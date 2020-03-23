Экономика
REGNUMНазваны отрасли с самыми высокими зарплатами в России
Среди регионов РФ лидером по среднему размеру зарплат стала Сахалинская область. Здесь в отрасли добычи нефти и газа можно рассчитывать на чистую зарплату, превышающую 350 тыс. рублей. Для сравнения: работник финансового сектора в Москве получает порядка 170 тыс. рублей.
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с чего всё началось
Самые высокие зарплаты в регионах России получают работники добывающей промышленности, финансового сектора, а также сферы интеллектуального труда. В лидерах — Сахалин, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ, свидетельствует исследование РИА Новости*.РИА Новостивчера в 17:08
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