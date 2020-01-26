с чего всё началось

Политика AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины На записи Трамп интересуется, как долго Украина сможет противостоять России без помощи США, а также призывает уволить Мари Йованович, которая на тот момент занимала должность американского посла в Киеве.

Здоровье В Европе выявили первые случаи заболевания коронавирусом Во Франции зафиксированы два случая заболевания новым коронавирусом из Китая. Пациенты проходят лечение в Бордо и Париже.

Наука Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.

Политика У администрации президента прошла акция за референдум по Конституции В субботу, 25 января, у здания администрации президента в Москве прошла акция с требованием вынести на референдум вопрос о поправках в Конституцию.

Общество В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле.

Политика Кравчук оценил шансы на возвращение Украине Крыма и Донбасса Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс самостоятельно вернется под контроль Киева, а для возвращения Украине Крыма требуется особая схема.

Политика Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.

Гаджеты Реального конкурента Xiaomi Mi Band выпустит Redmi В ноябре вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) обратился к поклонникам продукции обеих компаний с вопросом, насколько им понравились первые умные часы Xiaomi Mi Watch и ожидают ли они выхода умных часов под брендом Redmi.