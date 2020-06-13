Общество

RT на русскомRT на русскомНазваны отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года

Ранее RT составил рейтинг регионов России с наибольшим средним заработком за январь — март этого года. Самая высокая средняя зарплата за указанный период была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.
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с чего всё началось

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года

Стало известно, в каких экономических отраслях зафиксированы самые высокие и низкие зарплаты в I квартале 2020 года. На основе данных Росстата RT составил рейтинг.
RT на русском00:00

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Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года

Lenta.ru01:36

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами с начала года в России

Вечерняя Москва00:31

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года

Москва 2401:21

Росстат назвал отрасль с самыми высокими зарплатами в 2020 году

Московский Комсомолец00:58

Названы отрасли, где в 2020 году была самая большая зарплата

URA.Ru01:29

Названа отрасль с самыми высокими зарплатами в начале года

Газета.Ru00:24

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года

RT на русском00:00
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Общество

Умер депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал

Депутат Законодательной думы Хабаровского края, брат губернатора региона Сергея Фургала Вячеслав Фургал скончался в возрасте 67 лет.
RT на русском вчера в 23:04
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Происшествия

Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП

Известия вчера в 23:37
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Общество

В Белоруссии задержали топ-менеджеров «дочки» Газпромбанка

В рамках дела задержаны 15 человек — топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя Белгазпромбанка, руководители разного уровня, «а также представители коммерческих структур (в основном бывшие сотрудники банка)», рассказал председатель КГК.
РБК вчера в 13:44
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Политика

МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой

Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
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Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ вчера в 11:23
1,9K
Политика

СМИ узнали об опасении властей ФРГ связанных с Nord Stream 2 санкций

Правительство Германии опасается, что новые санкции США против проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2» в случае их введения впервые могут затронуть государственные службы страны, каким-либо образом связанные с проектом, а также немецкие компании.
РБК вчера в 15:45
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Общество

В Кузбассе за сутки выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом

REGNUM вчера в 00:40
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Общество

Аксенов запустил новый водопровод в Симферополе

Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подаче артезианской воды в Симферополь из водозабора в Бахчисарайском районе.
Коммерсантъ вчера в 07:42
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Общество

Диетолог назвал способ избавиться от тяги к сладкому за неделю

Шведский диетолог Фредрик Паулун рассказал, как избавиться от тяги к сладкому за одну неделю.
МедиаПоток вчера в 07:10
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Происшествия

Запашный отметил растерянность Ефремова на его видеообращении

Народные новости 01:18
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Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 11 июня в 05:55
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Шоу-бизнес

Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с 11-летием

Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает сегодня свое 11-летие.
Вокруг ТВ 10 июня в 02:44
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Политика

Трамп решил не проводить свой предвыборный митинг в День свободы

ИА Красная Весна 01:18
Политика

Газпром назвал действия в отношении «Белгазпромбанка» незаконными

"Газпром" прокомментировал смену руководства Белгазпромбанка и задержание топ-менеджеров финансовой организации в Белоруссии.
РИА Новости вчера в 13:02
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Происшествия

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП

Свободная Пресса вчера в 20:52
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Здоровье

Минздрав: Коронавирус еще не побежден

Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России стало меньше, но все же риски инфицирования сохраняются.
Комсомольская правда вчера в 13:29
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Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
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Единоборства

Назван первый соперник Умара Нурмагомедова в UFC

Первым соперником двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова Умара Нурмагомедова в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) стал британский боец Натаниэль Вуд.
Вестник Кавказа вчера в 10:00
Политика

В Чехии закрыли дело о «ввозе яда из России»

Прага, 12 июня 2020, 21:28 — REGNUM Дело о «ввозе в Чехию яда», на основании которого чешская сторона выслала двух сотрудников российского посольства, закрыто, информация о попытке провоза яда рицина для отравления пражских коммунальных политиков не подтвердилась.
REGNUM вчера в 14:28
33
Общество

Кабмин обсудил меру против разрыва в зарплатах бюджетников

Регионы, в свою очередь, не всегда придерживаются отраслевых рекомендаций по зарплатам, которые направляются Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям при правительстве РФ.
Российская газета 11 июня в 05:47
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Политика

Зеленский перешел на особый режим работы из-за коронавируса у его жены

Известия вчера в 14:28
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Происшествия

На Ставрополье из-за сильного ветра опрокинулись грузовики

Газета.Ru вчера в 12:19
21
Общество

Выпускники школ получат аттестаты без экзаменов

В этом году из-за переноса ЕГЭ родители выпускников школ опасались, что их детей заберут в армию – они не успеют сдать тесты и поступить в вуз.
Новые Известия 11 июня в 03:57
1,7K
Интернет

Новая функция появится в WhatsApp

Сообщения с помощью указания даты теперь можно будет найти в WhatsApp, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 05:14
33
Общество

Найден рассадник коронавируса на рынке в Пекине

Коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых продовольственных рынков Пекина Синьфади.
Lenta.ru вчера в 14:48
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Происшествия

Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей

Известия 00:16
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Экономика

Экономисты назвали четыре способа увеличить пенсию

Третьим способом увеличить свою пенсию называется вклад в Гарантированный пенсионный план.
ФАН вчера в 16:13
10
Общество

Лукашенко призвал не выпрашивать газ и нефть, а использовать опилки

Батька отметил, что буквально под ногами у белорусов валяются «торф, щепа и опилки».
RuNews24.ru вчера в 10:02
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Здоровье

Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса

Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 11 июня в 02:45
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Футбол

«Реалу» понадобился футболист «Челси» Канте

Мадридский "Реал" намерен приобрести полузащитника "Челси" и сборной Франции Нголо Канте.
Вести.Ru вчера в 12:39
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