Глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи в интервью НСН рассказал, что вакцинация прежде всего касается людей, которые находятся в группе риска.

с чего всё началось

Глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, кому в первую очередь сделают прививку от коронавируса.

Названы первые кандидаты на вакцинацию от COVID-19

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