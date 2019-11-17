Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиНазваны первые симптомы рака легких

В большинстве случаев рак легких никак не проявляет себя на начальных стадиях, сообщает портал "Медикфорум". Тем не менее эксперты советуют обратить внимание на предупреждающие симптомы, которые могут указывать на развитие онкологии.
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Симптомы рака легких: что помогает выявить бронхиальную карциному

Рак легких изначально не вызывает никаких симптомов или дискомфорта, и бронхиальные карциномы обычно обнаруживаются случайно во время рутинных медосмотров.
MedikForum.ru15 ноября в 22:00

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Кандидат медицинских наук прокомментировал выводы медиков о первых симптомах рака легких

Актуальные Новости08:33

Кандидат медицинских наук оценил выводы о первых симптомах рака легких

РЕН ТВ06:50

Названы первые симптомы рака легких

Известиявчера в 21:31

Россиянам назвали первые симптомы рака легких

URA.Ruвчера в 23:19

Названы симптомы рака легких

Газета.Ruвчера в 21:58

Названы первые симптомы рака легких

РИА Новости02:29

Симптомы рака легких: что помогает выявить бронхиальную карциному

MedikForum.ru15 ноября в 22:00
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 11:06, Вашингтон
Политика

В Керчи начали буксировку украинских кораблей

Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
РИА Новости 10:31
Музыка

Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении

Вечерняя Москва вчера в 11:32
Политика

Япония отказалась платить $8 млрд за военные базы США

РЕН ТВ вчера в 14:31
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На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко

В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.
Живая Кубань вчера в 02:41
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Ксения Собчак и Константин Богомолов живут отдельно

Свадьба состоялась в сентябре, однако молодожены до сих пор живут отдельно.
StarHit.ru 10:00
Единоборства

Конор Макгрегор поддержал Артема Лобова после поражения

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор поддержал своего напарника по команде и друга Артема Лобова после поражения нокаутом в пятом раунде кулачного боя с Джейсоном Найтом во главе турнира BKFC 9.
Allboxing.ru 02:54
Происшествия

Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения автомобиля с мужчиной и детьми в реку Фонтанку в Петербурге.
РИА Новости вчера в 15:05
Политика

Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 05:23
Финансы

Эксперт назвал границы курса доллара на неделю

На следующей неделе курс доллара, скорее всего, останется в рамках сложившегося узкого коридора 63.5-64.5.
Свободная Пресса 05:26
Политика

Саудовская Аравия и Россия обсудили поставку С-400

Официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева сообщила, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия для вступления в силу контракта о поставке российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».
Lenta.ru 04:57
Авто

Ferrari представила новый спорткар начального уровня

Спорткар начального уровня с минималистичным дизайном разработан на базе кабриолета Portofino.
Автостат 15 ноября в 07:24
Футбол

Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии.
Газета.Ru 01:19
Армия и оружие

В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ

Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Lenta.ru вчера в 16:03
Происшествия

В Крыму похоронили убитую отчимом пятилетнюю девочку

Пятилетнюю девочку, убитую, предположительно, своим отчимом, похоронили в воскресенье, 17 ноября, на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района Крыма.
Вести.Ru 08:30
Футбол

Украина вырвала ничью в матче с Сербией, забив на 90+3-й минуте

Уйти от поражения гости смогли на 90+3-й минуте. Автором гола стал Артём Беседин.
Чемпионат 10:53
Происшествия

В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта

РБК вчера в 15:49
Фигурное катание

Трусова победила Медведеву даже с двумя падениями

Даже с двумя падениями Трусова побеждает за явным преимуществом.
Комсомольская правда 00:06
Политика

Кремль назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса

В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса.
РБК 09:30
Футбол

Курский «Авангард» в тумане сыграл вничью с «Шинником»

17 ноября в 24-м туре ФНЛ курский «Авангард» играл домашний матч против «Шинника» из Ярославля.
Курские известия 09:34
Кино

Мировая касса «Джокера» превысила 1 млрд долларов

«Джокер» продолжает ставить новые рекорды: сегодня общие сборы ленты Тодда Филлипса превысили 1 млрд долларов — это первый фильм с рейтингом «18+» (R), достигший такого результата.
Игромания.ру вчера в 12:04
Общество

Умер лидер «Новой России» Никита Исаев

Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Новая газета вчера в 04:29
Общество

ФК «Тюмень» объявил конкурс на лучшего кота

Тюменские известия 15 ноября в 13:03
Политика

В ЛНР сообщили о поднятых украинскими военными флагах США

«16 ноября «патриоты Украины», командиры 14-й и 59-й бригад полковник Сергей Войченко и полковник Геннадий Шаповалов приказали вывесить флаги США в районе населенных пунктов Крымское и Мироновский», — цитирует агентство офицера пресс-службы управления народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Известия 08:58
Хоккей

Агент Друена оценил силовой приём Овечкина против своего клиента

Агент Алан Уолш, представляющий интересы нападающего «Монреаль Канадиенс» Джонатана Друена, высказался о силовом приёме российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина против его клиента.
RT на русском вчера в 04:41
Происшествия

Сотрудники центра «Э» сорвали турнир по единоборствам памяти антифашиста Ивана Хуторского

Турнир по единоборствам проводится традиционно и посвящен памяти Ивана Хуторского, одного из неформальных лидеров молодежного антифашистского движения, убитого в 2009 году.
Эхо Москвы 09:00
Кино

Disney объявила даты премьер фильмов Marvel

News.ru 09:21
Происшествия

Пассажирский автобус сбил женщину с ребенком на западе Москвы

Известия 07:26
Футбол

«Ростов» проиграл «Краснодару» в дебютном матче Мамаева

Российская газета 10:15
Общество

Год Белой Крысы: каким знакам Зодиака повезет в 2020 году

Стерлеград вчера в 22:00
Политика

Тбилиси вновь охватили акции протеста

Акции протеста начались в Тбилиси после того, как парламент республики не принял изменения в Конституцию Грузии.
Lenta.ru 09:13
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