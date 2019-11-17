Рак легких изначально не вызывает никаких симптомов или дискомфорта, и бронхиальные карциномы обычно обнаруживаются случайно во время рутинных медосмотров.

с чего всё началось

В большинстве случаев рак легких никак не проявляет себя на начальных стадиях, сообщает портал "Медикфорум". Тем не менее эксперты советуют обратить внимание на предупреждающие симптомы, которые могут указывать на развитие онкологии.

Политика Рассекречены документы компартии Китая о лагерях для мусульман В содержании раскрытых документов есть секретные личные указания генсека Си Цзиньпина (на 96 страницах) и Чэнь Цюаньго, занимающего пост первого секретаря КПК в СУАР.

Политика В Керчи начали буксировку украинских кораблей Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.

Футбол Роналду может покинуть «Ювентус» Не исключено, что 20-летний француз станет заменой Криштиану Роналду, который, в свою очередь, может покинуть Турин будущим летом.

Происшествия Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.

Авто «АвтоВАЗ» начал проверять качество автомобилей по-новому Автомобили Lada, которые только что сошли с конвейера, больше не будут тестировать на полигоне – в «АвтоВАЗе» считают этот метод «пустой тратой топлива».

Происшествия На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.

Автоспорт Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии, Квят попал в десятку Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу в итоговой гонке Гран-при Бразилии — двадцатом этапе серии Гран-при чемпионата мира по кольцевым автогонкам «Формула-1».

Армия и оружие В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.

Здоровье Врачи-урологи рассказали о способах лечения рака простаты Ведущие врачи-урологи России в ходе телеконференции «Современные тенденции хирургического лечения новообразований предстательной железы» на площадках группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» обсудили методы диагностики и лечения рака простаты.

Спорт Состав биатлонной сборной России будет утвержден 18 ноября 16 ноября Союз биатлонистов России (СБР) на своем официальном сайте опубликовал состав участников национальной команды на этапах Кубка мира и Кубка IBU в грядущем сезоне.