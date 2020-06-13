Общество
Lenta.ruНазваны отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года
Составлен рейтинг экономических отраслей по зарплатам сотрудников в первом квартале 2020 года. Об этом пишет RT со ссылкой на данные Росстата. Подсчитано, что самые высокие зарплаты в среднем выплачивались в финансовой и страховой сфере — 106,6 тысячи рублей.
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с чего всё началось
Стало известно, в каких экономических отраслях зафиксированы самые высокие и низкие зарплаты в I квартале 2020 года. На основе данных Росстата RT составил рейтинг.RT на русском00:00
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Общество
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Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
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Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
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Спавший 13 тысяч лет вулкан просыпается в Германии
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Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП
Известия вчера в 23:37
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На Украине задержали трех человек по делу о предложении крупной взятки
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Политика
Украину приняли в партнёрство расширенных возможностей НАТО
Как пишет Deutsche Welle, кроме Украины, статус партнёра расширенных возможностей НАТО имеют Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания.
RT на русском вчера в 10:17
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Два пилота погибли при крушении самолета в Самарской области
Оба пилота погибли при крушении легкомоторного самолета Як-52 под Самарой. Об этом в субботу, 13 июня, сообщил источник «Известий».
Известия 05:16
Общество
Названы наиболее пострадавшие от коронавируса российские регионы
Больше всего смертей от коронавируса за апрель пришлось на Центральный федеральный округ, Москву и Московскую область, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Взгляд.ру 07:08
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Lenta.ru 06:23
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Антитела к коронавирусу выявили у трети медиков в Москве
По словам Голиковой, тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу на первом этапе прошли 15,5 тыс. медиков в 60 учреждениях, в результате у 16,5% из них были обнаружены антитела.
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Жара не снижает активность коронавируса — Мурашко
Напомним, что ранее в Роспотребнадзоре сообщали: COVID-19 может полностью терять свою активность от 30 градусов выше нуля.
RuNews24.ru вчера в 12:20
Гаджеты
Apple выпустит девять новых моделей iPhone
Американская компания Apple планирует выпустить девять новых моделей iPhone, которые, возможно, будут принадлежать к линейке iPhone 12.
NewInform 11 июня в 12:48
Технологии
Обнаружен простой способ смотреть бесплатно YouTube без рекламы
Любознательные обнаружили небольшую брешь у популярного видеохостинга YouTube. Теперь есть возможность смотреть видеоролики без рекламы.
ToDay News Ufa вчера в 11:56
Происшествия
На газораспределительной станции в Казани произошел взрыв
Прибывшие на место спасатели установили, что около 22:00 произошел взрыв в здании операторной, в результате чего загорелась стационарная емкость готовой продукции объемом 200 кубометров.
Телеканал Санкт-Петербург 03:17
Экономика
Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов
Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК 11 июня в 00:00
Происшествия
Ветер опрокинул грузовики на российской трассе
Сильный порывистый ветер опрокинул грузовики на федеральной трассе «Кавказ» в Ставропольском крае.
Lenta.ru вчера в 13:42
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Отец Жанны Фриске прокомментировал роман дочери с Кириллом Андреевым
Одни считают это обман ради пиара, другие верят в роман Андреева и Фриске, поскольку Жанна не афишировала свою личную жизнь.
RuNews24.ru 06:09
Наука
Радары помогли археологам изучить древнеримский город без раскопок
Группа Миллетта благодаря радарам составила подробную карту поселения Фалерии-Нови, основанного в 241 году до Н.Э. С помощью просвечивания почвы, ученые смогли обнаружить множество скрытых зданий, узнать их размеры и назначения.
RuNews24.ru 10 июня в 09:03
Происшествия
В Казани ввели режим ЧС в связи с пожаром на ГРС
В Казани в связи с пожаром на газораспределительной станции ввели режим ЧС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
RT на русском 02:14
Баскетбол
Десять клубов осудили желание «Панатинаикоса» выйти из баскетбольной Евролиги
Десять баскетбольных клубов, которые обладают лицензиями А на выступление в Евролиге, выступили с письмом в поддержку руководства турнира после того, как греческий «Панатинаикос» заявил о желании покинуть лигу.
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Москвичи смогут проверить в приложении размер компенсации по «Тройке»
Пассажиры, не пользовавшиеся проездными в Москве во время самоизоляции, смогут проверить размер компенсации по карте "Тройка" в мобильном приложении "Метро Москвы", сообщили в пресс-службе ГУП "Московский метрополитен".
РИА Новости 05:47
Здоровье
Перечислены скрытые симптомы коронавируса
Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 01:10
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Игровой графический процессор NVIDIA GA102 будет почти на четверть компактнее A100
Графический процессор GA102 будет лучше адаптирован под современные чипсеты, ввиду чего его площадь будет меньше.
Дни24 04:23
Футбол
«Зенит» заинтересован в приобретении форварда «Ривер Плейт»
Петербургский "Зенит" проявляет интерес к нападающему "Ривер Плейт" Рафаэлю Борре, сообщает La Banda Deportiva в Twitter.
Газета.Ru 01:52
Общество
Умер брат главы Хабаровского края
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Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства изучить уголовное дело в отношении калининградских врачей, обвиняемых в убийстве новорожденного.
BFM.ru вчера в 22:38