Экономика
Lenta.ruНазваны отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года
Составлен рейтинг экономических отраслей по зарплатам сотрудников в первом квартале 2020 года. Об этом пишет RT со ссылкой на данные Росстата. Подсчитано, что самые высокие зарплаты в среднем выплачивались в финансовой и страховой сфере — 106,6 тысячи рублей.
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с чего всё началось
Стало известно, в каких экономических отраслях зафиксированы самые высокие и низкие зарплаты в I квартале 2020 года. На основе данных Росстата RT составил рейтинг.RT на русском00:00
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Опубликована карта выхода регионов России из режима самоизоляции
На специализированном сайте стопкоронавирус.рф опубликовали интерактивную карту выхода регионов России из режима самоизоляции, введённого в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Телеведущий Таир Мамедов сообщил, что у него диагностирован коронавирус COVID-19.
Московский Комсомолец 02:10
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Два пилота погибли при жесткой посадке Як-52 в Самарской области
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Московский Комсомолец вчера в 14:23
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Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ вчера в 11:23
Общество
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Piter.tv вчера в 11:01
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В Петербурге откроют парикмахерские и мебельные магазины
С понедельника, 15 июня, по предварительной записи будет разрешена работа парикмахерских (за исключением оказания косметических услуг), риэлтерских компаний, рекрутинговых агентств, библиотек и архивов.
REGNUM 05:36
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В Казани ввели режим ЧС после взрыва на газовой станции
В Казани после взрыва на газораспределительной станции введен режим ЧС, говорится на сайте регионального управления МЧС России.
Ведомости 03:12
Общество
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Тюмень, 13 июня 2020, 12:50 — REGNUM В Тюменской области режим повышенной готовности продлён до 21 июня.
REGNUM 05:50
Здоровье
Врач рассказал, как избежать болезней почек
Главный внештатный специалист-нефролог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Шилов рассказал в комментарии "АиФ", как избежать хронических заболеваний почек.
РИА Новости 00:00
Политика
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РИА Новости вчера в 09:37
Космос
Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пакетом спутников Starlink
Вашингтон, 13 июня 2020, 12:50 — REGNUM Ракета-носитель Falcon 9 с пакетом телекоммуникационных спутников Starlink стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида 13 июня, сообщает пресс-служба SpaceX.
REGNUM 05:50
Общество
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Промышленное производство вакцины от коронавируса планируется начать в сентябре, препарат будет выпускать Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ), сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».
РБК 05:30
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Новые правила пособий для безработных вступили в силу
Для всех потерявших работу после 1 марта, как известно, ранее было сделано исключение из общих правил: с апреля по июнь они вне зависимости от утраченного заработка и стажа получают по 12130 рублей в месяц, то есть сумму, равную МРОТ.
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Газета.Ru вчера в 05:08
Баскетбол
Десять клубов Евролиги с лицензией поддержали турнир, высказались за сохранение «Пао» и осудили Яннакопулоса
Клубы-акционеры в своем заявлении поддержали проект Евролиги, высказались за сохранение в турнире «Пао» и осудили заявления Яннакопулоса.
Sports.ru 05:25
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Появились данные о начале второй волны коронавируса в США
Эксперты отмечают начало второй волны распространения коронавируса в ряде штатов США, включая Аризону, Техас, Флориду и Калифорнию, сообщает Bloomberg.
Взгляд.ру 10 июня в 22:46
Кино
Индиана Джонс назван величайшим героем кино
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Петербургский дневник 11 июня в 19:55
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Как ранее сообщила Морская префектура Средиземноморья, на момент начала пожара атомная подводная лодка Perle была пришвартована на военно-морской базе в Тулоне.
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Capcom анонсировала Resident Evil Village
Согласно информации, следующая часть состоится через несколько лет после седьмой части биологической опасности.
Evo-rus.com вчера в 13:27
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Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru вчера в 19:47
Здоровье
Медикам во Владимире вовремя не объяснили, какие выплаты им положены
Присутствовавшие на встрече специалисты департамента здравоохранения разъяснили собравшимся медикам, что стимулирующие выплаты осуществляются согласно двум постановлениям правительства России — № 484 и № 415.
ИА Красная Весна вчера в 16:10
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Назван продукт, который снижает давление и холестерин
Назван продукт, который снижает давление и холестерин.
Evo-rus.com 05:36