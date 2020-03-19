Коронавирус

ИзвестияИзвестияНазваны пищеварительные симптомы коронавируса

Признаками коронавируса могут быть не только респираторные симптомы, но и нарушения пищеварения. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие данные о пациентах с COVID-19.
Читать в источнике
Комментировать125
с чего всё началось
Ученые, изучив симптомы 204 пациентов за период с 18 января по 28 февраля 2020 года, пришли к выводу, что почти половина больных коронавирусом в качестве основной жалобы называли пищеварительные расстройства, пишет журнал The American Journal of Gastroenterology
.
Аргументы и Фактывчера в 08:26

Подробнее о событии

Выявлен новый симптом коронавируса

URA.Ruвчера в 09:51

Выявлен новый симптом COVID-19. Запасы туалетной бумаги могут пригодиться

Телеканал 360°вчера в 09:22

Ученые: это ранний пищеварительный симптом коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 07:35

Ученые рассказали о пищеварительных симптомах коронавируса

РЕН ТВвчера в 07:42

Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса

РИА Новостивчера в 06:42

Ученые выявили новый симптом коронавируса

Комсомольская правдавчера в 08:08

Ученые рассказали о пищеварительных нарушениях из-за коронавируса

Газета.Ruвчера в 07:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 00:53, Ашберн
Политика

Путин ответил россиянам, которые называют его царем

URA.Ru вчера в 03:09
Общество

Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом

Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Lenta.ru вчера в 05:33
Здоровье

Эксперт предрек возникновение более опасных вирусных пандемий

Специалисты предупреждают уже давно, что, так как человечество захватывает новые ареалы, а в этих ареалах обитают животные, а в этих животных обитают вирусы и бактерии и прочее, которые прекрасно умеют переходить в людскую популяцию, мы с чем-то с таким столкнемся.
РИА Новости вчера в 22:14
Энергетика

Нефть на торгах продолжает дорожать

Майские фьючерсы марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 3,44% и на 07:30 утра по московскому времени составили 29,45 доллара за баррель.
BFM.ru 00:43
Фигурное катание

Фигуристка Радионова намекнула на роман с футболистом ЦСКА

Нева Спорт вчера в 23:08
Экономика

Продажи авиабилетов в России за последнюю неделю выросли на 30%

Доставка товаров для дома выросла на 47%, для животных — на 30%.
Говорит Москва вчера в 10:36
Армия и оружие

Подлодки Северного флота готовятся к испытаниям гиперзвукового оружия

Подводники Северного флота России намерены в ближайшее время приступить к испытаниям гиперзвукового оружия.
RT на русском вчера в 19:06
Спорт

Брянский лыжник Большунов рассказал об обиде на соперников

Городской телеканал (Брянск) вчера в 17:08
Общество

Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область

По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Газета.Ru вчера в 21:43
Происшествия

В Индии казнили четырех человек, изнасиловавших студентку в 2012 году

В индийской тюрьме Тихар повесили четырех фигурантов дела об изнасиловании 23-летней студентки Джоти Сингх в 2012 году.
Коммерсантъ вчера в 23:41
Спорт

Олимпийский огонь доставлен из Греции в Японию

Специальный лайнер с огнем на борту приземлился на военной базе Мацусима.
Эхо Москвы вчера в 22:11
Общество

Москва направила Парижу ноту из-за ситуации с россиянами на лайнере

Посольство России в Париже направило МИД Франции ноту с просьбой разрешить ситуацию с российскими туристами, которые не могут покинуть круизный лайнер Costa Pacifica, находящийся вблизи Марселя.
РБК 00:46
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение доценту Соколову

Интерфакс вчера в 14:12
Энергетика

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Piter.tv вчера в 08:55
Авто

В России продают 60-летний Mercedes-Benz за 20 миллионов рублей

Как сообщил продавец в объявлении на сайте auto.ru раритетный Mercedes-Benz ввезли в Россию летом 2017 года из Германии.
Motor вчера в 11:59
Общество

Россиянам рекомендовано покинуть Таиланд

Дипломаты обращают внимание, что с 18 по 31 марта в стране приостанавливается работа большинства увеселительных заведений: баров, театров, массажных салонов, спа и фитнес-залов в Бангкоке и соседних провинциях.
ТурДом вчера в 06:24
Экономика

Bank of America: в США начался финансовый кризис

Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе.
Газета.Ru вчера в 10:34
Космос

Теорию космического происхождения коронавируса опровергли

До сегодняшнего дня самой популярной была гипотеза о том, что заразу вывели в лаборатории американцы или сами китайцы, — но теперь у нее появился конкурент: свежая версия гласит, что вирус прилетел из космоса верхом на комете.
Экспресс газета вчера в 10:23
Общество

Коронавирус показали под микроскопом

Lenta.ru вчера в 06:38
Общество

Власти Китая остановили эпидемию коронавируса

В китайском городе Ухань - центре провинции Хубей и очаге вспышки коронавируса COVID-19 - за сутки не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения.
Ридус вчера в 01:05
Единоборства

Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен

МонаВиста вчера в 13:40
Наука

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 20:34
Шоу-бизнес

Кристина Асмус огорошила фанатов пикантным фото топлес

Instagram Актриса Кристина Асмус восхитила подписчиков откровенным фото топлес.
РЕН ТВ вчера в 19:03
Политика

На сайте КС опубликована статья со словом «шлюха» и критикой в адрес судьи Арановского

В тексте содержится обсценная лексика, а также критика в адрес судьи КС Константина Арановского и противников заключения КС на поправки к Конституции, предложенные президентом.
Коммерсантъ вчера в 15:45
Авто

Эксперты развеяли основные мифы о турбированных двигателях

Дни24 вчера в 13:56
Политика

Россия расширит ответный черный список в отношении представителей ЕС

Москва дополнит список граждан стран ЕС, которым запрещен въезд на территорию России, в качестве ответной меры на действия со стороны Брюсселя.
Парламентская газета вчера в 13:29
Политика

Жириновский ответил на слова Шнурова о Крыме

Во время выступления на заседании Госдумы лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал высказывание Сергея Шнурова о принадлежности Крыма к России.
Live24 вчера в 12:48
Общество

Банки предупредили об опасности банкоматов-ресайклеров из-за COVID-19

Банкоматы с функцией кеш-ресайклинга могут представлять опасность в связи с распространением коронавируса.
Известия вчера в 13:00
Происшествия

В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды

В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
РБК вчера в 16:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное