Коронавирус

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Перенесшие COVID-19 люди должны обязательно проверить состояние своих легких, почек и мозга, заявила профессор Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.
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с чего всё началось

Биолог назвала органы, которые нужно проверить после COVID-19

Переболевшим COVID-19 необходимо в первую очередь проверить легкие, почки и мозг, сообщила РИА Новости профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.
РИА Новостивчера в 20:44

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Названы три системы организма, которые нужно проверить после COVID-19

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Биолог посоветовала проверить три системы организма после COVID-19

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Биолог перечислила системы организма, подлежащие первоочередной проверке после COVID-19

Москва 24вчера в 21:42

Биолог назвала органы, которые нужно проверить после COVID-19

РИА Новостивчера в 20:44
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Банк расширяет доступ к Системе быстрых платежей На этой неделе десяткам миллионов клиентов Сбербанка станут доступны переводы через Систему быстрых платежей ЦБ (СБП).
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В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
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В сирийском Идлибе прогремел взрыв во время проезда турецкого военного конвоя по трассе М4.
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Путин предложил направить московских медиков в регионы

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Куйвашев осудил присутствовавших на мероприятии без масок чиновников

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Накопительные пенсии в России повысят

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Гендиректор «Сочи» сообщил о результатах тестирования игроков на коронавирус

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что ни у одного из футболистов сочинского клуба не обнаружен коронавирус.
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Чемпионат России может быть возобновлен со зрителями на трибунах

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В США акцию протеста разогнали слезоточивым газом

Миннеаполис, США, 27 мая 2020, 16:55 — REGNUM Участники акции протеста в городе Миннеаполис (штата Миннесота, США) были разогнаны слезоточивым газом, передаёт 27 мая CNN.
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НХЛ объявила о плане доигровки сезона

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