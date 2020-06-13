Общество

Москва 24Москва 24Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года

Стало известно, работники каких отраслей получали самые высокие зарплаты в начале текущего года. Данные подсчитали специалисты Росстата, передает RT. Так, наиболее большой оклад был зафиксирован у сотрудников финансовой и страховой сфер.
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с чего всё началось

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года

Стало известно, в каких экономических отраслях зафиксированы самые высокие и низкие зарплаты в I квартале 2020 года. На основе данных Росстата RT составил рейтинг.
RT на русском00:00

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Названы самые доходные профессии: где заработать 300 000 в месяц

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Названа отрасль с самыми высокими зарплатами в начале года

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Названы отрасли с самой высокой зарплатой в начале года

РИА Новости02:50

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года

Lenta.ru01:36

Названы отрасли, где в 2020 году была самая большая зарплата

URA.Ru01:29

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года

Российская газета03:24

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года

RT на русском00:00
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 11:05, Ашберн
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
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Экономика

Сбербанк договорился о покупке 2ГИС

Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
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Общество

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Получить единовременную выплату смогут пенсионеры, которые являются получателями минимальной пенсии, которая не превышает размеров прожиточного минимума.
СургутИнтерНовости 04:33
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Здоровье

Росстат представил данные о смертности от COVID-19 за апрель

Самая высокая смертность из российских регионов зафиксирована в Москве: в апреле, по данным Росстата, число умерших с коронавирусной инфекцией (по всем четырем группам) составило 1 561 человек, из них для 805 человек коронавирус стал основной причиной смерти.
РБК 05:21
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Происшествия

Адвокат оценила видеообращение Ефремова с точки зрения закона

Обвиняемый по делу о смертельном ДТП в Москве актер Михаил Ефремов через видеообращение извинился перед родственниками погибшего.
Народные новости 05:10
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Общество

В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений

Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM 10:30
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Происшествия

Мужчину убило молнией в Новосибирской области

Мужчину убило молнией в посёлке Коченёво под Новосибирском, сообщили в Следственном комитете.
RT на русском 10:42
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Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП

Областная газета 04:22
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Происшествия

В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте

Студент СПбГУ Владислав Голиков, получивший пулевое ранение головы на Невском проспекте в Петербурге, скончался, сообщает пресс-служба вуза.
РИА Новости 10:56
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Армия и оружие

В Грузии установили французские системы ПВО — министр обороны

Установка в Грузии французских систем противовоздушной обороны завершена.
ИА Красная Весна вчера в 11:56
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Энергетика

МЭА спрогнозировало рекордное падение мирового спроса на газ

В текущем году мировой спрос на газ ждет рекордное падение.
Газета.Ru 10 июня в 03:37
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Кино

Премьеры «Матрицы 4» и «Годзиллы против Кинг Конга» отложены

Киностудия Warner Bros. внесла значительные изменения в прокатные графики своих крупнобюджетных проектов, в том числе фантастических фильмов "Годзилла против Кинг Конга" и "Матрица 4".
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Семья Сергея Захарова не приняла извинений Ефремова

РИА Новости 09:39
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Политика

Лавров и Шойгу посетят Турцию во главе российской делегации

В воскресенье, 14 июня, Лавров и Шойгу прибудут в Турцию для проведения консультаций по региональной проблематике, указано в сообщении.
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Происшествия

В Екатеринбурге произошла перестрелка на рынке

Конфликт между двумя мужчинами на рынке в Екатеринбурге перерос в перестрелку, один человек пострадал, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 10:18
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Автоспорт

Гран-при России могут перенести на октябрь

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С 1 июля часть получающих выплаты на карту пенсионеров ждут изменения

Москва, 13 июня 2020, 14:24 — REGNUM С 1 июля текущего года вводятся некоторые изменения для российских пенсионеров, которые получают выплаты на банковскую карту.
REGNUM 07:24
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Общество

В Пекине зафиксирована вспышка коронавируса

Еще через день, в пятницу, в Пекине зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом.
RuNews24.ru вчера в 19:32
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Происшествия

Пожар на газораспределительной станции в Казани потушили

Пожарные полностью ликвидировали возгорание на газораспределительной станции в Казани.
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Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце

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Шоу-бизнес

Норкин показал фото «летящей» покойной жены

Российский журналист, теле и радиоведущий Андрей Норкин растрогал подписчиков новой фотографией, на которой запечатлена его погибшая жена Юлия Норкина.
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Авто

Российских водителей ждёт ряд нововведений с 1 июля

Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля.
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Политика

МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой

МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
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Пригожин назвал 90% современной российской музыки шлаком

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Общество

Официальный день рождения Елизаветы II отметили мини-парадом

Официальный день рождения британской королевы Елизаветы II в субботу отметили небольшим военным парадом в Виндзоре.
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Общество

Полицейский США о массовом увольнении полиции: всё кончено, Америка

Массовое увольнение полицейских ждет США, заявил майор полиции Трэвис Йейтс из города Талса штата Оклахома в эфире передачи Tucker Carlson Tonight 12 июня, сообщает информационный канал Fox News.
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На Netflix вышел первый трейлер комедийного фильма про «Евровидение»

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Общество

НАБУ Украины показало рекордную взятку — $6 млн наличными

Кучу денег в прямом смысле слова показал на брифинге директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник.
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Александр Кокорин заявил, что тюрьма ничему его не научила

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Коронавирус можно найти за полчаса: ученые придумали тест

Американские ученые в ходе исследований обнаружили новый тест, который может диагностировать COVID-19 всего за 30 минут, анализируя образцы мочи, крови или слюны.
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