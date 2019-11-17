Здоровье
РИА НовостиНазваны первые симптомы рака легких
В большинстве случаев рак легких никак не проявляет себя на начальных стадиях, сообщает портал "Медикфорум". Тем не менее эксперты советуют обратить внимание на предупреждающие симптомы, которые могут указывать на развитие онкологии.
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с чего всё началось
Рак легких изначально не вызывает никаких симптомов или дискомфорта, и бронхиальные карциномы обычно обнаруживаются случайно во время рутинных медосмотров.MedikForum.ru15 ноября в 22:00
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Кандидат медицинских наук прокомментировал выводы медиков о первых симптомах рака легких
Актуальные Новости08:33
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