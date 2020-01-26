Здоровье

Газета КемероваГазета КемероваКитайские СМИ назвали первые симптомы нового коронавируса

Первые признаки смертельного китайского вируса схожи с симптомами гриппа, но болезнь может проявляться и нетипично. Об этом сообщает NHK со ссылкой на китайские СМИ.
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с чего всё началось
Кашель — не единственный симптом пневмонии, вызванной новым коронавирусом, говорится в исследовании Народной больницы Уханьского университета, передает
 агентство «Синьхуа».
РБК00:56

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В Китае назвали симптомы нового коронавируса

РБК00:56

Названы первые симптомы заражения коронавирусом

URA.Ru02:49

Врачи назвали первые симптомы коронавируса

Вести.Ru02:30

Названы ранние симптомы заражения китайским коронавирусом

Московский Комсомолец02:05

Китайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса

РИА Новости01:29

Названы ранние признаки заражения коронавирусом

Российская газета06:25

«Синьхуа» сообщило о симптомах коронавирусной инфекции, вызывающей пневмонию

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«Аэрофлот» изменит правила провоза животных с учетом мнения пассажиров

Линию для сбора предложений пассажиров по пересмотру правил провоза домашних животных на самолетах откроет «Аэрофлот», 26 января сообщается на официальной странице авиакомпании в Facebook.
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Фильм «Холоп» теперь показывают в США и Канаде

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Прокачка газа по газопроводу «Ямал-Европа» может остановиться в мае

Российская Федерация может прекратить прокачку газа в Евросоюз по газопроводу «Ямал-Европа» уже весной 2020 года.
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Происшествия

В Махачкале при взрыве газа в доме пострадал ребенок

В Махачкале в одном из многоэтажных домов на улице Гамидова произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате ЧП пострадал ребенок.
Российская газета 07:31
Экономика

Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться

Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Коммерсантъ 24 января в 05:13
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Умер режиссер и основатель театра «Буфф» Исаак Штокбант

Комитет по культуре Санкт-Петербурга в воскресенье сообщил о кончине режиссера, основателя петербургского театра "Буфф" Исаака Штокбанта.
Вести.Ru 05:37
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Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
РИА Новости 05:44
Армия и оружие

В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии

В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
REGNUM вчера в 09:47
Спорт

Лыжница Непряева выиграла спринт на этапе Кубка мира

Газета.Ru 08:03
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Осужденная в РФ израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании

Газета.Ru 08:18
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Украинский боксер Редкач попытался укусить соперника

Газета.Ru 06:55
Гаджеты

Apple готовится представить бюджетный iPhone

Компания Apple приготовила любителям «яблочных» гаджетов приятный сюрприз: с февраля корпорация планирует приступить к выпуску бюджетного iPhone.
Мойка78 24 января в 00:26
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу во дворе дома в Нижневартовске

На записи видно, что мужчина вышел из дома с автоматом и открыл стрельбу в направлении автомобиля, рядом с которым находились люди.
Газета.Ru 08:56
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В Петербурге задержали участников пикета против изменения Конституции

У активистки Марии Малышевой был плакат «Новое кино: Шариковы и Маньки-облигации переписывают Конституцию, чтобы Путин был у власти до гроба».
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Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз

Инсайдеры сообщили, что Курникова снова станет мамой уже в марте.
Комсомольская правда 07:20
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Талалаев – о переходе в «Нижний Новгород»: я не комментирую высказывания ноунеймов

Покинувший пост главного тренера «Химок» Андрей Талалаев отказался комментировать информацию о своём возможном назначении в «Нижний Новгород».
Metaratings 07:08
Происшествия

После ДТП с автобусом в Пермском крае госпитализированы 15 человек

По данным Минздрава, восемь человек находятся в тяжелом состоянии. Авария произошла на 414 км автодороги М-7 «Волга».
Вести ФМ 01:50
Здоровье

В Китае рассказали о росте способности коронавируса к распространению

Скорость, с которой распространяется новый тип коронавируса из КНР, увеличилась.
Политическая Экспертиза 06:17
Политика

Появилась запись разговора Трампа о противостоянии РФ и Украины

Во время разговора президент Трамп спрашивает, как долго Украина в отсутствии помощи США может противостоять России, и интересуется возможностью отзыва из Киева тогдашнего посла США на Украине Мари Йованович.
REGNUM вчера в 23:56
Энергетика

Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

Белоруссия самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана.
РИА Новости 06:54
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Поклонники не сразу узнали Михаила Боярского без шляпы

В комментариях к снимку Лиза написала: Пользователи не срезу узнали на снимке знаменитого актера и это не удивительно, ведь он был без очков и своей любимой шляпы, которая уже давно стала визитной карточкой артиста.
Uznayvse.ru вчера в 04:31
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Groq Tensor Streaming Processor — первый ускоритель ИИ с производительностью в 1 POPS

Молодая компания Groq, как сообщается, стала первой, кто предложил ускоритель ИИ с производительностью в 1 POPS (INT8).
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Cyberpunk 2077: дата выхода на PS4 перенесена – причины

Изменилась Cyberpunk 2077 дата выхода: на Xbox One свои задержки Вслед за этим в Интернете появилась информация о возможной причине подобного решения разработчиков.
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Происшествия

Подозреваемая в убийстве двоих детей пермячка скончалась в больнице

Жительница Пермского края, убившая двоих детей и попытавшаяся покончить с собой, умерла в больнице города Кудымкар.
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Россиянин завоевал еще три «Порно-Оскара»

Российский актер Алексей Маетный, известный как Маркус Дюпри (Markus Dupree), выиграл сразу в трех номинациях премии «Порно-Оскар» (AVN Awards).
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AMD отреклась от «обновленной» Wraith Prism, которая оказалась подделкой

Сотрудники компании AMD заявили, что они не модернизировали систему охлаждения Wraith Prism, добавив туда еще 2 охлаждающих трубки.
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Помощник Путина Сурков уходит в отставку

Помощник президента РФ Владислав Сурков ушел в отставку в связи со сменой курса по Украине.
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РФС признал выборы Прядкина президентом РПЛ недействительными

Избирательный комитет РФС признал выборы президента РПЛ недействительными и назначил перевыборы.
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Пьяный полицейский насмерть сбил пешехода в Кабардино-Балкарии

УМВД по Кабардино-Балкарии проводит служебную проверку, после того, как пьяный полицейский сбил пешехода, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.
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В России могут запретить свободную продажу полицейской формы

Члены общественного движения "За безопасность" предложили ограничить в России свободную продажу формы сотрудников МВД.
Газета.Ru вчера в 23:21
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