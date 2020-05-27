Переболевшим COVID-19 необходимо в первую очередь проверить легкие, почки и мозг, сообщила РИА Новости профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.

с чего всё началось

Перенесшие COVID-19 люди должны обязательно проверить состояние своих легких, почек и мозга, заявила профессор Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.

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