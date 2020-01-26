с чего всё началось

Первые признаки смертельного китайского вируса схожи с симптомами гриппа, но болезнь может проявляться и нетипично. Об этом сообщает NHK со ссылкой на китайские СМИ.

Происшествия «Аэрофлот» изменит правила провоза животных с учетом мнения пассажиров Линию для сбора предложений пассажиров по пересмотру правил провоза домашних животных на самолетах откроет «Аэрофлот», 26 января сообщается на официальной странице авиакомпании в Facebook.

Экономика Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.

Экономика Греф посоветовал хранить сбережения в рублях Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.

Гаджеты Apple готовится представить бюджетный iPhone Компания Apple приготовила любителям «яблочных» гаджетов приятный сюрприз: с февраля корпорация планирует приступить к выпуску бюджетного iPhone.

Происшествия Мужчина открыл стрельбу во дворе дома в Нижневартовске На записи видно, что мужчина вышел из дома с автоматом и открыл стрельбу в направлении автомобиля, рядом с которым находились люди.

Политика Появилась запись разговора Трампа о противостоянии РФ и Украины Во время разговора президент Трамп спрашивает, как долго Украина в отсутствии помощи США может противостоять России, и интересуется возможностью отзыва из Киева тогдашнего посла США на Украине Мари Йованович.

Энергетика Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана Белоруссия самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана.

Шоу-бизнес Поклонники не сразу узнали Михаила Боярского без шляпы В комментариях к снимку Лиза написала: Пользователи не срезу узнали на снимке знаменитого актера и это не удивительно, ведь он был без очков и своей любимой шляпы, которая уже давно стала визитной карточкой артиста.

Игры Cyberpunk 2077: дата выхода на PS4 перенесена – причины Изменилась Cyberpunk 2077 дата выхода: на Xbox One свои задержки Вслед за этим в Интернете появилась информация о возможной причине подобного решения разработчиков.

Общество Россиянин завоевал еще три «Порно-Оскара» Российский актер Алексей Маетный, известный как Маркус Дюпри (Markus Dupree), выиграл сразу в трех номинациях премии «Порно-Оскар» (AVN Awards).