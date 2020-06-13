Общество
RT на русскомНазваны отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года
Ранее RT составил рейтинг регионов России с наибольшим средним заработком за январь — март этого года. Самая высокая средняя зарплата за указанный период была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.
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с чего всё началось
Стало известно, в каких экономических отраслях зафиксированы самые высокие и низкие зарплаты в I квартале 2020 года. На основе данных Росстата RT составил рейтинг.RT на русском00:00
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Общество
Умер депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал
Депутат Законодательной думы Хабаровского края, брат губернатора региона Сергея Фургала Вячеслав Фургал скончался в возрасте 67 лет.
RT на русском вчера в 23:04
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП
Известия вчера в 23:37
Общество
В Белоруссии задержали топ-менеджеров «дочки» Газпромбанка
В рамках дела задержаны 15 человек — топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя Белгазпромбанка, руководители разного уровня, «а также представители коммерческих структур (в основном бывшие сотрудники банка)», рассказал председатель КГК.
РБК вчера в 13:44
Политика
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ вчера в 11:23
Политика
СМИ узнали об опасении властей ФРГ связанных с Nord Stream 2 санкций
Правительство Германии опасается, что новые санкции США против проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2» в случае их введения впервые могут затронуть государственные службы страны, каким-либо образом связанные с проектом, а также немецкие компании.
РБК вчера в 15:45
Общество
В Кузбассе за сутки выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом
REGNUM вчера в 00:40
Общество
Аксенов запустил новый водопровод в Симферополе
Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подаче артезианской воды в Симферополь из водозабора в Бахчисарайском районе.
Коммерсантъ вчера в 07:42
Общество
Диетолог назвал способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Шведский диетолог Фредрик Паулун рассказал, как избавиться от тяги к сладкому за одну неделю.
МедиаПоток вчера в 07:10
Происшествия
Запашный отметил растерянность Ефремова на его видеообращении
Народные новости 01:18
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 11 июня в 05:55
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с 11-летием
Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает сегодня свое 11-летие.
Вокруг ТВ 10 июня в 02:44
Политика
Трамп решил не проводить свой предвыборный митинг в День свободы
ИА Красная Весна 01:18
Политика
Газпром назвал действия в отношении «Белгазпромбанка» незаконными
"Газпром" прокомментировал смену руководства Белгазпромбанка и задержание топ-менеджеров финансовой организации в Белоруссии.
РИА Новости вчера в 13:02
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП
Свободная Пресса вчера в 20:52
Здоровье
Минздрав: Коронавирус еще не побежден
Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России стало меньше, но все же риски инфицирования сохраняются.
Комсомольская правда вчера в 13:29
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
Единоборства
Назван первый соперник Умара Нурмагомедова в UFC
Первым соперником двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова Умара Нурмагомедова в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) стал британский боец Натаниэль Вуд.
Вестник Кавказа вчера в 10:00
Политика
В Чехии закрыли дело о «ввозе яда из России»
Прага, 12 июня 2020, 21:28 — REGNUM Дело о «ввозе в Чехию яда», на основании которого чешская сторона выслала двух сотрудников российского посольства, закрыто, информация о попытке провоза яда рицина для отравления пражских коммунальных политиков не подтвердилась.
REGNUM вчера в 14:28
Общество
Кабмин обсудил меру против разрыва в зарплатах бюджетников
Регионы, в свою очередь, не всегда придерживаются отраслевых рекомендаций по зарплатам, которые направляются Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям при правительстве РФ.
Российская газета 11 июня в 05:47
Политика
Зеленский перешел на особый режим работы из-за коронавируса у его жены
Известия вчера в 14:28
Происшествия
На Ставрополье из-за сильного ветра опрокинулись грузовики
Газета.Ru вчера в 12:19
Общество
Выпускники школ получат аттестаты без экзаменов
В этом году из-за переноса ЕГЭ родители выпускников школ опасались, что их детей заберут в армию – они не успеют сдать тесты и поступить в вуз.
Новые Известия 11 июня в 03:57
Интернет
Новая функция появится в WhatsApp
Сообщения с помощью указания даты теперь можно будет найти в WhatsApp, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 05:14
Общество
Найден рассадник коронавируса на рынке в Пекине
Коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых продовольственных рынков Пекина Синьфади.
Lenta.ru вчера в 14:48
Экономика
Экономисты назвали четыре способа увеличить пенсию
Третьим способом увеличить свою пенсию называется вклад в Гарантированный пенсионный план.
ФАН вчера в 16:13
Общество
Лукашенко призвал не выпрашивать газ и нефть, а использовать опилки
Батька отметил, что буквально под ногами у белорусов валяются «торф, щепа и опилки».
RuNews24.ru вчера в 10:02
Здоровье
Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса
Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 11 июня в 02:45
Футбол
«Реалу» понадобился футболист «Челси» Канте
Мадридский "Реал" намерен приобрести полузащитника "Челси" и сборной Франции Нголо Канте.
Вести.Ru вчера в 12:39