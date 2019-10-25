Общество
РБКВласти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП). РБК направил запросы в ведомства, участвующие в разработке документа.
Читать в источнике
Оценить599
с чего всё началось
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП). РБК направил запросы в ведомства, участвующие в разработке документа. Минфин и ЦБ работают над моделью новой пенсионной системы с 2016 года.РБК24 октября в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Минфин и ЦБ определились с основными параметрами новой системы накопительной пенсии
ТАСС24 октября в 17:03
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 06:01, Вашингтон
Фигурное катание
Трусова установила два мировых рекорда на этапе Гран-при в Канаде
Политика
Журналистку возмутил «хамский» разговор Зеленского с добровольцами в Донбассе
Журналистка прокомментировала визит главы государства в поселок Золотое в Донбассе, где он встречался с добровольцами.
Армия и оружие
Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади
Американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, передает издание Newsweek.
Происшествия
В Рязани жена священника пожаловалась в полицию на избившего ее мужа
Жена священника в Рязани пожаловалась в полицию на избившего ее мужа, проводится проверка.
Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Шоу-бизнес
«Я все время беременная»: Проскурякова развенчала сплетни
Общество
Вильфанд предупредил о существенном похолодании в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал RT о погоде в Москве на следующей неделе.
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
Политика
Калининградский губернатор назвал фантастикой план захвата области
План со сценарием захвата Калининградской области в случае вооруженного столкновения со странами НАТО — фантастика и заслуживает премии.
Происшествия
В Британии задержали подозреваемых по делу об убийстве 39 человек
Британская полиция задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, чьи тела были найдены в грузовике.
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Автоспорт
Ферстаппен оштрафован на три позиции на стартовой решетке Гран-при Мексики
Футбол
Дзюба начнёт матч «Крылья Советов» — «Зенит» на скамейке запасных
Шоу-бизнес
Дэвид Бекхэм и Кортни Кокс снялись в сериале «Американская семейка»
Футболист Дэвид Бекхэм опубликовал фото с актрисой Кортни Кокс на съемках сериала "Американская семейка" на своей странице в Instagram.
Космос
Марсоход NASA Curiosity сделал селфи в кратере Гейл
Марсоход NASA Curiosity прислал на Землю свое селфи, сделанное 8 октября, на 2553-й марсианский день, или Сол, его миссии.
Происшествия
Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции
Жительница Петербурга Кира Шиловская была госпитализирована из отеля в турецкой Анталье в тяжелом состоянии.
Общество
Врач назвала главные ошибки в питании детей
Испанский диетолог Лусия Мартинес в разговоре с La Vanguardia объяснила, что основой детского рациона должны быть не переработанные продукты, а свежие, а также перечислила ошибки, которые часто допускают родители.
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Политика
Зеленскому пригрозили перекинуть в Донбасс десятки тысяч добровольцев
Лидер батальона «Азов» (украинская ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в России) Андрей Билецкий пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому перекинуть в поселок Золотое, где должен был состояться отвод войск, десятки тысяч бойцов.
Культура
Алла Пугачёва: «теперь я живу совсем другой новой жизнью»
Певица Алла Пугачёва заявила СМИ, что теперь она живет совсем другой жизнью, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Происшествия
В Петербурге ребенок подозревается в убийстве матери
Ребенок подозревается в убийстве матери в Красногвардейском районе Петербурга, сообщил ТАСС в воскресенье источник в правоохранительных органах.
Футбол
Бывший игрок «Ахмата» Жаба может перейти в «Спартак»
Летом 2017 года Жаба перешел в «Ахмат», а спустя год он перешел в ПАОК. За трансфер игрока греческий клуб заплатил 5 миллионов евро.
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Экономика
В Литве хотят запретить покупку российского СПГ
Потребителям выгодно покупать СПГ российского производства, но советник президента Литвы Гитанаса Науседы, экс-министр энергетики Ярослав Неверович считает, что нужно прекратить подобную практику.
Шоу-бизнес
Тимати уехал от недавно родившей сына Анастасии Решетовой
Тимати уехал от Анастасии Решетовой и сына, которого бизнесвумен родила ему чуть больше недели назад.
Политика
Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.