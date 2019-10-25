Общество

РБКРБКВласти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП). РБК направил запросы в ведомства, участвующие в разработке документа.
Читать в источнике
Комментировать929
с чего всё началось

Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП). РБК направил запросы в ведомства, участвующие в разработке документа. Минфин и ЦБ работают над моделью новой пенсионной системы с 2016 года.
РБК24 октября в 17:00

Подробнее о событии

«Подойдет не всем»: эксперты о новой накопительной пенсионной системе

Ведомостивчера в 03:16

Минфин и ЦБ определились с основными параметрами новой системы накопительной пенсии

ТАСС24 октября в 17:03

Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы

Коммерсантъ25 октября в 02:36

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК25 октября в 01:01

Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы

РИА Новости24 октября в 18:09

Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

Известия25 октября в 06:09

Сам себе пенсионер

Российская газета24 октября в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 06:01, Вашингтон
Фигурное катание

Трусова установила два мировых рекорда на этапе Гран-при в Канаде

RT на русском вчера в 18:03
Политика

Журналистку возмутил «хамский» разговор Зеленского с добровольцами в Донбассе

Журналистка прокомментировала визит главы государства в поселок Золотое в Донбассе, где он встречался с добровольцами.
Lenta.ru 04:10
Армия и оружие

Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади

Американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, передает издание Newsweek.
Газета.Ru 02:30
Происшествия

В Рязани жена священника пожаловалась в полицию на избившего ее мужа

Жена священника в Рязани пожаловалась в полицию на избившего ее мужа, проводится проверка.
ТАСС 05:49
Происшествия

В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев

Коммерсантъ 25 октября в 08:09
Шоу-бизнес

«Я все время беременная»: Проскурякова развенчала сплетни

Рамблер вчера в 12:33
Общество

Вильфанд предупредил о существенном похолодании в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал RT о погоде в Москве на следующей неделе.
RT на русском 04:34
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК вчера в 02:58
Политика

Калининградский губернатор назвал фантастикой план захвата области

План со сценарием захвата Калининградской области в случае вооруженного столкновения со странами НАТО — фантастика и заслуживает премии.
Известия 05:11
Происшествия

В Британии задержали подозреваемых по делу об убийстве 39 человек

Британская полиция задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, чьи тела были найдены в грузовике.
Известия 25 октября в 08:02
Происшествия

При пожаре в жилом доме в Рязанской области погибли трое детей

ТАСС 02:48
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

РИА Новости вчера в 08:06
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 25 октября в 11:59
Автоспорт

Ферстаппен оштрафован на три позиции на стартовой решетке Гран-при Мексики

РИА Новости 01:05
Футбол

Дзюба начнёт матч «Крылья Советов» — «Зенит» на скамейке запасных

RT на русском 05:53
Происшествия

Два человека погибли и более 20 пострадали при стрельбе в Техасе

Известия 05:53
Политика

Пропавшие в Сирии россиянки записали обращения с просьбой о помощи

РБК вчера в 16:48
Шоу-бизнес

Дэвид Бекхэм и Кортни Кокс снялись в сериале «Американская семейка»

Футболист Дэвид Бекхэм опубликовал фото с актрисой Кортни Кокс на съемках сериала "Американская семейка" на своей странице в Instagram.
Народные новости вчера в 07:02
Космос

Марсоход NASA Curiosity сделал селфи в кратере Гейл

Марсоход NASA Curiosity прислал на Землю свое селфи, сделанное 8 октября, на 2553-й марсианский день, или Сол, его миссии.
Портал Поиск 03:38
Происшествия

Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции

Жительница Петербурга Кира Шиловская была госпитализирована из отеля в турецкой Анталье в тяжелом состоянии.
BFM.ru 03:54
Общество

Врач назвала главные ошибки в питании детей

Испанский диетолог Лусия Мартинес в разговоре с La Vanguardia объяснила, что основой детского рациона должны быть не переработанные продукты, а свежие, а также перечислила ошибки, которые часто допускают родители.
РИА Новости 02:51
Общество

Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru 25 октября в 11:23
Политика

Зеленскому пригрозили перекинуть в Донбасс десятки тысяч добровольцев

Лидер батальона «Азов» (украинская ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в России) Андрей Билецкий пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому перекинуть в поселок Золотое, где должен был состояться отвод войск, десятки тысяч бойцов.
Lenta.ru 05:41
Культура

Алла Пугачёва: «теперь я живу совсем другой новой жизнью»

Певица Алла Пугачёва заявила СМИ, что теперь она живет совсем другой жизнью, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 16:33
Происшествия

В Петербурге ребенок подозревается в убийстве матери

Ребенок подозревается в убийстве матери в Красногвардейском районе Петербурга, сообщил ТАСС в воскресенье источник в правоохранительных органах.
ТАСС 04:47
Футбол

Бывший игрок «Ахмата» Жаба может перейти в «Спартак»

Летом 2017 года Жаба перешел в «Ахмат», а спустя год он перешел в ПАОК. За трансфер игрока греческий клуб заплатил 5 миллионов евро.
Vprognoze.ru вчера в 06:52
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Экономика

В Литве хотят запретить покупку российского СПГ

Потребителям выгодно покупать СПГ российского производства, но советник президента Литвы Гитанаса Науседы, экс-министр энергетики Ярослав Неверович считает, что нужно прекратить подобную практику.
ИА REX 25 октября в 03:00
Шоу-бизнес

Тимати уехал от недавно родившей сына Анастасии Решетовой

Тимати уехал от Анастасии Решетовой и сына, которого бизнесвумен родила ему чуть больше недели назад.
7Дней.ру вчера в 11:12
Политика

Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.
Вести.Ru 03:33
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное