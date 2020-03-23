Экономика

REGNUMREGNUMНазваны отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Среди регионов РФ лидером по среднему размеру зарплат стала Сахалинская область. Здесь в отрасли добычи нефти и газа можно рассчитывать на чистую зарплату, превышающую 350 тыс. рублей. Для сравнения: работник финансового сектора в Москве получает порядка 170 тыс. рублей.
Читать в источнике
Комментировать446
с чего всё началось

Названы самые высокооплачиваемые профессии в российских регионах

Самые высокие зарплаты в регионах России получают работники добывающей промышленности, финансового сектора, а также сферы интеллектуального труда. В лидерах — Сахалин, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новостивчера в 17:08

Подробнее о событии

Названы самые высокооплачиваемые отрасли по регионам России

Газета.Ru02:49

Названы профессии с самыми высокими зарплатами в российских регионах

Lenta.ruвчера в 18:43

Названы сферы с самыми высокими зарпалатами

Известиявчера в 20:05

Названы самые высокооплачиваемые профессии в каждом регионе России. РЕЙТИНГ

URA.Ruвчера в 18:48

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в России

РБК00:21

Названы сферы с самыми высокими зарплатами в регионах России

RT на русскомвчера в 17:53

Названы самые высокооплачиваемые профессии в российских регионах

РИА Новостивчера в 17:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 06:54, Ашберн
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии сотрудники Федеральной службы безопасности нейтрализовали троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет.
РИА Новости 05:07
Единоборства

Отец Хабиба рассказал о возможном месте проведения боя с Фергюсоном

РИА Новости 04:06
Авто

Toyota Land Cruiser Prado стал самым популярным импортным авто в РФ

Автоновости дня 05:28
Происшествия

В курганском городе после обысков в ОВД сменился начальник полиции

REGNUM 05:04
Энергетика

Цены на нефть Brent и WTI на открытии торгов обвалились на 8-10%

Цены на нефть снова обвалились – майский фьючерс на марку Brent потерял на открытии торгов более 8%. Североамериканская WTI потеряла немногим меньше 10%, едва не свалившись ниже $20 за баррель.
Газета.Ru 02:13
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости вчера в 16:55
Культура

Соловьев ответил команде КВН на сравнение со Стивеном Сигалом

Шоумен Владимир Соловьев в беседе с изданием "Подъем" ответил на шутку команды КВН Орловского госуниверситета "Такие истории" о "вляпавшихся" в историю людях.
Газета.Ru 05:05
Политика

Трамп разрешил ввести нацгвардию в охваченные коронавирусом штаты

Президент США Дональд Трамп разрешил задействовать национальную гвардию для помощи в борьбе с пандемией в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон, где выявлено большое число зараженных коронавирусом.
Известия вчера в 22:04
Общество

Пожилые москвичи получат выплату в период домашнего карантина

Столичные власти выплатят по 4 тысячи рублей горожанам старше 65 лет, которые будут соблюдать режим домашнего карантина с 26 марта по 14 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИАМО 02:45
Общество

Песков рассказал о работе АП на фоне распространения коронавируса

Сотрудники администрации президента России по возможности уйдут на удаленный режим работы после распоряжения мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому москвичи старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции до 14 апреля.
Известия 06:13
Футбол

Русская жена Зе Луиша показала, как футболист моет полы на карантине

Евро-футбол.ру вчера в 10:19
Армия и оружие

На авиабазе «Хмеймим» заметили странную площадку

На российской авиабазе "Хмеймим" в Сирии специалисты заметили странную разрушенную площадку. Ее видно с опубликованных спутниковых снимков.
Piter.tv 01:57
Общество

Фитнес-клубы в регионах могут закрыться

Представители индустрии прогнозируют коллапс рынка В рамках борьбы с распространением коронавируса вслед за Москвой фитнес-клубы, бассейны, аквапарки и спортивные объекты для массовых тренировок могут быть закрыты и в других городах страны.
Коммерсантъ 04:13
Политика

В Кремле объяснили прекращение военных учений у границ России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 23 марта, рассказал журналистам о причинах прекращения армией РФ военных учений у границ страны.
Известия 06:05
Общество

Главврача калужской больницы уволят из-за отпуска в Таиланде

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша уволит главврача областной больницы Владимира Кондюкова, улетевшего в Таиланд в разгар пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:38
Игры

Модель Марио удалили из Dreams после жалобы Nintendo

Игромания.ру 04:14
Происшествия

В Челябинске сотрудница прокуратуры заразилась коронавирусом

Челябинск, 23 марта 2020, 13:31 — REGNUM В Челябинске среди заражённых коронавирусом оказалась сотрудница прокуратуры.
REGNUM 06:31
Общество

Россия ограничит авиасообщение с Турцией из-за коронавируса

Авиасообщение РФ с Турцией ограничат с 23 марта, исключение составят лишь регулярные рейсы в Стамбул и чартеры для вывоза россиян.
ПолитРоссия вчера в 07:30
Политика

Украинский министр здравоохранения сравнил 65-летних с трупами

Украинский министр здравоохранения Илья Емец сравнил людей старше 65 лет с трупами. Такое заявление он сделал в интервью порталу 112.ua.
Вести.Ru 03:48
Общество

В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса

В отличие от прогноза Брико, в немецком институте Роберта Коха предрекают более долгую активность коронавируса.
Известия 06:46
Культура

Алексей Глызин поделился впечатлениями от участия в шоу «Маска» после вылета

Глызин признался, что шоу отнимает немало как моральных, так и физических сил.
Актуальные Новости вчера в 21:02
Политика

В Кремле оценили возможный переход Путина на удаленную работу

В Кремле пока не рассматривают вариант с переходом президента России Владимира Путина на удаленную работу из-за распространения коронавируса.
URA.Ru вчера в 15:16
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Абрамова рассказала о разводе из-за болезни сына

В программе "Секрет на миллион" артистка сообщила, что развелась со своим мужем, фотографом Сергеем Кулешенко, когда стало известно о тяжелой болезни их недавно родившегося младшего сына.
Московский Комсомолец вчера в 06:24
Гаджеты

Характеристики нового смартфона ZTE Axon 11 раскрыты в Сети

Как стало известно, ZTE Axon 11 получит процессор Snapdragon 765 или 765G, а такие чипы создавались для среднебюджетных смартфонов.
Astera вчера в 14:47
Финансы

Из-за дефолтов бизнеса доллар взлетит на новую высоту

Дополнительное стимулирование при скоординированном участии мировых ЦБ, ранее почти всегда становилось поводом для активных покупок на финансовых рынках.
Российская газета вчера в 23:00
Происшествия

Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
REGNUM 03:27
Армия и оружие

Военные отработали безогневой способ борьбы с ударными беспилотниками на учениях на Урале

Военнослужащие танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) отработали безогневой способ защиты танковых колонн на марше в ходе учений, завершившихся в понедельник на полигоне в Челябинской области.
ТАСС 03:05
Кино

Премьеры сразу двух фильмов представит онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD

Премьерные показы двух российских фильмов состоятся в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD на следующей неделе.
iReactor вчера в 13:38
Финансы

ЦБ увеличил продажи иностранной валюты в день обвала рубля

Помимо продаж валюты ЦБ объявил, что проведет аукцион репо «тонкой настройки» на 500 млрд руб. и увеличит лимит валютных свопов по предоставлению долларов США со сроком исполнения «сегодня» до $5 млрд.
Ведомости 20 марта в 07:15
Общество

В России ужесточат ответственность за нарушение карантина

В России планируют ужесточить ответственность за нарушение карантина.
АБН 06:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное