Уже на следующей неделе Минфин и Центробанк планируют вынести на общественное обсуждение проект нового продукта, позволяющего россиянам самостоятельно копить на пенсию при поддержке государства, — гарантированного пенсионного плана (ГПП).

с чего всё началось

Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план". Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на источники, которые близки к разработчикам законопроекта.

Экономика АСВ заберет у осужденного банкира деньги от продажи жилья в Лондоне Суд по банкротствам южного округа Нью-Йорка постановил передать российскому конкурсному управляющему деньги от продажи лондонской квартиры экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус, в отношении которой ведется процедура банкротства.

Единоборства Ковалев показал подготовку к бою с Канело Чемпион мира WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев показал фрагмент подготовки к поединку с обладателем титула WBA Саулем Альваресом.

Общество Полина Гагарина отменила концерт из-за болезни Уже в конце ноября состоится грандиозный сольный концерт звезды в Москве, который певица точно не собирается отменять.

Происшествия Братья-близнецы из ДНР найдены мертвыми в лесу в Подмосковье Два брата-близнеца, приехавшие из Донецкой народной республики (ДНР) на заработки, покончили с собой в подмосковном лесу, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Экономика ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.

Общество Жители Киселёвска пожаловались в Гаагский трибунал на геноцид Местные жители обратили внимание на увеличение роста онкологических заболеваний как у взрослых, так и у детей Как пишет местное издание "Абажур", Гаагский трибунал сообщил заявителям, что обращение принято канцелярией и будет рассмотрено в соответствии с положениями Римского статута Международного уголовного суда.

Общество В России назвали наиболее востребованные в будущем профессии Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института труда назвали профессии, которые будут востребованы в России в настоящее время и в ближайшие несколько лет, сообщает 25 октября RT.

Происшествия Дело возбудили против оставившего младенца на улице Москвы мужчины В отношении мужчины, который оставил полугодовалого ребенка на тротуаре в Москве на улице Щепкина, возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности".

Происшествия Казанской кассирше-разбойнице предъявлено обвинение в Петербурге По версии следователей, в период с мая 2011 года по февраль 2013 года женщина участвовала в серии разбойных нападений на ювелирные салоны в Санкт-Петербурге.

Политика Лавров назвал границу между Россией и Норвегией самой мирной в Европе "Историки утверждают, что это самая мирная граница на европейском континенте, а может быть, и не только на европейском", - сказал Лавров на церемонии открытия выставки старинных карт, посвященной 70-летию Договора между правительствами СССР и Норвегии о режиме советско-норвежской границы и порядке урегулирования пограничных конфликтов и инцидентов 1949 года.

Общество Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.