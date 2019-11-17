Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиНазваны первые симптомы рака легких

В большинстве случаев рак легких никак не проявляет себя на начальных стадиях, сообщает портал "Медикфорум". Тем не менее эксперты советуют обратить внимание на предупреждающие симптомы, которые могут указывать на развитие онкологии.
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Симптомы рака легких: что помогает выявить бронхиальную карциному

Рак легких изначально не вызывает никаких симптомов или дискомфорта, и бронхиальные карциномы обычно обнаруживаются случайно во время рутинных медосмотров.
MedikForum.ru15 ноября в 22:00

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Кандидат медицинских наук прокомментировал выводы медиков о первых симптомах рака легких

Актуальные Новости08:33

Кандидат медицинских наук оценил выводы о первых симптомах рака легких

РЕН ТВ06:50

Названы первые симптомы рака легких

РИА Новости02:29

Россиянам назвали первые симптомы рака легких

URA.Ruвчера в 23:19

Названы симптомы рака легких

Газета.Ruвчера в 21:58

Названы первые симптомы рака легких

Известиявчера в 21:31

Симптомы рака легких: что помогает выявить бронхиальную карциному

MedikForum.ru15 ноября в 22:00
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Политика

В Тбилиси протестующие заблокировали парламент

Газета.Ru 12:35
Культура

В Подмосковье открылась уникальная выставка работ Марка Шагала

В Подмосковье, в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» открылась выставка «Шагал: между небом и землей».
Свободная Пресса 15 ноября в 17:10
Политика

Рассекречены документы компартии Китая о лагерях для мусульман

В содержании раскрытых документов есть секретные личные указания генсека Си Цзиньпина (на 96 страницах) и Чэнь Цюаньго, занимающего пост первого секретаря КПК в СУАР.
Наша версия 07:16
Общество

СМИ узнали о нескором возобновлении рейсов из РФ на курорты Египта

Возобновление прямого авиасообщения между Россией и курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады откладывается.
Известия 12:31
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода

Газета.Ru 06:29
Политика

Япония отказалась платить $8 млрд за пребывание американских солдат

В соответствии с договором, который истекает в 2021 году, Япония платит США примерно $2 млрд. за то, что 54 тысячи военнослужащих защищают эту страну.
РБК вчера в 14:03
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

Известия вчера в 20:45
Политика

В Керчи начали буксировку украинских кораблей

Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
РИА Новости 10:31
Футбол

Роналду может покинуть «Ювентус»

Не исключено, что 20-летний француз станет заменой Криштиану Роналду, который, в свою очередь, может покинуть Турин будущим летом.
Metaratings 06:18
Общество

Список желаний маленькой девочки на Рождество поразил соцсети

Список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, удивил пользователей Сети.
Известия вчера в 21:45
Происшествия

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Газета.Ru вчера в 03:40
Происшествия

В Москве задержали более 50 участников антифашистского турнира по единоборствам

Силовики ворвались на антифашистский турнир по единоборствам памяти Ивана Хуторского в Москве, сообщается в Telegram-канале Antifa jokes.
Коммерсантъ 07:49
Общество

Смерть Джеймса ле Мезюрье: он слишком много знал

Смерть выглядит странной и загадочной.
Вести.Ru 12:20
Авто

«АвтоВАЗ» начал проверять качество автомобилей по-новому

Автомобили Lada, которые только что сошли с конвейера, больше не будут тестировать на полигоне – в «АвтоВАЗе» считают этот метод «пустой тратой топлива».
Motor 14 ноября в 09:36
Происшествия

На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко

В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.
Живая Кубань вчера в 02:41
Происшествия

Полиция в Гонконге применила к демонстрантам слезоточивый газ

Ореанда-Новости вчера в 09:55
Автоспорт

Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии, Квят попал в десятку

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу в итоговой гонке Гран-при Бразилии — двадцатом этапе серии Гран-при чемпионата мира по кольцевым автогонкам «Формула-1».
Нева Спорт 14:01
Политика

Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 05:23
Футбол

ЦСКА опубликовал загадочный ролик про «Дух Игоряши»

ЦСКА в своём «твиттере» опубликовал загадочное видео, главным героем которого стал голкипер Игорь Акинфеев.
Чемпионат 12:54
Футбол

«Химки» обыграли «Чертаново» в матче ФНЛ. Встречу обслуживал Вилков

В матче 24-го тура Футбольной национальной лиги «Химки» обыграли «Чертаново» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Химках на стадионе «Арена Химки».
Чемпионат 11:38
Армия и оружие

В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ

Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Lenta.ru вчера в 16:03
Футбол

В сети появилось видео массовой драки футболистов после матча ПФЛ

REGNUM 11:25
Происшествия

В Москве эвакуируют посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва

В Москве проводится эвакуация около 2 тыс. посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва.
RT на русском 12:43
Здоровье

Врачи-урологи рассказали о способах лечения рака простаты

Ведущие врачи-урологи России в ходе телеконференции «Современные тенденции хирургического лечения новообразований предстательной железы» на площадках группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» обсудили методы диагностики и лечения рака простаты.
Известия вчера в 10:46
Спорт

Состав биатлонной сборной России будет утвержден 18 ноября

16 ноября Союз биатлонистов России (СБР) на своем официальном сайте опубликовал состав участников национальной команды на этапах Кубка мира и Кубка IBU в грядущем сезоне.
Газета.Ru 11:42
Общество

Климатическая зима придет в Москву 21 ноября

Климатическая зима придет в Москву 21 ноября, в столице установятся минусовые температуры, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости 02:48
Кино

Disney анонсировала премьеры нескольких новых фильмов Marvel

Народные новости 12:20
Политика

В Белоруссии завершились парламентские выборы

РБК 12:43
Армия и оружие

Израиль впервые применил F-35I Adir против российских С-400 в Сирии

Avia.pro вчера в 19:07
Экономика

Saudi Aramco разместит на бирже 1,5% своих акций

Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco разместит на бирже Tadawul 1,5% акций.
Известия 02:48
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