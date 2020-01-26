Здоровье
РИА НовостиКитайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса
Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса, сообщает "Синьхуа".
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с чего всё началось
Первые признаки заражения новым типом коронавируса схожи с симптомами простуды и гриппа, однако есть и нетипичные признаки, сообщил 25 января японский телеканал NHK.Известиявчера в 21:35
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Три первых симптома заражения смертельным китайским коронавирусом раскрыли врачи
Аргументы недели24 января в 03:35
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В Бразилии из-за ливней погибли 30 человек
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Видео с запуском Sony PlayStation 5 появилось в Сети
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Армия и оружие
В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии
В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.