Коронавирус

ИзвестияИзвестияНазваны подверженные осложнениям после коронавируса органы

Перенесшие COVID-19 люди должны обязательно проверить состояние своих легких, почек и мозга, заявила профессор Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.
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с чего всё началось

Биолог рекомендовала не стремиться скорее переболеть COVID-19

Стремиться переболеть коронавирусом как можно скорее не стоит, поскольку чем позже человек заболеет COVID-19, тем больше у него шансов получить более эффективное лечение заболевания и более легкую его форму, считает профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.
РИА Новостивчера в 21:06

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Биолог попросила не стремиться скорее переболеть коронавирусом

Газета.Ruвчера в 21:42

Биолог посоветовала не стремиться скорее переболеть коронавирусом

РБКвчера в 22:07

Биолог порекомендовала не торопиться переболеть COVID-19

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URA.Ruвчера в 21:08

Биолог рекомендовала не стремиться скорее переболеть COVID-19

РИА Новостивчера в 21:06
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Политика

Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина

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Взгляд.ру вчера в 11:41
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Политика

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Вестник Кавказа вчера в 11:02
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REGNUM вчера в 21:43
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Агрокомплекс Ткачева вошел в тройку крупнейших землевладельцев России

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РБК 25 мая в 21:13
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Общество

IKEA объяснила разницу в ценах для россиян и украинцев

Аналогичная ситуация и с диваном "Фрихетен", который на Украине стоит 11 тыс. гривен, а россиянам он обойдется в 8 тыс. Возмутились украинцы разницей в цене и на другие товары.
Известия 00:21
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Общество

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Агентство Москва вчера в 08:03
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Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

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РИА Новости 24 мая в 20:04
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Армия и оружие

ВМС США опубликовали кадры перехвата своего самолета российскими Су-35

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Кино

На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег

Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
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Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
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Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным

19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
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Происшествия

Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте

Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
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Наука

Свердловский губернатор рассказал, когда появится вакцина от коронавируса

Глава региона напомнил, что новосибирский центр «Вектор» ранее проводил исследования анализов на коронавирус, взятых у свердловчан – до тех пор, пока в регионе не появился собственный референс-центр.
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Кино

Фанат воссоздал в 3D костюм Бэтмена из фильма с Робертом Паттинсоном

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Ураганный ветер в Кузбассе сносил крыши домов и валил деревья

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Общество

Власти Москвы объяснили штраф за нарушение карантина женщине-инвалиду

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Происшествия

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Власти Дагестана рассмотрят условия смягчения режима самоизоляции

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Росстат заявил о росте безработицы в апреле

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Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Экономика

Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году

Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%.
ТАСС вчера в 05:24
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Здоровье

Роспотребнадзор: у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме

По данным Роспотребнадзора, у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме, сообщается на сайте ведомства.
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