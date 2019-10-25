Общество

Газета.RuГазета.RuНазваны параметры новой накопительной пенсионной системы

Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план". Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на источники, которые близки к разработчикам законопроекта.
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