Общество
Москва 24Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года
Стало известно, работники каких отраслей получали самые высокие зарплаты в начале текущего года. Данные подсчитали специалисты Росстата, передает RT. Так, наиболее большой оклад был зафиксирован у сотрудников финансовой и страховой сфер.
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с чего всё началось
Стало известно, в каких экономических отраслях зафиксированы самые высокие и низкие зарплаты в I квартале 2020 года. На основе данных Росстата RT составил рейтинг.RT на русском00:00
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Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
Экономика
Сбербанк договорился о покупке 2ГИС
Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
Коммерсантъ 11 июня в 02:05
Общество
Российские пенсионеры получат единовременную выплату
Получить единовременную выплату смогут пенсионеры, которые являются получателями минимальной пенсии, которая не превышает размеров прожиточного минимума.
СургутИнтерНовости 04:33
Здоровье
Росстат представил данные о смертности от COVID-19 за апрель
Самая высокая смертность из российских регионов зафиксирована в Москве: в апреле, по данным Росстата, число умерших с коронавирусной инфекцией (по всем четырем группам) составило 1 561 человек, из них для 805 человек коронавирус стал основной причиной смерти.
РБК 05:21
Происшествия
Адвокат оценила видеообращение Ефремова с точки зрения закона
Обвиняемый по делу о смертельном ДТП в Москве актер Михаил Ефремов через видеообращение извинился перед родственниками погибшего.
Народные новости 05:10
Общество
В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений
Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM 10:30
Происшествия
Мужчину убило молнией в Новосибирской области
Мужчину убило молнией в посёлке Коченёво под Новосибирском, сообщили в Следственном комитете.
RT на русском 10:42
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП
Областная газета 04:22
Происшествия
В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте
Студент СПбГУ Владислав Голиков, получивший пулевое ранение головы на Невском проспекте в Петербурге, скончался, сообщает пресс-служба вуза.
РИА Новости 10:56
Армия и оружие
В Грузии установили французские системы ПВО — министр обороны
Установка в Грузии французских систем противовоздушной обороны завершена.
ИА Красная Весна вчера в 11:56
Энергетика
МЭА спрогнозировало рекордное падение мирового спроса на газ
В текущем году мировой спрос на газ ждет рекордное падение.
Газета.Ru 10 июня в 03:37
Кино
Премьеры «Матрицы 4» и «Годзиллы против Кинг Конга» отложены
Киностудия Warner Bros. внесла значительные изменения в прокатные графики своих крупнобюджетных проектов, в том числе фантастических фильмов "Годзилла против Кинг Конга" и "Матрица 4".
Kinonews.ru 02:24
Происшествия
Семья Сергея Захарова не приняла извинений Ефремова
РИА Новости 09:39
Политика
Лавров и Шойгу посетят Турцию во главе российской делегации
В воскресенье, 14 июня, Лавров и Шойгу прибудут в Турцию для проведения консультаций по региональной проблематике, указано в сообщении.
Газета.Ru 10:43
Происшествия
В Екатеринбурге произошла перестрелка на рынке
Конфликт между двумя мужчинами на рынке в Екатеринбурге перерос в перестрелку, один человек пострадал, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 10:18
Автоспорт
Гран-при России могут перенести на октябрь
Советский спорт вчера в 11:19
Общество
С 1 июля часть получающих выплаты на карту пенсионеров ждут изменения
Москва, 13 июня 2020, 14:24 — REGNUM С 1 июля текущего года вводятся некоторые изменения для российских пенсионеров, которые получают выплаты на банковскую карту.
REGNUM 07:24
Общество
В Пекине зафиксирована вспышка коронавируса
Еще через день, в пятницу, в Пекине зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом.
RuNews24.ru вчера в 19:32
Происшествия
Пожар на газораспределительной станции в Казани потушили
Пожарные полностью ликвидировали возгорание на газораспределительной станции в Казани.
ТАСС 09:24
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце
Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
ФАН 11 июня в 16:57
Шоу-бизнес
Норкин показал фото «летящей» покойной жены
Российский журналист, теле и радиоведущий Андрей Норкин растрогал подписчиков новой фотографией, на которой запечатлена его погибшая жена Юлия Норкина.
Народные новости 04:06
Авто
Российских водителей ждёт ряд нововведений с 1 июля
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля.
Автоновости дня 02:50
Политика
МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой
МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РБК вчера в 10:52
Общество
Пригожин назвал 90% современной российской музыки шлаком
РИА Новости 08:34
Общество
Официальный день рождения Елизаветы II отметили мини-парадом
Официальный день рождения британской королевы Елизаветы II в субботу отметили небольшим военным парадом в Виндзоре.
Взгляд.ру 08:10
Общество
Полицейский США о массовом увольнении полиции: всё кончено, Америка
Массовое увольнение полицейских ждет США, заявил майор полиции Трэвис Йейтс из города Талса штата Оклахома в эфире передачи Tucker Carlson Tonight 12 июня, сообщает информационный канал Fox News.
ИА Красная Весна 07:11
Культура
На Netflix вышел первый трейлер комедийного фильма про «Евровидение»
REGNUM 11 июня в 10:54
Общество
НАБУ Украины показало рекордную взятку — $6 млн наличными
Кучу денег в прямом смысле слова показал на брифинге директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник.
Телеканал 360° 10:31
Футбол
Александр Кокорин заявил, что тюрьма ничему его не научила
Экспресс газета 05:31
Наука
Коронавирус можно найти за полчаса: ученые придумали тест
Американские ученые в ходе исследований обнаружили новый тест, который может диагностировать COVID-19 всего за 30 минут, анализируя образцы мочи, крови или слюны.
Московский Комсомолец 02:49