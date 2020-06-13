Общество

RT на русскомRT на русскомНазваны отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года

Ранее RT составил рейтинг регионов России с наибольшим средним заработком за январь — март этого года. Самая высокая средняя зарплата за указанный период была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.
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с чего всё началось

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года

Стало известно, в каких экономических отраслях зафиксированы самые высокие и низкие зарплаты в I квартале 2020 года. На основе данных Росстата RT составил рейтинг.
RT на русском00:00

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Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года

Lenta.ru01:36

Названы отрасли, где в 2020 году была самая большая зарплата

URA.Ru01:29

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года

RT на русском00:00

Росстат назвал отрасль с самыми высокими зарплатами в 2020 году

Московский Комсомолец00:58

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами с начала года в России

Вечерняя Москва00:31

Названа отрасль с самыми высокими зарплатами в начале года

Газета.Ru00:24

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года

Москва 2401:21
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Наука

Коронавирус Covid-19 поражает всю нервную систему человека

Вся нервная система человека может существенно пострадать из-за заболевания коронавирусом Covid-19.
Актуальные Новости вчера в 10:40
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Политика

В России прокомментировали получение Украиной статуса партнера НАТО

Как рассказал сенатор Олег Морозов, получение статуса партнера расширенных возможностей НАТО не даст на деле Украине ничего ни в экономическом плане, ни в плане безопасности.
РИА Новости вчера в 13:04
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Общество

Путин впервые принял участие в церемонии поднятия флага в День России

Флаг Российской Федерации торжественно подняли на Поклонной горе в Москве, в церемонии впервые принял участие президент страны Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 06:28
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Общество

В районе Пекина ввели военное положение из-за коронавируса на рынке

В районе Фэнтай на юге Пекина ввели режим военного положения после обнаружения коронавирусной инфекции COVID-19 на местном оптовом рынке, заявил замглавы районного парткома Чу Цзюньвэй.
RT на русском 00:30
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Происшествия

Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП

Известия вчера в 23:37
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Политика

МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой

Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
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Происшествия

В МЧС рассказали о взрыве на газораспределительной станции в Казани

РИА Новости вчера в 23:07
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Происшествия

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП

Свободная Пресса вчера в 20:52
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Политика

США опубликуют расширенную версию доклада Мюллера о России

Минюст США к 19 июня опубликует расширенную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года.
Коммерсантъ вчера в 18:36
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Шоу-бизнес

Антон Криворотов хочет детей от Барбары Пино

Bimru.ru 11 июня в 13:03
Общество

Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru вчера в 05:08
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Авто

Опубликованы новые данные о проектах Aurus

Директор Aurus Motors Адиль Ширинов рассказал несколько новых подробностей о будущих проектах семейства Aurus.
МедиаПоток вчера в 06:48
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Игры

Sony показала дизайн PlayStation 5

Японская корпорация Sony продемонстрировала дизайн новой приставки PlayStation 5. Устройство было представлено на презентации компании, трансляция которой была в частности открыта на YouTube.
ТК Звезда 11 июня в 18:43
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Шоу-бизнес

Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру Ефремова

Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру актера Михаила Ефремова, которого поместили под домашний арест.
Pravda.Ru вчера в 09:34
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Происшествия

Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей

Известия 00:16
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Происшествия

На французской атомной подводной лодке произошел пожар

На судостроительном заводе в Тулоне произошел пожар в отсеках атомной подводной лодки «Жемчуг» (Perle), которая с января стоит на плановом ремонте в сухом доке.
Коммерсантъ вчера в 15:35
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Общество

Умер депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал

Депутат Законодательной думы Хабаровского края, брат губернатора региона Сергея Фургала Вячеслав Фургал скончался в возрасте 67 лет.
RT на русском вчера в 23:04
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Здоровье

В Приморье отметили резкий рост числа заразившихся коронавирусом

Резкое увеличение числа заразившихся медики связывают с активностью людей на улицах, сообщает в субботу пресс-служба правительства региона.
ТАСС 01:11
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Культура

Стримера забанили на Twitch из-за видео с гориллами

Бывший профессиональный игрок в Overwatch Феликс xQc Ленгьел получил 24-часовой бан на Twitch из-за того, что случайно показал несколько секунд видео, на котором спаривались гориллы.
CyberSport.ru вчера в 06:15
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Происшествия

Запашный прокомментировал видеообращение Михаила Ефремова

Дрессировщик Эдгард Запашный высказался по поводу видеообращения артиста Михаила Ефремова.
Свободная Пресса вчера в 23:37
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Авто

Составлен рейтинг самых нержавеющих кроссоверов

Эксперты портала NJCAR.RU составили рейтинг самых нержавеющих массовых кроссоверов, доступных на российском рынке.
Новые автомобили вчера в 01:14
Общество

Психологи МЧС пояснили, как безболезненно выйти из режима самоизоляции

Возвращение к обычной жизни после режима самоизоляции может определенным образом повлиять на психологическое состояние человека, поэтом этот этап стоит воспринимать как новый, а не "возвращение" к старому.
Газета.Ru 01:46
Происшествия

Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье

Вести.Ru вчера в 08:45
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Кино

Число номинантов на «Оскар» за лучший фильм заморозят

Американская академия киноискусств в число претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» будет включать десять фильмов, а не от пяти до десяти, как было принято ранее, сообщает ТАСС.
МИР 24 вчера в 16:05
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Авто

Эксперты рассказали, сколько мощности автомобиля забирает кондиционер

Профильные эксперты издания Which Car провели эксперимент, в ходе которого узнали, сколько мощности автомобиля забирает кондиционер.
Актуальные Новости 01:24
Здоровье

Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса

Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 11 июня в 02:45
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Политика

Зеленский заявил о желании «вернуть вопрос Крыма» в повестку

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном пообещал вернуть вопрос по Крыму в повестку дня международного сообщества.
Газета.Ru вчера в 14:25
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Общество

В Гидрометцентре прогнозируют жару в европейской части России

Москва, 13 июня 2020, 03:13 — REGNUM С 16 июня, на европейской части страны вновь прогнозируется повышенная температура воздуха на 2—4°С. Об этом информирует научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.
REGNUM вчера в 20:13
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Футбол

Доменико Тедеско охарактеризовал состав «Спартака» для немецкой прессы

В последнем матче перед паузой средний возраст игроков стартового состава оказался моложе, чем у «Спартака-2», - цитирует «Чемпионат» интервью Тедеско для сайта WAZ.de.
ODDS.ru вчера в 10:49
Армия и оружие

В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков

"За 12 июня со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.
РИА Новости 00:42
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