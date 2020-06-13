Стало известно, в каких экономических отраслях зафиксированы самые высокие и низкие зарплаты в I квартале 2020 года. На основе данных Росстата RT составил рейтинг.

с чего всё началось

Ранее RT составил рейтинг регионов России с наибольшим средним заработком за январь — март этого года. Самая высокая средняя зарплата за указанный период была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года

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