с чего всё началось

Признаками коронавируса могут быть не только респираторные симптомы, но и нарушения пищеварения. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие данные о пациентах с COVID-19.

Здоровье Эксперт предрек возникновение более опасных вирусных пандемий Специалисты предупреждают уже давно, что, так как человечество захватывает новые ареалы, а в этих ареалах обитают животные, а в этих животных обитают вирусы и бактерии и прочее, которые прекрасно умеют переходить в людскую популяцию, мы с чем-то с таким столкнемся.

Энергетика Нефть на торгах продолжает дорожать Майские фьючерсы марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 3,44% и на 07:30 утра по московскому времени составили 29,45 доллара за баррель.

Общество Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.

Общество Москва направила Парижу ноту из-за ситуации с россиянами на лайнере Посольство России в Париже направило МИД Франции ноту с просьбой разрешить ситуацию с российскими туристами, которые не могут покинуть круизный лайнер Costa Pacifica, находящийся вблизи Марселя.

Здоровье Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.

Общество Россиянам рекомендовано покинуть Таиланд Дипломаты обращают внимание, что с 18 по 31 марта в стране приостанавливается работа большинства увеселительных заведений: баров, театров, массажных салонов, спа и фитнес-залов в Бангкоке и соседних провинциях.

Космос Теорию космического происхождения коронавируса опровергли До сегодняшнего дня самой популярной была гипотеза о том, что заразу вывели в лаборатории американцы или сами китайцы, — но теперь у нее появился конкурент: свежая версия гласит, что вирус прилетел из космоса верхом на комете.

Общество Власти Китая остановили эпидемию коронавируса В китайском городе Ухань - центре провинции Хубей и очаге вспышки коронавируса COVID-19 - за сутки не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения.

Политика Россия расширит ответный черный список в отношении представителей ЕС Москва дополнит список граждан стран ЕС, которым запрещен въезд на территорию России, в качестве ответной меры на действия со стороны Брюсселя.