Общество

Москва 24Москва 24Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года

Стало известно, работники каких отраслей получали самые высокие зарплаты в начале текущего года. Данные подсчитали специалисты Росстата, передает RT. Так, наиболее большой оклад был зафиксирован у сотрудников финансовой и страховой сфер.
Читать в источнике
Комментировать91
с чего всё началось

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года

Стало известно, в каких экономических отраслях зафиксированы самые высокие и низкие зарплаты в I квартале 2020 года. На основе данных Росстата RT составил рейтинг.
RT на русском00:00

Подробнее о событии

Названы самые доходные профессии: где заработать 300 000 в месяц

Московский Комсомолец09:33

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года

Российская газета03:24

Названы отрасли с самой высокой зарплатой в начале года

РИА Новости02:50

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года

Lenta.ru01:36

Названы отрасли, где в 2020 году была самая большая зарплата

URA.Ru01:29

Названа отрасль с самыми высокими зарплатами в начале года

Газета.Ru00:24

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года

RT на русском00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 10:55, Ашберн
Происшествия

Ефремов выступил с видеообращением после смертельного ДТП

Кубань 24 03:47
6,7K
Происшествия

В Екатеринбурге произошла перестрелка на рынке

Конфликт между двумя мужчинами на рынке в Екатеринбурге перерос в перестрелку, один человек пострадал, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 10:18
1
Общество

Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru вчера в 05:08
216
Общество

Мурашко назвал маски важной мерой профилактики коронавируса

«Ношение медицинских масок или гигиенических, особенно в общественных местах и транспорте, — очень важный элемент профилактики», — сказал министр.
РБК 10:16
113
Здоровье

Росстат представил данные о смертности от COVID-19 за апрель

Самая высокая смертность из российских регионов зафиксирована в Москве: в апреле, по данным Росстата, число умерших с коронавирусной инфекцией (по всем четырем группам) составило 1 561 человек, из них для 805 человек коронавирус стал основной причиной смерти.
РБК 05:21
127
Единоборства

Боксеры Джошуа и Фьюри могут получить по $126 млн за бой

РЕН ТВ вчера в 10:06
Здоровье

Перечислены скрытые симптомы коронавируса

Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 01:10
595
Кино

Лучшим киногероем в истории назван Индиана Джонс

Читатели информационного журнала Empire назвали Индиану Джонса величайшим героем в кино.
Evo-rus.com 07:15
90
Происшествия

Мужчину убило молнией в Новосибирской области

Мужчину убило молнией в посёлке Коченёво под Новосибирском, сообщили в Следственном комитете.
RT на русском 10:42
13
Происшествия

Адвокат оценила видеообращение Ефремова с точки зрения закона

Обвиняемый по делу о смертельном ДТП в Москве актер Михаил Ефремов через видеообращение извинился перед родственниками погибшего.
Народные новости 05:10
21
Политика

МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой

МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РБК вчера в 10:52
2K
Происшествия

В Китае на шоссе взорвался бензовоз

На скоростном шоссе в китайской провинции Чжэцзян взорвался бензовоз. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Российская газета 08:51
31
Наука

Между мантией и ядром Земли найдены редкие геологические структуры

Как показали исследования образцов «сканирования» Земли с помощью метода, похожего на эхолокацию, найденные образования располагаются между мантией и ядром планеты.
ВладТайм 10:14
7
Происшествия

В России мошенники придумали новый способ обмана по телефону

Kazanfirst.ru вчера в 17:05
10
Футбол

В Швейцарии начали новое расследование в отношении Блаттера

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер стал целью нового расследования в Швейцарии.
Советский спорт 10:49
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
898
Общество

В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 00:47
656
Происшествия

Семья Сергея Захарова не приняла извинений Ефремова

РИА Новости 09:39
2,4K
Шоу-бизнес

Жена Константина Ивлева отказывается отдавать шеф-повару фамилию

StarHit.ru 09:19
Футбол

Главный тренер «Динамо» Новиков успешно сдал экзамен на лицензию Pro

Sport24.ru вчера в 07:22
Политика

Украина открывает границу с Крымом 15 июня

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что с 15 июня Крым начнёт принимать иностранцев, однако, в отличие от россиян, для них сохраняется режим обязательной 14-дневной обсервации.
Новый День вчера в 07:32
115
Наука

Обнародованы новые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Американская биотехнологическая компания Moderna обнародовала предварительные результаты испытания вакцины от COVID-19.
Lenta.ru 09:12
70
Общество

Шаманов призвал Киркорова удалить видео про десантников

Депутат Госдумы и экс-командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов призвал певца Филиппа Киркорова извиниться за его видео в соцсетях о десантниках и удалить ролик.
Взгляд.ру 10:30
3
Хоккей

Ковальчук снизил цену своего особняка на два миллиона долларов

Сообщается, что теперь он хочет продать особняк за 16 миллионов долларов. В прошлом году цена составляла 18 миллионов.
Спорт-Экспресс 10:25
Происшествия

Двое пилотов погибли при жесткой посадке Як-52 в Самарской области

Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета Як-52 в Самарской области, сообщает в субботу МЧС по области.
Интерфакс 05:13
132
Шоу-бизнес

Гоша Куценко вступился за Ефремова

Актер Гоша Куценко призвал не осуждать Михаила Ефремова и выразил соболезнования семье погибшего Сергея Захарова.
РИА Новости 09:29
41
Общество

С 1 июля часть получающих выплаты на карту пенсионеров ждут изменения

Москва, 13 июня 2020, 14:24 — REGNUM С 1 июля текущего года вводятся некоторые изменения для российских пенсионеров, которые получают выплаты на банковскую карту.
REGNUM 07:24
104
Общество

На Украине начали расследование по делу о взятке в 6 млн долларов

Сегодня директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артём Сытник провёл пресс-конференцию, на которой представили 6 млн долларов.
Говорит Москва 09:53
1
Политика

Путин заявил о поддержке поправок большинством россиян

Абсолютное большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию, считает президент Владимир Путин.
Lenta.ru вчера в 07:05
20K
Происшествия

Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении двух врачей из Калининграда, обвиняемых в умышленном убийстве ребенка.
Ведомости 08:20
559
Как работают Яндекс.Новости?
Главное