Общество
Lenta.ruНазваны отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года
Составлен рейтинг экономических отраслей по зарплатам сотрудников в первом квартале 2020 года. Об этом пишет RT со ссылкой на данные Росстата. Подсчитано, что самые высокие зарплаты в среднем выплачивались в финансовой и страховой сфере — 106,6 тысячи рублей.
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с чего всё началось
Стало известно, в каких экономических отраслях зафиксированы самые высокие и низкие зарплаты в I квартале 2020 года. На основе данных Росстата RT составил рейтинг.RT на русском00:00
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На 13 июня в Свердловской области у 9071 человек подтвержден коронавирус COVID-19, выздоровел 4021 человек, в том числе 109 за сутки.
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В Казани взорвался сжиженный газ
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В Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой
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Газета.Ru вчера в 10:28
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Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых
В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом.
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Новый сезон «Сватов» выйдет с полным актерским составом
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Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
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Найден простой способ бесплатного просмотра YouTube без рекламы
Пользователь интернет-портала Reddit нашел легкий способ бесплатного просмотра видео на YouTube без какой-либо рекламы.
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Россиянам не придется собирать справки для получения социальной помощи
Для получения социальной поддержки россияне не должны будут собирать справки, сообщает пресс-служба правительства.
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Стримера забанили на Twitch из-за видео с гориллами
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CyberSport.ru вчера в 06:15
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В апреле общее число зарегистрированных умерших с коронавирусом COVID-19 составило 2712 человек, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ 07:19
Политика
Украину приняли в партнёрство расширенных возможностей НАТО
Как пишет Deutsche Welle, кроме Украины, статус партнёра расширенных возможностей НАТО имеют Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания.
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Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя
Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru вчера в 05:08
Общество
Высочайший небоскрёб мира окрасили в цвета флага России
Дубай, ОАЭ, 12 июня 2020, 23:11 — REGNUM В Дубае (ОАЭ) небоскреб Бурдж-Халифа 12 июня окрасили в цвета российского флага по случаю Дня России.
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Игры
Capcom анонсировала Resident Evil Village
Согласно информации, следующая часть состоится через несколько лет после седьмой части биологической опасности.
Evo-rus.com вчера в 13:27
Происшествия
В центре Барнаула сорвало ветром крышу здания
Порывы ветра сорвали крышу с одного из центральных зданий.
News.ru 07:23
Политика
Центр «Досье» Михаила Ходорковского призвал реформировать ФСБ
Отсутствие независимого контроля, вовлеченность в конфликты элит и использование в качестве политического инструмента властью против своих оппонентов являются характерными чертами работы Федеральной службы безопасности (ФСБ), поэтому главная спецслужба страны должна быть реформирована.
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Sony показала дизайн PlayStation 5
Японская корпорация Sony продемонстрировала дизайн новой приставки PlayStation 5. Устройство было представлено на презентации компании, трансляция которой была в частности открыта на YouTube.
ТК Звезда 11 июня в 18:43
Происшествия
Актёра Ефремова допросили по делу о сбыте ему наркотиков
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Опубликована карта выхода российских регионов из режима самоизоляции
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В Казани ввели режим ЧС в связи с пожаром на ГРС
В Казани в связи с пожаром на газораспределительной станции ввели режим ЧС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
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Пригожин отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Lenta.ru 06:23
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В России 49 регионов снимают ограничения из-за коронавируса
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уже 49 регионов снимают ограничения, введенные из-за коронавируса, 43 из них – на первом этапе.
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Рио Фердинанд: «Я верю в Сульшера. „Манчестер Юнайтед“ должен заканчивать сезон в топ-4 с таким составом»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился ожиданиями от «красных дьяволов» перед возобновлением сезона.
Спорт-Экспресс 07:36