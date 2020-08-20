Озвучены побочные эффекты российской вакцины от коронавируса
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Названы побочные эффекты вакцины от COVID-19
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
РИА Новости09:39
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