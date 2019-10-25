Источники, близкие к разработке проекта, полагают, что к системе могут присоединиться те, кто имеет пенсионные накопления и захотят их перевести в ГПП, новые работники, а также люди, которые в течение определенного периода (например, пяти лет) увидят эффект этого плана.

с чего всё началось

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП). РБК направил запросы в ведомства, участвующие в разработке документа. Минфин и ЦБ работают над моделью новой пенсионной системы с 2016 года.

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