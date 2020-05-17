Коронавирус
Газета.RuНазваны первые кандидаты на вакцинацию от COVID-19
Глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, кому в первую очередь сделают прививку от коронавируса.
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с чего всё началось
Глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи в интервью НСН рассказал, что вакцинация прежде всего касается людей, которые находятся в группе риска.Национальная служба новостей11:59
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Стало известно, кто может рассчитывать на прививку от коронавируса в первую очередь
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