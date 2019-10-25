Общество

РБКРБКВласти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП). РБК направил запросы в ведомства, участвующие в разработке документа. Минфин и ЦБ работают над моделью новой пенсионной системы с 2016 года.
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с чего всё началось

Гибридный продукт: Минфин и ЦБ согласовали проект «второй пенсии»

Источники, близкие к разработке проекта, полагают, что к системе могут присоединиться те, кто имеет пенсионные накопления и захотят их перевести в ГПП, новые работники, а также люди, которые в течение определенного периода (например, пяти лет) увидят эффект этого плана.
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 04:41, Вашингтон
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