РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП). РБК направил запросы в ведомства, участвующие в разработке документа. Минфин и ЦБ работают над моделью новой пенсионной системы с 2016 года.

с чего всё началось

Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план". Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на источники, которые близки к разработчикам законопроекта.

Происшествия ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Шоу-бизнес Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.

Шоу-бизнес На Троекуровском кладбище открыли памятник Николаю Караченцову На могиле Николая Караченцова на Троекуровском кладбище установили памятник. Сегодня народному артисту должно было исполниться 75 лет.

Армия и оружие Сирийские курды начали отвод войск от турецкой границы Меморандум об урегулировании кризиса на границе Турции и Сирии, возникшего из-за начатой 9 октября Анкарой военной операции против сирийских курдов, был подписан в Сочи Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 22 октября.

Экономика Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки 23 октября, выступая на саммите Россия–Африка, президент России Владимир Путин напомнил, что Москва участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки.

Футбол Карпин оригинально объявил о очередной беременности жены Главный тренер Ростова, Валерий Карпин, в очередной раз оригинальным образом объявил о беременности своей супруги в сети Инстаграм.

Происшествия В Санкт-Петербурге задержан школьник после убийства матери Отмечается, что во время убийства дома находился 12-летний брат-близнец мальчика, который наблюдал за совершением преступления, а также отец детей, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.