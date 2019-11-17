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ИзвестияНазваны первые симптомы рака легких
Как отмечают эксперты, процент выздоровления при бронхиальной карциноме (раке легких) довольно низкий, так как болезнь сложно обнаружить на ранней стадии. Тем не менее к первым симптомам можно отнести приступы кашля, в том числе с выделением мокроты. При этом характерно обострение по утрам.
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Рак легких изначально не вызывает никаких симптомов или дискомфорта, и бронхиальные карциномы обычно обнаруживаются случайно во время рутинных медосмотров.MedikForum.ru15 ноября в 22:00
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