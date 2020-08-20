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Муксун.fm
Муксун.fm

Озвучены побочные эффекты российской вакцины от коронавируса

Ранее жители Сургута сообщали, что не верят в вакцину.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы побочные эффекты вакцины от COVID-19

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
РИА Новости09:39
Подробнее о событии
Фонтанка.Ру

Увеличение лимфоузлов и гриппоподобный синдром. Названы побочные эффекты российской вакцины от COVID-19

Фонтанка.Ру09:16
Известия

Назван срок годности вакцины от COVID-19

Известия08:33
РЕН ТВ

Названы побочные эффекты вакцины от коронавируса

РЕН ТВ08:42
Национальная служба новостей

Стали известны побочные эффекты вакцины против COVID-19

Национальная служба новостей08:51
Комсомольская правда

Рассказали о побочных действиях после вакцинации от коронавируса

Комсомольская правда08:32
Lenta.ru

В Минздраве назвали побочные эффекты вакцины против коронавируса

Lenta.ru06:02
Газета.Ru

Названы побочные эффекты российской вакцины от коронавируса

Газета.Ru08:31

Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев представил в Пресненском суде показания свидетеля Алексея Кобца, который рассказал, что в момент аварии со смертельным исходом за рулем машины артиста находился другой человек, сообщает ТАСС.
Ведомости10:14
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У Навального не нашли признаков инсульта, инфаркта и коронавируса

Врачи по результатам проведенных исследований не нашли у Алексея Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса, заявил заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.
РИА Новости11:36
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На ВДНХ в среду отметят юбилей полета в космос собак Белки и Стрелки

В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в среду отметят юбилей полета в космос собак Белки и Стрелки, гостей ждут бесплатные экскурсии, а также фильмы о животных, побывавших на орбите, говорится в сообщении пресс-службы выставки.
РИАМОвчера в 19:00
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Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана

Вашингтон убежден, что сможет не допустить появления российских средств ПВО у Ирана, когда начнет восстанавливать санкции ООН в отношении Исламской республики, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.
Газета.Ru02:41
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Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег

Бывший советник президента США Стив Бэннон арестован в четверг по обвинению в получении обманным путем средств в ходе кампании по строительству стены на границе США и Мексики, сообщает Financial Times.
Интерфакс11:33
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