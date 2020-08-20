Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Газета.Ru
Газета.Ru

Названы побочные эффекты российской вакцины от коронавируса

Побочными эффектами от российской вакцины от коронавируса могут быть озноб, температура, головная боль, тошнота, снижение аппетита и аллергия. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на инструкцию к препарату "Гам-КОВИД-Вак".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы побочные эффекты вакцины от COVID-19

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.
РИА Новости09:39
Подробнее о событии
Фонтанка.Ру

Увеличение лимфоузлов и гриппоподобный синдром. Названы побочные эффекты российской вакцины от COVID-19

Фонтанка.Ру09:16
Взгляд.ру

Раскрыты подробности о российской вакцине от коронавируса

Взгляд.ру08:53
Газета.Ru

Названы побочные эффекты российской вакцины от коронавируса

Газета.Ru08:31
РЕН ТВ

Названы побочные эффекты вакцины от коронавируса

РЕН ТВ08:42
Комсомольская правда

Рассказали о побочных действиях после вакцинации от коронавируса

Комсомольская правда08:32
Lenta.ru

В Минздраве назвали побочные эффекты вакцины против коронавируса

Lenta.ru06:02
Национальная служба новостей

Стали известны побочные эффекты вакцины против COVID-19

Национальная служба новостей08:51

В Подмосковье отменят самоизоляцию для пожилых людей с 24 августа

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал распоряжение, согласно которому с 24 августа режим обязательной самоизоляции в регионе прекращается для всех жителей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.
В Подмосковье отменят самоизоляцию для пожилых людей с 24 августа
Газета.Ru09:40
15

В районе Гродно пройдут масштабные тактические учения ВС Белоруссии

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал Минобороны Белоруссии, министр обороны республики Виктор Хренин поручил провести масштабные тактические учения на гродненском направлении.
Новостной фронт08:25
1

Роналд Куман назначен главным тренером «Барселоны»

Вслед за увольнением Кики Сетьена после провального сезона «Барселоны», где вишенкой на испанском торте стало грандиозное поражение от «Баварии», руководство каталонцев подписало на позицию главного наставника легендарного голландца Роналда Кумана.
TV BRICS06:14

Захарова назвала крайне рискованным план США по размещению ракет в АТР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что план США разместить ракеты средней дальности на территории стран-союзниц в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) для сдерживания Китая несет в себе существенные риски безопасности в регионе.
Газета.Ru09:51
1