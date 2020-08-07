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Lenta.ru
Lenta.ru

Названы первые получатели вакцины от коронавируса в России

Первыми получателями вакцины от коронавируса в России станут наиболее уязвимые группы — медицинские работники и пожилые люди. Такие категории граждан назвал заместитель главы Минздрава Олег Гриднев, передает «Интерфакс».В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

В Минздраве рассказали, кто первым получит вакцину от COVID-19

Газета.Ru04:17
ТАСС

Минздрав РФ заявил, что в Дагестане не ожидаются вспышки коронавируса

ТАСС04:07
Lenta.ru

Названы первые получатели вакцины от коронавируса в России

Lenta.ru03:42
RT на русском

В Минздраве назвали ожидаемую дату регистрации вакцины от коронавируса

RT на русском04:02
Комсомольская правда

Вакцина от коронавируса центра Гамалеи 19 пройдет регистрацию к 12 августа

Комсомольская правда03:36
ФАН

Минздрав назвал дату регистрации российской вакцины от коронавируса

ФАН04:02
Интерфакс - Россия

Разработанная центром имени Гамалеи вакцина против COVID-19 пройдет регистрацию к 12 августа - Минздрав

Интерфакс - Россия03:18

В пермских торговых центрах начнут штрафовать предпринимателей, которые обслуживают людей без масок

Фактически режим самоизоляции в Прикамье был снят еще 12 мая, когда пермякам разрешили передвигаться по городу, но юридически он продожается до сих пор, заявил в эфире "Эха Перми" внештатный советник губернатора Пермского края Дмитрий Жебелев.
Эхо Москвы в Пермивчера в 06:26
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Пушков оценил версию о провокации СБУ при задержании россиян в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, прежде чем поддаваться на провокации СБУ Украины, должен был проверить информацию о задержанных россиянах, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
РИА Новости03:57
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru5 августа в 13:27
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Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
REGNUMвчера в 06:32
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Свидетель рассказал, кто выходил из автомобиля Ефремова после ДТП

Свидетель по делу Михаила Ефремова не сомневается, что именно актер был за рулем из джипа, он видел, как несколько человек помогали ему покинуть машину, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
РИА Новости04:06
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В России запатентовали препарат от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на отечественный препарат «Лейтрагин», который помогает предотвращать или смягчать осложнения от коронавируса, сообщается на сайте агентства.
Коммерсантъ17:53
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Рогозин объяснил, почему у России мало научных космических проектов

Причиной малого количества научных проектов в российской космической программе является отсутствие необходимого финансирования, вызванного секвестрами, заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
Взгляд.ру03:55