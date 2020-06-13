Общество
Москва 24Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года
Стало известно, работники каких отраслей получали самые высокие зарплаты в начале текущего года. Данные подсчитали специалисты Росстата, передает RT. Так, наиболее большой оклад был зафиксирован у сотрудников финансовой и страховой сфер.
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с чего всё началось
Стало известно, в каких экономических отраслях зафиксированы самые высокие и низкие зарплаты в I квартале 2020 года. На основе данных Росстата RT составил рейтинг.RT на русском00:00
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Происшествия
В Казани потушили пожар на газохранилище
РИА Новости 09:24
Происшествия
Семья Захарова не приняла извинений Ефремова
РИА Новости 06:42
Происшествия
67 заражений коронавирусом за сутки выявлено в Алтайском крае
По информации оперштаба на субботу, 13 июня, в Алтайском крае за сутки еще у 67 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 05:15
Шоу-бизнес
Гоша Куценко вступился за Ефремова
Актер Гоша Куценко призвал не осуждать Михаила Ефремова и выразил соболезнования семье погибшего Сергея Захарова.
РИА Новости 09:29
Общество
Губернатор рассказал о смертности от коронавируса в Подмосковье в мае
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что число умерших в Подмосковье в мае составило 1606 человек, из них у 506 был подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.
RT на русском 06:23
Космос
Конспирологи сообщили о новом конце света через неделю
МедиаПоток 08:05
Происшествия
На трассе в Китае взорвался бензовоз
В Китае на трассе G15 «Шэньян–Хайкоу» взорвался бензовоз. Об этом 13 июня сообщило издание BJD. Инцидент произошел возле деревни Ляншань.
Известия 07:55
Общество
На Украине прокомментировали дело о взятке в шесть миллионов долларов
В пятницу украинские правоохранители заявили о попытке дачи взятки в 6 миллионов долларов руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро за закрытие уголовного дела.
РИА Новости 07:02
Общество
Антитела к коронавирусу выявили у трети медиков в Москве
По словам Голиковой, тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу на первом этапе прошли 15,5 тыс. медиков в 60 учреждениях, в результате у 16,5% из них были обнаружены антитела.
РБК 05:33
Происшествия
Во Франции потушили атомную подлодку
Lenta.ru 05:49
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru вчера в 19:47
Общество
Названы изменения с 1 июля для получающих пенсию на карту пенсионеров
Ранее правительство России запланировало на эту дату перевод во внутреннюю платежную систему «Мир» всех россиян, получающих какие-либо льготы от государства.
Evo-rus.com вчера в 13:03
Авто
Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля
На территории Российской Федерации с 1 июля текущего года начинает действовать целый ряд новых правил, которые коснутся автомобилистов.
Новые автомобили 00:51
Общество
С 1 июля часть получающих выплаты на карту пенсионеров ждут изменения
Москва, 13 июня 2020, 14:24 — REGNUM С 1 июля текущего года вводятся некоторые изменения для российских пенсионеров, которые получают выплаты на банковскую карту.
REGNUM 07:24
Авто
В автомобиле кондиционер забирает около 2% мощности
32CARS.ru 01:33
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
Здоровье
Росстат: в апреле умерли 2712 человек с коронавирусом
В апреле общее число зарегистрированных умерших с коронавирусом COVID-19 составило 2712 человек, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ 07:19
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Тестирование новой возможности началось в мессенджере WhatsApp, который принадлежит корпорации Facebook.
Городовой вчера в 14:51
Происшествия
Двое пилотов погибли при жесткой посадке Як-52 в Самарской области
Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета Як-52 в Самарской области, сообщает в субботу МЧС по области.
Интерфакс 05:13
Экономика
Вторичный рынок жилья не выдержал конкуренции
Самое выраженное снижение цен за месяц, по данным ЦИАН, произошло в Челябинске, где вторичная недвижимость подешевела в среднем на 7,3%, до 44,6 тыс. руб. за кв. м. Стоимость жилья в Уфе опустилась на 6,9%, до 75 тыс. руб. за кв. м. Одновременно город стал одним из лидеров по падению цен относительно аналогичного периода прошлого года — снижение оценивается в 11,3%.
Коммерсантъ вчера в 04:30
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить уголовное дело врачей из Калининграда
Глава Следственного комитета России (СК) Александр Бастрыкин поручил проработать уголовное дело, возбужденное в отношении калининградских врачей после убийства новорожденного.
Газета.Ru вчера в 21:03
Авто
Российский авторынок оказался неустойчив к потрясениям
Впервые произошло и то, что майские итоги авторынка оказались гораздо лучше апрельских (63 тыс. ед. при двукратном падении к маю 2019-го), хотя раньше апрель всегда был одним из лучших месяцев для авторитейла с точки зрения продаж.
Автоновости дня 05:50
Общество
Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату
По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост 11 июня в 15:33
Экономика
Северный поток-2 заработает на полную мощность – как Германия обошла ограничения ЕС
Программа правительства Германии фактически нивелирует ограничения газовой директивы ЕС, открывая перспективные возможности использования российского газопровода.
Новостной фронт вчера в 08:30
Общество
Безработные получат дополнительное пособие на каждого ребенка
«Гражданам, признанным в установленном порядке безработными и имеющими детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в июне — августе 2020 года увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3000 рублей за каждого ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю)», — говорится в постановлении.
ИА Красная Весна 11 июня в 12:36
Происшествия
Адвокат оценила видеообращение Ефремова с точки зрения закона
Обвиняемый по делу о смертельном ДТП в Москве актер Михаил Ефремов через видеообращение извинился перед родственниками погибшего.
Народные новости 05:10
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 00:47
Здоровье
Почему в Европе лишь Швеция и Польша не прошли пик коронавируса
Единственными европейскими странами, в которых не пройден пик коронавирусной эпидемии, остаются Швеция и Польша.
Московский Комсомолец 02:42