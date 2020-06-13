Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазваны отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года

Составлен рейтинг экономических отраслей по зарплатам сотрудников в первом квартале 2020 года. Об этом пишет RT со ссылкой на данные Росстата. Подсчитано, что самые высокие зарплаты в среднем выплачивались в финансовой и страховой сфере — 106,6 тысячи рублей.
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с чего всё началось

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года

Стало известно, в каких экономических отраслях зафиксированы самые высокие и низкие зарплаты в I квартале 2020 года. На основе данных Росстата RT составил рейтинг.
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Названы отрасли с самой высокой зарплатой в начале года

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Московский Комсомолец00:58

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Газета.Ru00:24

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года

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Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
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Проблемные регионы получат деньги на развитие

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Авто

GAC представит в России новый минивэн GN8

Российская премьера нового минивэна GAC GN8 пройдет 30 июня в онлайн-формате.
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SpaceX запустила на орбиту еще 58 спутников связи Starlink

В субботу американская компания SpaceX запустила с космодрома во Флориде ракету-носитель Falcon 9 со спутниками Starlink.
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Машина скорой помощи сгорела на территории горбольницы во Владимире

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Антитела к коронавирусу выявили у трети медиков в Москве

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"Компания намерена заниматься производством лишь тех моделей, которые востребованы у покупателей и приносят прибыль", - сообщили в пресс-службе "АвтоВАЗа", отреагировав на слухи о появлении минивэнов в модельной линейке Lada.
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