Общество
Москва 24Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года
Стало известно, работники каких отраслей получали самые высокие зарплаты в начале текущего года. Данные подсчитали специалисты Росстата, передает RT. Так, наиболее большой оклад был зафиксирован у сотрудников финансовой и страховой сфер.
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с чего всё началось
Стало известно, в каких экономических отраслях зафиксированы самые высокие и низкие зарплаты в I квартале 2020 года. На основе данных Росстата RT составил рейтинг.RT на русском00:00
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Происшествия
В Екатеринбурге произошла перестрелка на рынке
Конфликт между двумя мужчинами на рынке в Екатеринбурге перерос в перестрелку, один человек пострадал, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 10:18
Общество
Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя
Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru вчера в 05:08
Общество
Мурашко назвал маски важной мерой профилактики коронавируса
«Ношение медицинских масок или гигиенических, особенно в общественных местах и транспорте, — очень важный элемент профилактики», — сказал министр.
РБК 10:16
Здоровье
Росстат представил данные о смертности от COVID-19 за апрель
Самая высокая смертность из российских регионов зафиксирована в Москве: в апреле, по данным Росстата, число умерших с коронавирусной инфекцией (по всем четырем группам) составило 1 561 человек, из них для 805 человек коронавирус стал основной причиной смерти.
РБК 05:21
Единоборства
Боксеры Джошуа и Фьюри могут получить по $126 млн за бой
РЕН ТВ вчера в 10:06
Здоровье
Перечислены скрытые симптомы коронавируса
Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 01:10
Кино
Лучшим киногероем в истории назван Индиана Джонс
Читатели информационного журнала Empire назвали Индиану Джонса величайшим героем в кино.
Evo-rus.com 07:15
Происшествия
Мужчину убило молнией в Новосибирской области
Мужчину убило молнией в посёлке Коченёво под Новосибирском, сообщили в Следственном комитете.
RT на русском 10:42
Происшествия
Адвокат оценила видеообращение Ефремова с точки зрения закона
Обвиняемый по делу о смертельном ДТП в Москве актер Михаил Ефремов через видеообращение извинился перед родственниками погибшего.
Народные новости 05:10
Политика
МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой
МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РБК вчера в 10:52
Происшествия
В Китае на шоссе взорвался бензовоз
На скоростном шоссе в китайской провинции Чжэцзян взорвался бензовоз. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Российская газета 08:51
Наука
Между мантией и ядром Земли найдены редкие геологические структуры
Как показали исследования образцов «сканирования» Земли с помощью метода, похожего на эхолокацию, найденные образования располагаются между мантией и ядром планеты.
ВладТайм 10:14
Происшествия
В России мошенники придумали новый способ обмана по телефону
Kazanfirst.ru вчера в 17:05
Футбол
В Швейцарии начали новое расследование в отношении Блаттера
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер стал целью нового расследования в Швейцарии.
Советский спорт 10:49
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 00:47
Происшествия
Семья Сергея Захарова не приняла извинений Ефремова
РИА Новости 09:39
Футбол
Главный тренер «Динамо» Новиков успешно сдал экзамен на лицензию Pro
Sport24.ru вчера в 07:22
Политика
Украина открывает границу с Крымом 15 июня
Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что с 15 июня Крым начнёт принимать иностранцев, однако, в отличие от россиян, для них сохраняется режим обязательной 14-дневной обсервации.
Новый День вчера в 07:32
Наука
Обнародованы новые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Американская биотехнологическая компания Moderna обнародовала предварительные результаты испытания вакцины от COVID-19.
Lenta.ru 09:12
Общество
Шаманов призвал Киркорова удалить видео про десантников
Депутат Госдумы и экс-командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов призвал певца Филиппа Киркорова извиниться за его видео в соцсетях о десантниках и удалить ролик.
Взгляд.ру 10:30
Хоккей
Ковальчук снизил цену своего особняка на два миллиона долларов
Сообщается, что теперь он хочет продать особняк за 16 миллионов долларов. В прошлом году цена составляла 18 миллионов.
Спорт-Экспресс 10:25
Происшествия
Двое пилотов погибли при жесткой посадке Як-52 в Самарской области
Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета Як-52 в Самарской области, сообщает в субботу МЧС по области.
Интерфакс 05:13
Шоу-бизнес
Гоша Куценко вступился за Ефремова
Актер Гоша Куценко призвал не осуждать Михаила Ефремова и выразил соболезнования семье погибшего Сергея Захарова.
РИА Новости 09:29
Общество
С 1 июля часть получающих выплаты на карту пенсионеров ждут изменения
Москва, 13 июня 2020, 14:24 — REGNUM С 1 июля текущего года вводятся некоторые изменения для российских пенсионеров, которые получают выплаты на банковскую карту.
REGNUM 07:24
Общество
На Украине начали расследование по делу о взятке в 6 млн долларов
Сегодня директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артём Сытник провёл пресс-конференцию, на которой представили 6 млн долларов.
Говорит Москва 09:53
Политика
Путин заявил о поддержке поправок большинством россиян
Абсолютное большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию, считает президент Владимир Путин.
Lenta.ru вчера в 07:05
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей
Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении двух врачей из Калининграда, обвиняемых в умышленном убийстве ребенка.
Ведомости 08:20