Минпромторгу 7,5 миллиарда рублей из своего резервного фондана закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в целях предупреждения распространения коронавируса, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
Из-за коронавируса приостановили всероссийскую диспансеризацию
Официальный интернет-портал правовой информации опубликовал сообщение, согласно которому всероссийская диспансеризация временно приостанавливается.
Происшествия
В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение
Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь
Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Экономика
Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти
Цена российской пшеницы бьет рекорды и превысила стоимость нефти Девальвация рубля и относительно высокие мировые цены на зерно придали уверенности российским фермерам.
Происшествия
Два человека погибли в результате ДТП в Тамбовской области
Два человека погибли и ещё один пострадал в результате аварии с участием двух рейсовых автобусов в Жердевском районе Тамбовской области.
Общество
Ангела Меркель ушла на карантин
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в воскресенье отправилась на домашний карантин.
Общество
В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»
Москва перестанет направлять положительные пробы на коронавирусную инфекцию COVID-19 на подтверждение в «Вектор», диагноз будет ставиться после первой положительной пробы, сообщили в оперативном штабе.
Армия и оружие
Два российских танка включили в рейтинг лучших танков мира
В число шести самых мощных и продвинутых танков в мире попали сразу две российские машины. Речь идет о Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв".
Общество
Аваков предупредил украинцев о голоде
«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Общество
Роскачество обнаружило в одной из марок молока кишечную палочку
В ходе исследования молока шести марок Роскачество обнаружило в одном из них кишечную палочку.
Общество
Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе
Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта.
Общество
Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса
Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами мира, сообщила Росавиация.
Общество
Число погибших от коронавируса в Турции достигло 21
Турция продолжает принимать меры против распространения коронавируса, в частности 22 марта объявлен комендантский час для граждан старше 65 лет.
Армия и оружие
Россия завершила переброску помощи в Италию
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Шоу-бизнес
Сергей Полунин снялся с голым сыном для обложки глянца
Вчера, 21 марта, Сергей опубликовал эксклюзивную фотографию, на которой он, запечатлён обнаженным до пояса, позирует с полностью голым сыном на руках.
Авто
Рассказали, можно ли вместо 95-го бензина заливать 92-й
Многие автомобилисты задаются вопросом, можно ли заменить 95-й бензин топливом с более низким октановым числом.
Здоровье
Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер
Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.
Общество
Аренда дач в Тверской области сильно подорожала на фоне коронавируса
Аналитики прогнозируют рост стоимости аренды дач до 50% к маю.
Общество
Контактировавших с больными коронавирусом отследят по телефону
Ожидается, что всех контактировавших с зараженным COVID-19 оповестят об этом по СМС, проинформировав о необходимости самоизоляции и предоставления данных в региональные оперативные штабы.
Общество
Более 120 тысяч человек обратились на горячую линию Депздрава Москвы
Более 120 тысяч жителей столицы обратились на горячую линию Департамента здравоохранения Москвы с вопросами о коронавирусе.