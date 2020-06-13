Общество
Lenta.ruНазваны отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года
Составлен рейтинг экономических отраслей по зарплатам сотрудников в первом квартале 2020 года. Об этом пишет RT со ссылкой на данные Росстата. Подсчитано, что самые высокие зарплаты в среднем выплачивались в финансовой и страховой сфере — 106,6 тысячи рублей.
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с чего всё началось
Стало известно, в каких экономических отраслях зафиксированы самые высокие и низкие зарплаты в I квартале 2020 года. На основе данных Росстата RT составил рейтинг.RT на русском00:00
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Владимирские ведомости 02:52
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Российские пенсионеры получат единовременную выплату
Получить единовременную выплату смогут пенсионеры, которые являются получателями минимальной пенсии, которая не превышает размеров прожиточного минимума.
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Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
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Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу ДТП
Заслуженный артист России Михаил Ефремов, помещенный под домашний арест после смертельного ДТП, записал видеообращение.
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В Амурской области нет популяционного иммунитета к коронавирусу
Из числа положительных лиц переболели пневмонией - 2 человека, 5 человек перенесли Covid в виде ОРВИ, 13 - без симптомов.
Вести - Амурская область 03:28
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Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье
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Индиана Джонс назван величайшим героем в истории кино
Сердца зрителей были завоеваны голливудским актером Харрисоном Фордом, сыгравшим Индиану Джонса.
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МФЦ смогут самостоятельно определять правила приема граждан
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее МФЦ самостоятельно определять особенности предоставления государственных и муниципальных услуг в 2020 году.
Коммерсантъ 04:32
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Названы изменения с 1 июля для получающих пенсию на карту пенсионеров
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Экономика
Власти Дагестана разработали механизм выхода из кризисной ситуации
Власти Дагестана разработали механизм выхода из кризисной ситуации. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства РД.
ГТРК Дагестан вчера в 16:18
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Sony показала дизайн PlayStation 5
Японская корпорация Sony продемонстрировала дизайн новой приставки PlayStation 5. Устройство было представлено на презентации компании, трансляция которой была в частности открыта на YouTube.
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Обнаружен простой способ смотреть YouTube без рекламы бесплатно
Пользователь ресурса социальных новостей Reddit обнаружил очень простой и эффективный способ отключения рекламы на Youtube.
Evo-rus.com вчера в 14:08
Общество
Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля
"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука 11 июня в 05:32
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении социальных пособий и выплат без предоставления справок гражданами, сообщила пресс-служба кабмина.
РИА Новости 04:30
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Николай Басков и Тимати придут в «Вечерний Ургант»
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В Казани ввели режим ЧС из-за пожара на газораспределительной станции
Режим чрезвычайной ситуации был введен после пожара в газохранилище в Казани, сообщается на сайте главного управления МЧС по Татарстану.
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Экономика
Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов
Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК 11 июня в 00:00
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Названы нововведения, которые с 1 июля ожидают водителей
На территории Российской Федерации с 1 июля текущего года начинает действовать целый ряд новых правил, которые коснутся автомобилистов.
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Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru вчера в 05:12
Общество
Путин вручает медали «Герой труда» России на Поклонной горе в Москве
Президент РФ Владимир Путин проводит церемонию вручения медалей Герой труда в День России, сообщают СМИ.
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Аксенов запустил новый водопровод в Симферополе
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Перечислены регионы с новыми случаями коронавируса
Новые случаи коронавирусной инфекции за сутки выявлены в 85 регионах России, больше всего — в Москве, Московской области и Свердловской области.
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Для пользователей Avast уже вышло обновление, а вот тем, у кого программы не работают и без антивируса, нужно удалить Windows KB4557957 или KB4560960 соответственно, после чего перезагрузить систему.
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Зеленский заявил о желании вернуться к обсуждению «вопроса Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании вернуть обсуждение «вопроса Крыма» на повестку дня.
ФАН вчера в 11:59
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Xiaomi представила новый ноутбук Mi Notebook 14
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«Научил меня любить»: Агата Муцениеце обратилась к Павлу Прилучному
Агата Муцениеце и Павел Прилучный планируют развестись уже в этом месяце.
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Декретные пособия и больничные с 19 июня начисляются по новым правилам
Если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая работает на условиях неполной рабочей недели или неполного рабочего дня, то средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия, определяется пропорционально продолжительности рабочего времени застрахованного лица.
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