Общество

Газета.RuГазета.RuНазваны параметры новой накопительной пенсионной системы

Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план". Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на источники, которые близки к разработчикам законопроекта.
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с чего всё началось

Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП). РБК направил запросы в ведомства, участвующие в разработке документа. Минфин и ЦБ работают над моделью новой пенсионной системы с 2016 года.
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