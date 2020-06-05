Общество
RT на русскомНазваны отрасли с самыми высокооплачиваемыми вакансиями в России
Результаты исследования есть в распоряжении RT. Так, одну из самых высоких зарплат предлагают в сфере логистики и работы на складе — в среднем до 155 тыс. рублей. Как отмечают аналитики, чаще всего в этой области работодатели ищут водителей с личными автомобилями и водителей-экспедиторов.
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с чего всё началось
Аналитики сервиса «Работа.ру» проанализировали более 150 тыс. вакансий за май этого года и выяснили, в каких отраслях предлагаются самые высокие зарплаты. Результаты исследования есть в распоряжении RT.RT на русскомвчера в 23:03
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В Перми скончались два медицинских работника с коронавирусом. Об этом сообщили в администрации губернатора.
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Для водителей появится новый штраф в 50 тысяч рублей
Если в автомобиле есть несовершеннолетний пассажир до 16 лет, штраф вырастает до 50 тысяч рублей.
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В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru вчера в 16:11
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Тепловоз модульной конструкции ТЭМ10 проходит испытания во ВНИКТИ
ТЭМ10 построен на базе модульной конструкции, которая позволяет сократить время простоя при проведении крупных ремонтов, уменьшить количество операций при сборке, а также дает широкую возможность для создания целой линейки тепловозов за счет применения других модулей, как при создании модификаций, так и при будущей модернизации тепловоза.
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Победитель «Евровидения» Рыбак впервые рассказал о зависимости
Победитель песенного конкурса "Евровидение-2009" Александр Рыбак впервые рассказал о зависимости от снотворного и антидепрессантов.
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Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News вчера в 05:58
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Ни постов, ни интервью: куда пропала фигуристка Липницкая
SM News вчера в 19:23
Здоровье
Онколог назвал симптомы рака, которые принимают за коронавирус
Пациенты с раком легкого, получающие препараты таргетной терапии и лучевую терапию, должны сохранять первоначальное лекарственное лечение во время вспышки коронавируса, отметил врач.
Российская газета 00:51
Общество
Для приезжающих в РТ отменили режим обязательной самоизоляции
Изменения указаны в постановлении Кабинета министров РТ за подписью Премьер-министра Татарстана Алексея Песошина, отмечает ИА "Татар-информ".
Заинск-информ 01:39
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Пять детей заразились коронавирусом в детском саду в Губахе
Коммерсантъ Пермь вчера в 05:27
Общество
Отрицавшего пандемию уральского священника заподозрили в экстремизме
Эхо Москвы вчера в 13:03
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
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В Москве появился новый вид пропусков
МФЦ открылись в Москве 25 мая, но работают только по предварительной записи.
Эхо Москвы вчера в 14:04
Общество
5 июня россияне смогут увидеть полутеневое лунное затмение
Жители всей земли смогут увидеть полутеневое затмение Луны 5 июня.
Моя Москва.онлайн 01:19
Политика
Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске
Известия 03 июня в 09:16
Транспорт
В России могут ввести онлайн-тахографы
Пока онлайн-тахографы планируют установить на пассажирский транспорт в 20 крупнейших агломерациях.
Коммерсантъ вчера в 17:58
Политика
СМИ узнали об отсутствии планов Абэ приехать на парад Победы в Москве
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Москву для участия в параде Победы, сообщает газета Asahi со ссылкой на представителя японского МИДа.
РБК вчера в 22:10
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 03 июня в 01:12
Общество
Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок
Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост 03 июня в 04:15
Авто
«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей
«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя.
Коммерсантъ 02 июня в 05:00
Общество
Youtube заблокировал рекламу поправок в Конституцию РФ
Крупнейший видеохостинг Youtube заблокировал агитационный ролик, посвященный поправкам в Конституцию РФ, в котором показывается семейная жизнь двух гомосексуалистов в предполагаемой России будущего.
URA.Ru вчера в 06:00
Происшествия
В Екатеринбурге завели уголовное дело против убитого силовиками горожанина
Екатеринбург, 4 июня 2020, 21:23 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту применения насилия против сотрудников правоохранительных органов.
REGNUM вчера в 14:23
Общество
В ПФР объяснили, кому с 1 августа выплатят повышенную пенсию
В пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР) объяснили, кого коснется эта индексация.
Shraibikus News вчера в 11:29
Общество
Северодвинск закроют на карантин
Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск, где выявлено около 1 200 случаев заражения коронавирусом, в том числе на стратегических оборонных предприятиях.
ТАСС вчера в 07:45
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Новый российский сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня
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Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
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В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19
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РИА Новости 00:50
Происшествия
Военный вертолет Ми-38 аварийно сел на трассу в Подмосковье
"Военно-транспортный вертолет Ми-38 из-за технических проблем аварийно сел на трассу в районе Гжели", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс вчера в 04:28
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ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
РИА Новости 03 июня в 03:51