Здоровье

ИзвестияИзвестияНазваны первые симптомы рака легких

Как отмечают эксперты, процент выздоровления при бронхиальной карциноме (раке легких) довольно низкий, так как болезнь сложно обнаружить на ранней стадии. Тем не менее к первым симптомам можно отнести приступы кашля, в том числе с выделением мокроты. При этом характерно обострение по утрам.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

Симптомы рака легких: что помогает выявить бронхиальную карциному

Рак легких изначально не вызывает никаких симптомов или дискомфорта, и бронхиальные карциномы обычно обнаруживаются случайно во время рутинных медосмотров.
MedikForum.ru15 ноября в 22:00

Подробнее о событии

Названы первые симптомы рака легких

РИА Новости02:29

Россиянам назвали первые симптомы рака легких

URA.Ruвчера в 23:19

Названы первые симптомы рака легких

Известиявчера в 21:31

Медики назвали первые признаки рака легких

РЕН ТВвчера в 22:22

Названы симптомы рака легких

Газета.Ruвчера в 21:58

Названы первые симптомы рака легких

ТК Звездавчера в 23:00

Симптомы рака легких: что помогает выявить бронхиальную карциному

MedikForum.ru15 ноября в 22:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 06:30, Ашберн
Кино

Фильм Андрея Кончаловского «Грех» выходит в российский прокат

Gazeta.SPb 14 ноября в 15:58
Политика

В Керчи началась буксировка украинских кораблей

Известия 04:44
Политика

Лукашенко назвал условия подписания дорожных карт по интеграции с РФ

Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике.
Известия 06:14
Экономика

В России могут ввести минимальную планку зарплаты для бюджетников

В Госдуму внесен законопроект о минимальной планке зарплаты для бюджетников.
Вести.Ru 15 ноября в 17:55
Происшествия

Следователи начали проверку по факту смерти политика Исаева

Следователи приступили к проверке по факту смерти директора Института актуальной экономики и лидера общественно-политического движения «Новая Россия» Никиты Исаева в поезде Тамбов–Москва.
Известия вчера в 07:30
Музыка

За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Мойка78 06:04
Шоу-бизнес

Рудковская ответила на слухи о молоденькой любовнице Плющенко

По мнению некоторых подписчиков Плющенко и Рудковской, «скандал» с любовницей может быть частью пиар-раскрутки нового шоу «ЯнаСупер».
RuNews24.ru 02:20
Здоровье

Ученые предупредили о начале глобальной эпидемии суперинфекции

Американские ученые заявили о начале эпидемии суперинфекции. Угрозу для человека представляют устойчивые к антибиотикам бактерии.
АБН 04:30
Общество

Обнародована переписка убитой доцентом Соколовым аспирантки

Подруга убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко опубликовала переписку, в которой обсуждался роман девушки с историком Олегом Соколовым.
Известия 15 ноября в 19:15
Футбол

Сборная России уступила команде Бельгии в отборочном матче ЧЕ-2020

В матче группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы по футболу сборная России проиграла команде Бельгии.
RT на русском вчера в 13:52
Политика

Лукашенко объявил об участии в выборах президента в 2020 году

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен вновь принять участие в выборах главы государства.
Полит.ру 05:25
Происшествия

В Екатеринбурге из-за инфекции умер малыш

В Екатеринбурге из-за менингококковой инфекции умер годовалый ребенок.
URA.Ru 06:09
Авто

Названы ТОП-5 японских внедорожников по значительному расхода топлива

Не все модели автомобилей выгодные, поэтому был составлен рейтинг японских внедорожников, имеющих значительный расход топлива.
SpeedMe вчера в 18:20
Происшествия

В Петербурге автомобиль с ребенком упал в Фонтанку

Автомобиль Renault Logan упал в воду в центре Петербурга вечером 16 ноября. Инцидент произошел на набережной Фонтанки, пишет «Фонтанка».
BFM.ru вчера в 12:50
Здоровье

Треть россиян станет нетрудоспособной через десять лет

В своем докладе о демографической ситуации в стране ученый утверждает, что население России будет сокращаться еще как минимум десять лет.
Kazanfirst.ru 06:05
Политика

В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
RT на русском вчера в 08:05
Здоровье

Много детей погибло, но еще больше практикует: эксперт о снифинге

В следкоме РФ заявили, что с 2016 по 2018 годы из-за токсикомании в России погибли более 360 детей.
Inkazan 15 ноября в 11:24
Общество

Девятилетняя барабанщица покорила Сеть кавером хита Nirvana

Девятилетняя барабанщица Нанди Бушелл из Великобритании покорила пользователей Сети, исполнив кавер-версию песни In Bloom рок-группы Nirvana.
ФАН 00:43
Политика

Саудовская Аравия и Россия обсудили поставку С-400

Официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева сообщила, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия для вступления в силу контракта о поставке российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».
Lenta.ru 04:57
Общество

Раскрыты характеристики новых российских вертолетоносцев

Российская газета 05:17
Кино

Netflix продлил «Ведьмака» на второй сезон

Руководство Netflix приняло решение продлить фэнтези «Ведьмак» на очередные восемь эпизодов за пять недель до премьеры сериала — судя по всему, стример на сто процентов уверен в качестве отснятого материала.
Кinomania 14 ноября в 12:18
Политика

Чехи и словаки отмечают 30-летие «бархатной» революции в ЧССР

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш первым из чешских и словацких руководителей отметил в воскресенье 30-летие "бархатной" революции, в результате которой компартия потеряла власть в Чехословакии.
ТАСС 03:46
Технологии

Создан более эффективный аналог батареек

РЕН ТВ вчера в 22:04
Автоспорт

Квят сожалеет о своём результате в квалификации Гран-при Бразилии

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации 20-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Бразилии.
RT на русском вчера в 18:49
Спорт

Нуждов обвинил главу СБР Драчева в нарушении регламента отбора

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов обвинил главу организации Владимира Драчева в нарушении регламента отбора в национальную команду.
Газета.Ru 05:39
Армия и оружие

Израиль атаковал ХАМАС в секторе Газа после ракетного обстрела

Росбалт вчера в 07:18
Единоборства

Макгрегор с восхищением отреагировал на бой Лобова с Найтом

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор похвалил своего друга Артёма Лобова за поединок с Джейсоном Найтом на турнире Bare Knuckle FC 9 в Билокси.
RT на русском 05:58
Общество

В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
РБК вчера в 21:14
Происшествия

Рабочие нашли на свалке «Российский коньяк», выпили его и погибли

В поселке Часцы Московской области рабочие цеха по переработке отходов обнаружили на мусорной свалке напиток с этикеткой «Российский коньяк», попробовали его и умерли.
Lenta.ru 04:38
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

РИА Новости вчера в 22:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное