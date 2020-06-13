Общество
RT на русскомНазваны отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года
Ранее RT составил рейтинг регионов России с наибольшим средним заработком за январь — март этого года. Самая высокая средняя зарплата за указанный период была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.
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с чего всё началось
Стало известно, в каких экономических отраслях зафиксированы самые высокие и низкие зарплаты в I квартале 2020 года. На основе данных Росстата RT составил рейтинг.RT на русском00:00
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Флаг Российской Федерации торжественно подняли на Поклонной горе в Москве, в церемонии впервые принял участие президент страны Владимир Путин.
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Свободная Пресса вчера в 20:52
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Антон Криворотов хочет детей от Барбары Пино
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Газета.Ru вчера в 05:08
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Опубликованы новые данные о проектах Aurus
Директор Aurus Motors Адиль Ширинов рассказал несколько новых подробностей о будущих проектах семейства Aurus.
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Pravda.Ru вчера в 09:34
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На судостроительном заводе в Тулоне произошел пожар в отсеках атомной подводной лодки «Жемчуг» (Perle), которая с января стоит на плановом ремонте в сухом доке.
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Депутат Законодательной думы Хабаровского края, брат губернатора региона Сергея Фургала Вячеслав Фургал скончался в возрасте 67 лет.
RT на русском вчера в 23:04
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Происшествия
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Свободная Пресса вчера в 23:37
Авто
Составлен рейтинг самых нержавеющих кроссоверов
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Газета.Ru 01:46
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Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье
Вести.Ru вчера в 08:45
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Здоровье
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Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
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Газета.Ru вчера в 14:25
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют жару в европейской части России
Москва, 13 июня 2020, 03:13 — REGNUM С 16 июня, на европейской части страны вновь прогнозируется повышенная температура воздуха на 2—4°С. Об этом информирует научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.
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Доменико Тедеско охарактеризовал состав «Спартака» для немецкой прессы
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В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
"За 12 июня со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.
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