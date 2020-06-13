Общество
Lenta.ruНазваны отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года
Составлен рейтинг экономических отраслей по зарплатам сотрудников в первом квартале 2020 года. Об этом пишет RT со ссылкой на данные Росстата. Подсчитано, что самые высокие зарплаты в среднем выплачивались в финансовой и страховой сфере — 106,6 тысячи рублей.
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с чего всё началось
Стало известно, в каких экономических отраслях зафиксированы самые высокие и низкие зарплаты в I квартале 2020 года. На основе данных Росстата RT составил рейтинг.RT на русском00:00
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Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
Здоровье
Росстат представил данные о смертности от COVID-19 за апрель
Самая высокая смертность из российских регионов зафиксирована в Москве: в апреле, по данным Росстата, число умерших с коронавирусной инфекцией (по всем четырем группам) составило 1 561 человек, из них для 805 человек коронавирус стал основной причиной смерти.
РБК 05:21
Общество
Мурашко назвал маски важной мерой профилактики коронавируса
«Ношение медицинских масок или гигиенических, особенно в общественных местах и транспорте, — очень важный элемент профилактики», — сказал министр.
РБК 10:16
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП
Областная газета 04:22
Армия и оружие
Изображения «Тосочки» впервые появились в Сети
В Сети впервые появилось изображение новой российской военной техники, которая может оказаться модификацией тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек», получившей название «Тосочка».
ФАН вчера в 22:42
Экономика
Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров
Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09 июня в 17:01
Общество
За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели еще 198 человек
На 12 июня в Ростовской области у 7152 человек выявлено заражение коронавирусом COVID-19. Показатель заболевших — 170 на 100 тыс. населения.
Kursk.com вчера в 05:16
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии водителя
Дочь актера Михаила Ефремова записала обращение к семье Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием ее отца.
Аргументы и Факты вчера в 20:04
Футбол
«Боруссия» М не проиграет «Баварии» в 31-м туре Бундеслиги 13 июня
Матч 31-го тура Бундеслиги «Бавария» - «Боруссия» М пройдет сегодня 13 июня на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене и начнется в 19:30 по московскому времени.
ODDS.ru 02:52
Общество
Глава Минздрава призвал россиян быть готовыми изменить планы на отпуск
Россияне должны быть готовы изменить планы на отдых в любое время, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
ПолитРоссия 03:31
Происшествия
Сильный ветер сорвал крышу торгового центра в Барнауле
Гроза и сильный ветер стали причиной срыва кровли с торгового центра на одной из улиц Барнаула, обломки которой перегородили проезжую часть и повредили автомобили.
ТАСС 07:45
Энергетика
Последние ископаемые. Сразу после карантина нефтяную отрасль ждет новый шок
Потолок для нефти Нефть Brent последние дни торгуется в районе $ 41 – 42 за баррель, что на первый взгляд позволяет сводить российский бюджет без дефицита, но поскольку майский экспорт российской нефти сократился примерно на 15%, в реальности для "выхода в ноль" России нужна цена нефти в $50.
Новая газета вчера в 10:54
Происшествия
На трассе в Китае взорвался бензовоз
В Китае на трассе G15 «Шэньян–Хайкоу» взорвался бензовоз. Об этом 13 июня сообщило издание BJD. Инцидент произошел возле деревни Ляншань.
Известия 07:55
Общество
Названы изменения с 1 июля для получающих пенсию на карту пенсионеров
Ранее правительство России запланировало на эту дату перевод во внутреннюю платежную систему «Мир» всех россиян, получающих какие-либо льготы от государства.
Evo-rus.com вчера в 13:03
Игры
KFC показала ролик с анонсом собственной консоли
В видео говорится, что консоль будет поддерживать разрешение 4K и 120 кадров в секунду.
Evo-rus.com 09:15
Киберспорт
В Dota 2 добавили текстовый фильтр для нецензурной лексики
Разработчики Dota 2 добавили в игру фильтр для текстовой нецензурной лексики. Об этом сообщается на сайте проекта.
3DNews 07:31
Общество
МФЦ смогут самостоятельно определять правила приема граждан
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее МФЦ самостоятельно определять особенности предоставления государственных и муниципальных услуг в 2020 году.
Коммерсантъ 04:32
Происшествия
Пожар на газораспределительной станции в Казани ликвидирован
Пожарные потушили пожар на газораспределительной станции в Казани, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс 09:29
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей
Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении двух врачей из Калининграда, обвиняемых в умышленном убийстве ребенка.
Ведомости 08:20
Общество
Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя
Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru вчера в 05:08
Общество
Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату
По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост 11 июня в 15:33
Общество
Куйвашев рассказал, нужна ли справка для выезда из Свердловской области
Многие говорят, что для того, чтобы куда-то уехать, нужны свежие тесты на ковид и справка об эпидблагополучии, звучит в вопросе.
ТагилСити.ру 10:04
Армия и оружие
Саудовская Аравия сбила ракету над Наджраном
ПВО Сирии над городом Наджраном сбила баллистическую ракету, которая была запущена с севера Йемена движением хуситов "Ансар Алла", пишет агентство SPA со ссылкой на арабскую коалицию.
Газета.Ru 09:43
Здоровье
Перечислены скрытые симптомы коронавируса
Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 01:10
Авто
Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail
Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня 03:17
Футбол
Николич присоединился к тренировкам «Локомотива» на базе
РИА Новости 07:48
Политика
Чехия закрыла дело о «ввозе яда из России»
Служба безопасности и информации Чехии закрыла из-за неподтверждения искомой информации уголовное дело о доставке в страну яда рицин якобы российскими дипломатическими сотрудниками.
Газета.Ru 03:57
Общество
Полицейский США о массовом увольнении полиции: всё кончено, Америка
Массовое увольнение полицейских ждет США, заявил майор полиции Трэвис Йейтс из города Талса штата Оклахома в эфире передачи Tucker Carlson Tonight 12 июня, сообщает информационный канал Fox News.
ИА Красная Весна 07:11
Транспорт
Более 30 тысяч москвичей продлили проездные билеты за сутки
Ранее дептранс пояснял, что москвичи смогут продлить проездной после 8 июня, даже если количество поездок в период режима самоизоляции было превышено, но при этом с 30 марта по 11 мая включительно было совершено не более восьми поездок.
РИА Новости 09:31