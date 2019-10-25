Общество
Газета.RuНазваны параметры новой накопительной пенсионной системы
Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план". Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на источники, которые близки к разработчикам законопроекта.
Читать в источнике
Оценить517
с чего всё началось
Уже на следующей неделе Минфин и Центробанк планируют вынести на общественное обсуждение проект нового продукта, позволяющего россиянам самостоятельно копить на пенсию при поддержке государства, — гарантированного пенсионного плана (ГПП).Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:12, Ашберн
Политика
Патрушев: Иностранные спецслужбы ищут способы для массовых кибератак
Иностранные спецслужбы ведут целенаправленную работу по определению уязвимостей российской информационной инфраструктуры с целью проведения массированных компьютерных атак.
Экономика
АСВ заберет у осужденного банкира деньги от продажи жилья в Лондоне
Суд по банкротствам южного округа Нью-Йорка постановил передать российскому конкурсному управляющему деньги от продажи лондонской квартиры экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус, в отношении которой ведется процедура банкротства.
Футбол
Украинский футболист Яремчук не поменял своего отношения к России
Украинский футболист Роман Яремчук заявил, что никого не хотел обидеть своим высказыванием о России.
Футбол
Ибрагимович показал оскорбительный жест, взявшись за гениталии
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович после матча плей-офф МЛС против "Лос-Анджелеса" показал болельщикам оскорбительный жест.
Единоборства
Ковалев показал подготовку к бою с Канело
Чемпион мира WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев показал фрагмент подготовки к поединку с обладателем титула WBA Саулем Альваресом.
Общество
Менеджер Нурмагомедова раскритиковал Макгрегора за слова о Дагестане
Происшествия
В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области
Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
Общество
Полина Гагарина отменила концерт из-за болезни
Уже в конце ноября состоится грандиозный сольный концерт звезды в Москве, который певица точно не собирается отменять.
Шоу-бизнес
Бывший муж Заворотнюк показал уникальные видео с актрисой
В эфире передачи «Пусть говорят» первый муж актрисы показал уникальные видео с ней.
Общество
Эминема допрашивали спецслужбы США из-за песни про Трампа
Происшествия
Братья-близнецы из ДНР найдены мертвыми в лесу в Подмосковье
Два брата-близнеца, приехавшие из Донецкой народной республики (ДНР) на заработки, покончили с собой в подмосковном лесу, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Экономика
Белоруссия приостановила переговоры с Россией по кредиту на $600 млн
В феврале стало известно, что Белоруссия попросила у России кредит в $600 млн на рефинансирование долга перед Россией.
Космос
В России построят специальный корабль для космических туристов
Единоборства
Макгрегор подарил Путину бутылку виски
Экономика
ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
Шоу-бизнес
Бузова предстала в образе черного лебедя на премии «Прорыв года»
Ольга Бузова на премии «Прорыв года» от журнала Оксаны Федоровой Moda Tropical получила звание «Певица года».
Армия и оружие
Шойгу рассказал о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад ведёт масштабную информационную кампанию по расколу отношений России и Белоруссии.
Общество
Жители Киселёвска пожаловались в Гаагский трибунал на геноцид
Местные жители обратили внимание на увеличение роста онкологических заболеваний как у взрослых, так и у детей Как пишет местное издание "Абажур", Гаагский трибунал сообщил заявителям, что обращение принято канцелярией и будет рассмотрено в соответствии с положениями Римского статута Международного уголовного суда.
Политика
Из-за скандала подал в отставку министр экономики Японии
Происшествия
Стали известны детали дела о хищении данных клиентов российских банков
Коллекторская компания «Национальная служба взыскания» подтвердила задержание своего сотрудника по подозрению в хищении персональных данных клиентов нескольких банков.
Общество
В России назвали наиболее востребованные в будущем профессии
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института труда назвали профессии, которые будут востребованы в России в настоящее время и в ближайшие несколько лет, сообщает 25 октября RT.
Общество
В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
Происшествия
Дело возбудили против оставившего младенца на улице Москвы мужчины
В отношении мужчины, который оставил полугодовалого ребенка на тротуаре в Москве на улице Щепкина, возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности".
Происшествия
Казанской кассирше-разбойнице предъявлено обвинение в Петербурге
По версии следователей, в период с мая 2011 года по февраль 2013 года женщина участвовала в серии разбойных нападений на ювелирные салоны в Санкт-Петербурге.
Политика
Лавров назвал границу между Россией и Норвегией самой мирной в Европе
"Историки утверждают, что это самая мирная граница на европейском континенте, а может быть, и не только на европейском", - сказал Лавров на церемонии открытия выставки старинных карт, посвященной 70-летию Договора между правительствами СССР и Норвегии о режиме советско-норвежской границы и порядке урегулирования пограничных конфликтов и инцидентов 1949 года.
Общество
Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве
Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.
Происшествия
Американец, объявленный в международный розыск, задержан в Петербурге
В Санкт-Петербурге полицией задержан гражданин США Алет Тэраду, скрывавшийся в России от уголовного преследования по делу о торговле наркотиками и отмывании денег, передает "Интерфакс".
Армия и оружие
Российские стратеги прилетели в ЮАР
В полете Ту-160 дозаправлялись, уточняют военные. Кроме того, на последнем отрезке пути их сопровождали истребители ВВС ЮАР JAS-39 Gripen.