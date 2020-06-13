Стало известно, в каких экономических отраслях зафиксированы самые высокие и низкие зарплаты в I квартале 2020 года. На основе данных Росстата RT составил рейтинг.

с чего всё началось

Стало известно, работники каких отраслей получали самые высокие зарплаты в начале текущего года. Данные подсчитали специалисты Росстата, передает RT. Так, наиболее большой оклад был зафиксирован у сотрудников финансовой и страховой сфер.

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года

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