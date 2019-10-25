Общество
Газета.RuНазваны параметры новой накопительной пенсионной системы
Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план". Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на источники, которые близки к разработчикам законопроекта.
Читать в источнике
Оценить499
с чего всё началось
Уже на следующей неделе Минфин и Центробанк планируют вынести на общественное обсуждение проект нового продукта, позволяющего россиянам самостоятельно копить на пенсию при поддержке государства, — гарантированного пенсионного плана (ГПП).Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:33, Ашберн
Экономика
Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн
РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.
РБК 04:30
Единоборства
Дагестанцы ожидали Макгрегора у отеля в Москве
Газета.Ru 05:12
Авто
В России средняя стоимость авто до 3 лет выросла до 878 тысяч рублей
Согласно опубликованному исследованию сайта «Авито Авто», в России средняя стоимость авто до 3 лет выросла до 878 тысяч рублей, что на 9% больше, чем в 2018 году.
Tvoe-avto.com 05:01
Армия и оружие
В бундестаге призвали вывести войска США из Германии
Депутаты Левой партии Германии выступили с обращением в адрес немецкого правительства, призвав вывести американские войска из страны, поскольку их присутствие усиливает напряженность в отношениях с Россией.
Взгляд.ру 03:05
Хоккей
Овечкин установил новый рекорд в НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
REGNUM 04:02
Хоккей
Канадский хоккеист раскритиковал жизнь в России
Утро.ru вчера в 14:30
Общество
Россия возобновляет ввоз радиоактивных урановых отходов из Европы
Россия после 10-летнего перерыва возобновляет ввоз радиоактивных урановых отходов из Европы, сообщает Finanz.ru.
SakhaNews 23 октября в 06:43
Единоборства
Нейт Диаз провалил допинг-тест перед боем с Масвидалом
Звезда UFC Нейт Диаз опубликовал заявление, в котором сообщил, что не прошёл тест на запрещённые вещества.
Чемпионат вчера в 20:26
Общество
Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве
Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.
REGNUM 01:40
Экономика
В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, списанием многомиллиардных долгов Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:37
Экономика
ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
С 2019 года в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане — в экспериментальном формате действует налог для самозанятых.
РИА Новости 23 октября в 05:38
Гаджеты
Motorola выпустила три новых бюджетных смартфона
Motorola One Macro Вторым смартфоном стал бюджетный Moto E6 Play. У него камера на 13 Мп и аккумулятор на 3000 мАч.
The GEEK вчера в 16:30
Политика
Москва вернула континент в список своих приоритетов
Москва вернула континент в список своих приоритетов В Сочи завершился первый в истории саммит «Россия—Африка», в работе которого приняли участие представители полусотни государств.
Коммерсантъ вчера в 15:10
Здоровье
Депздрав рекомендовал москвичам отказаться от чипсов и кексов
Риск развития инсульта можно снизить, исключив из рациона чипсы, кексы, маргарин и бисквиты, сообщила главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Москва 24 вчера в 06:47
Политика
В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину
С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
Политика
Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 05:23
Футбол
Сенников: Нигматуллин возил с собой караоке. Партнёры просили: «Хватит!»
Руслан Нигматуллин, например, пел в номере. У него с собой был компьютер – включал караоке.
Чемпионат 01:30
Политика
Министр экономики Японии подал в отставку из-за скандала
ТАСС вчера в 20:28
Общество
Полина Гагарина отменила концерт из-за болезни
Уже в конце ноября состоится грандиозный сольный концерт звезды в Москве, который певица точно не собирается отменять.
StarHit.ru 05:00
Финансы
ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ключевой ставке
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос о денежно-кредитной политике (ДКП), в том числе о ключевой ставке.
Интерфакс вчера в 18:36
Гаджеты
Раскладной смартфон Huawei Mate X оказался на 1000 долларов дороже
Astera 23 октября в 07:27
Общество
Программу Андрея Малахова о трагедии в Красноярском крае сняли с эфира
Трагедия в Красноярском крае произошла 19 октября — из-за прорыва дамб затопило общежития работников золотодобывающей артели.
Salt Mag вчера в 03:57
Происшествия
Дело возбудили против оставившего младенца на улице Москвы мужчины
В отношении мужчины, который оставил полугодовалого ребенка на тротуаре в Москве на улице Щепкина, возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности".
Газета.Ru 04:56
Общество
В Госдуме предложили ограничить рекламу в кинотеатрах 10 минутами
Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов сообщил, что продолжительность рекламы перед началом фильма в кинотеатре не должна превышать 10 минут.
Pravda.Ru 03:17
Общество
На Украине появилась банкнота в 1000 гривен
На Украине в наличном обращении 25 октября появилась банкнота нового самого высокого номинала — 1000 гривен (около 2,5 тыс. рублей).
RT на русском 03:53
Армия и оружие
Столтенберг призвал союзников НАТО наращивать военные расходы
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников увеличивать затраты на оборону, чтобы альянс был «готовым к будущему».
Политика Сегодня 04:59
Происшествия
Братья-близнецы с Украины покончили с собой в подмосковном лесу
Следственный комитет начал проверку. Источник в правоохранительных органах рассказал «Ленте.ру», что оба брата — граждане Украины.
Lenta.ru 04:57
Общество
Названы наиболее востребованные в будущем профессии
Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Российская газета 00:45