Стало известно, в каких экономических отраслях зафиксированы самые высокие и низкие зарплаты в I квартале 2020 года. На основе данных Росстата RT составил рейтинг.

с чего всё началось

Стало известно, работники каких отраслей получали самые высокие зарплаты в начале текущего года. Данные подсчитали специалисты Росстата, передает RT. Так, наиболее большой оклад был зафиксирован у сотрудников финансовой и страховой сфер.

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года

Происшествия 67 заражений коронавирусом за сутки выявлено в Алтайском крае По информации оперштаба на субботу, 13 июня, в Алтайском крае за сутки еще у 67 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 288

Шоу-бизнес Гоша Куценко вступился за Ефремова Актер Гоша Куценко призвал не осуждать Михаила Ефремова и выразил соболезнования семье погибшего Сергея Захарова. 6

Общество Губернатор рассказал о смертности от коронавируса в Подмосковье в мае Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что число умерших в Подмосковье в мае составило 1606 человек, из них у 506 был подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19. 6

Происшествия На трассе в Китае взорвался бензовоз В Китае на трассе G15 «Шэньян–Хайкоу» взорвался бензовоз. Об этом 13 июня сообщило издание BJD. Инцидент произошел возле деревни Ляншань. 7

Общество На Украине прокомментировали дело о взятке в шесть миллионов долларов В пятницу украинские правоохранители заявили о попытке дачи взятки в 6 миллионов долларов руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро за закрытие уголовного дела. 1

Общество Антитела к коронавирусу выявили у трети медиков в Москве По словам Голиковой, тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу на первом этапе прошли 15,5 тыс. медиков в 60 учреждениях, в результате у 16,5% из них были обнаружены антитела. 5

Происшествия Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine. 312

Авто Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля На территории Российской Федерации с 1 июля текущего года начинает действовать целый ряд новых правил, которые коснутся автомобилистов. 37

Интернет В WhatsApp появится новая функция Тестирование новой возможности началось в мессенджере WhatsApp, который принадлежит корпорации Facebook. 38

Экономика Вторичный рынок жилья не выдержал конкуренции Самое выраженное снижение цен за месяц, по данным ЦИАН, произошло в Челябинске, где вторичная недвижимость подешевела в среднем на 7,3%, до 44,6 тыс. руб. за кв. м. Стоимость жилья в Уфе опустилась на 6,9%, до 75 тыс. руб. за кв. м. Одновременно город стал одним из лидеров по падению цен относительно аналогичного периода прошлого года — снижение оценивается в 11,3%. 52

Происшествия Бастрыкин поручил изучить уголовное дело врачей из Калининграда Глава Следственного комитета России (СК) Александр Бастрыкин поручил проработать уголовное дело, возбужденное в отношении калининградских врачей после убийства новорожденного. 537

Авто Российский авторынок оказался неустойчив к потрясениям Впервые произошло и то, что майские итоги авторынка оказались гораздо лучше апрельских (63 тыс. ед. при двукратном падении к маю 2019-го), хотя раньше апрель всегда был одним из лучших месяцев для авторитейла с точки зрения продаж. 10

Общество Безработные получат дополнительное пособие на каждого ребенка «Гражданам, признанным в установленном порядке безработными и имеющими детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в июне — августе 2020 года увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3000 рублей за каждого ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю)», — говорится в постановлении. 1,9K