Названы первые получатели вакцины от коронавируса в России
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Первыми получателями вакцины от коронавируса в России станут наиболее уязвимые группы — медицинские работники и пожилые люди. Такие категории граждан назвал заместитель главы Минздрава Олег Гриднев, передает «Интерфакс».В источнике
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