Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиКитайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса

Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса, сообщает "Синьхуа".
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Первые признаки заражения новым типом коронавируса схожи с симптомами простуды и гриппа, однако есть и нетипичные признаки, сообщил 25 января японский телеканал NHK
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