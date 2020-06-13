Общество

Lenta.ruLenta.ruНазваны отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года

Составлен рейтинг экономических отраслей по зарплатам сотрудников в первом квартале 2020 года. Об этом пишет RT со ссылкой на данные Росстата. Подсчитано, что самые высокие зарплаты в среднем выплачивались в финансовой и страховой сфере — 106,6 тысячи рублей.
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Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года

Стало известно, в каких экономических отраслях зафиксированы самые высокие и низкие зарплаты в I квартале 2020 года. На основе данных Росстата RT составил рейтинг.
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Названы сферы с самой высокой зарплатой в начале года

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Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года

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Названа отрасль с самыми высокими зарплатами в начале года

Газета.Ru00:24

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года

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