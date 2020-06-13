Стало известно, в каких экономических отраслях зафиксированы самые высокие и низкие зарплаты в I квартале 2020 года. На основе данных Росстата RT составил рейтинг.

с чего всё началось

Составлен рейтинг экономических отраслей по зарплатам сотрудников в первом квартале 2020 года. Об этом пишет RT со ссылкой на данные Росстата. Подсчитано, что самые высокие зарплаты в среднем выплачивались в финансовой и страховой сфере — 106,6 тысячи рублей.

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года

Здоровье Росстат представил данные о смертности от COVID-19 за апрель Самая высокая смертность из российских регионов зафиксирована в Москве: в апреле, по данным Росстата, число умерших с коронавирусной инфекцией (по всем четырем группам) составило 1 561 человек, из них для 805 человек коронавирус стал основной причиной смерти. 95

Армия и оружие Изображения «Тосочки» впервые появились в Сети В Сети впервые появилось изображение новой российской военной техники, которая может оказаться модификацией тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек», получившей название «Тосочка». 9

Футбол «Боруссия» М не проиграет «Баварии» в 31-м туре Бундеслиги 13 июня Матч 31-го тура Бундеслиги «Бавария» - «Боруссия» М пройдет сегодня 13 июня на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене и начнется в 19:30 по московскому времени.

Происшествия Сильный ветер сорвал крышу торгового центра в Барнауле Гроза и сильный ветер стали причиной срыва кровли с торгового центра на одной из улиц Барнаула, обломки которой перегородили проезжую часть и повредили автомобили. 7

Энергетика Последние ископаемые. Сразу после карантина нефтяную отрасль ждет новый шок Потолок для нефти Нефть Brent последние дни торгуется в районе $ 41 – 42 за баррель, что на первый взгляд позволяет сводить российский бюджет без дефицита, но поскольку майский экспорт российской нефти сократился примерно на 15%, в реальности для "выхода в ноль" России нужна цена нефти в $50.

Происшествия На трассе в Китае взорвался бензовоз В Китае на трассе G15 «Шэньян–Хайкоу» взорвался бензовоз. Об этом 13 июня сообщило издание BJD. Инцидент произошел возле деревни Ляншань. 23

Общество МФЦ смогут самостоятельно определять правила приема граждан Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее МФЦ самостоятельно определять особенности предоставления государственных и муниципальных услуг в 2020 году. 1

Происшествия Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении двух врачей из Калининграда, обвиняемых в умышленном убийстве ребенка. 554

Общество Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ. 216

Общество Куйвашев рассказал, нужна ли справка для выезда из Свердловской области Многие говорят, что для того, чтобы куда-то уехать, нужны свежие тесты на ковид и справка об эпидблагополучии, звучит в вопросе.

Армия и оружие Саудовская Аравия сбила ракету над Наджраном ПВО Сирии над городом Наджраном сбила баллистическую ракету, которая была запущена с севера Йемена движением хуситов "Ансар Алла", пишет агентство SPA со ссылкой на арабскую коалицию. 2

Здоровье Перечислены скрытые симптомы коронавируса Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости. 595

Авто Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры. 10

Политика Чехия закрыла дело о «ввозе яда из России» Служба безопасности и информации Чехии закрыла из-за неподтверждения искомой информации уголовное дело о доставке в страну яда рицин якобы российскими дипломатическими сотрудниками. 50

Общество Полицейский США о массовом увольнении полиции: всё кончено, Америка Массовое увольнение полицейских ждет США, заявил майор полиции Трэвис Йейтс из города Талса штата Оклахома в эфире передачи Tucker Carlson Tonight 12 июня, сообщает информационный канал Fox News. 8