Стало известно, в каких экономических отраслях зафиксированы самые высокие и низкие зарплаты в I квартале 2020 года. На основе данных Росстата RT составил рейтинг.

с чего всё началось

Составлен рейтинг экономических отраслей по зарплатам сотрудников в первом квартале 2020 года. Об этом пишет RT со ссылкой на данные Росстата. Подсчитано, что самые высокие зарплаты в среднем выплачивались в финансовой и страховой сфере — 106,6 тысячи рублей.

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года

Футбол Булыкин: тренеры «Локомотива» помогут Николичу на матч с «Оренбургом» Члены тренерского штаба московского "Локомотива" дадут советы Марко Николичу по выбору состава команды на первый после перерыва матч чемпионата России по футболу против "Оренбурга", сказал РИА Новости советник генерального директора "красно-зеленых" Дмитрий Булыкин.

Шоу-бизнес Собчак высмеяла изнасилование Стаса Костюшкина Телеведущая Ксения Собчак неоднозначно использовала в новом выпуске своей интернет-передачи историю, о которой рассказал певец Стас Костюшкин. 1

Происшествия На трассе в Китае взорвался бензовоз В Китае на трассе G15 «Шэньян–Хайкоу» взорвался бензовоз. Об этом 13 июня сообщило издание BJD. Инцидент произошел возле деревни Ляншань. 5

Общество Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля "Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании. 217

Шоу-бизнес Нинидзе показала фото с первого свидания с Виторганом В блоге Нинидзе опубликовала новое старое фото - селфи, сделанное во время прогулки с Виторганом. Это было первое свидание, отметила она. 18

Транспорт Москвичи смогут проверить в приложении размер компенсации по «Тройке» Пассажиры, не пользовавшиеся проездными в Москве во время самоизоляции, смогут проверить размер компенсации по карте "Тройка" в мобильном приложении "Метро Москвы", сообщили в пресс-службе ГУП "Московский метрополитен". 119

Происшествия Боец ММА Шлеменко выловил из Иртыша тело утопленника Российский боец смешанного стиля и бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко сообщил об обнаружении трупа утопленника в реке Иртыш.

Политика МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны. 2K

Политика Власти ФРГ опасаются, что санкции США против «СП-2» затронут госслужбы Берлин, 13 июня 2020, 09:33 — REGNUM Новые санкции США, которые могут быть введении в отношении газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), впервые смогут затронуть немецкие госслужбы, в какой-либо степени связанные с данным проектом и компании из Германии. 60

Общество Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter. 620

Армия и оружие Иконы покровителей российских войск доставлены в главный храм МО Иконы святых покровителей пяти родов войск доставили представители Министерства обороны 13 июня в главный храм ВС РФ в подмосковной Кубинке, сообщает пресс–служба министерства.