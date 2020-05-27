Коронавирус

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Перенесшие COVID-19 люди должны обязательно проверить состояние своих легких, почек и мозга, заявила профессор Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.
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с чего всё началось

Биолог назвала органы, которые нужно проверить после COVID-19

Переболевшим COVID-19 необходимо в первую очередь проверить легкие, почки и мозг, сообщила РИА Новости профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.
РИА Новостивчера в 20:44

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Названы три системы организма, которые нужно проверить после COVID-19

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ТК Звездавчера в 21:07

Биолог назвала органы, которые нужно проверить после COVID-19

РИА Новостивчера в 20:44
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Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
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В Японии на защиту экономики потратят более двух триллионов долларов

Общий объем мер, которые предпринимает Япония в связи с распространением коронавируса, составит 230 триллионов иен (2,15 триллиона долларов), об этом на совещании правительства и правящей партии заявил премьер-министр Синдзо Абэ.
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Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
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В Москве изменилась пропускная система

Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Российская газета 02:08
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Кино

На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег

Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
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Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте

Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
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Футбол

Дзагоев назвал цель ЦСКА на остаток сезона

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, какую цель ставит перед собой команда на остаток сезона.
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Елена Полонская вместе с мужем участвовала в поисках пропавшей девочки

Глава Пскова Елена Полонская вместе с мужем участвовала в поисках пропавшей в садоводстве «Кебь» Псковского района трёхлетней девочки 26 мая.
Псковское агентство информации вчера в 17:44
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Происшествия

В Петербурге умерла беременная женщина с коронавирусом

В Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина скончалась беременная женщина, у которой был положительный тест на COVID-19, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.
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Политика

В Кремле оценили возможность отмены ограничений к параду Победы

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности отмены ограничений в Москве к параду Победы, отметил, что за месяц ситуация может поменяться и могут быть внесены соответствующие корректировки.
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Пригожин выступил против Шнурова

Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
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Энергетика

Спрогнозировано снижение расходов на нефть на триллион долларов

Расходы потребителей на нефть в 2020 году снизятся на триллион долларов из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом.
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На Украине суд признал нацистской символику дивизии СС «Галичина»

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Политика

Познер предупредил США о гражданской войне

Телеведущий Владимир Познер в ток-шоу "Просто о сложном" в "Яндекс-эфире" в беседе с ведущей Софико Шеварднадзе рассказал, что обеспокоен политической обстановкой в США.
Газета.Ru вчера в 06:47
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Общество

Роспотребнадзор отметил готовность Москвы к первому этапу отмены мер

Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что по основным показателям столица готова к первому и второму этапам снятия введённых из-за коронавируса ограничений.
RT на русском 03:57
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Общество

Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
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Авто

На автомобильном рынке России появится новый бренд — Chery Exeed

Название бренда CheryExeed произошло от соединения слов «chery», что означает на китайском языке «особое благословение» и «exeed», являющееся производным от английского слова «exceed» (превышать, превосходить).
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В Польше планируют частично отменить масочный режим

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У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын

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Попова рассказала, сколько продлится масочный режим

Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайшие один-два месяца, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге, посвященном перспективам восстановления туристической отрасли.
Москва 24 25 мая в 10:48
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Общество

В России подписали закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

В РФ началась реформа ОСАГО: Путин утвердил поправки, которые определяют новый способ расчёта тарифов.
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Армия и оружие

В Ливии назвали странными заявления из США о «российских самолётах»

Ранее Африканское командование Вооруженных сил США сделало заявление о том, что в Ливию переброшены российские боевые самолеты с лётчиками-наёмниками, которые будут «бомбить ливийцев» и выступят на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Хафтара.
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Пентагон США сообщил о планах провести ядерные испытания

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Большинство россиян не увидели необходимости в профилактике COVID-19

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Оператор «Северного потока-2» оценил угрозы новыми санкциями от США

Оператор "Северного потока 2" ответил на угрозы новыми санкциями со стороны посла США в Германии, отметив, что они являются незаконной дискриминацией европейских компаний.
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Губернатор отчитал мэра Екатеринбурга за отказ от маски

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал чиновников, отказывающихся от ношения медицинских масок на публичных мероприятиях.
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Армия и оружие

Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

Как заявила пресс-служба шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
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Общество

Рособрнадзор опубликовал обновленное расписание ЕГЭ

Рособрнадзор опубликовал обновленное расписание ЕГЭ: 3 июля — география, литература, информатика 6 и 7 июля — русский язык 10 июля — профильная математика 13 июля — история, физика 16 июля — обществознание, химия 20 июля — биология, иностранный язык (письменный) 22 и 23 июля — иностранный язык (устная часть) Помимо этого, изменится и регламент проведения выпускных экзаменов.
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