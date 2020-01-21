Правительство России покинут 14 чиновников, входивших в предыдущий состав кабмина. На это обратило внимание принадлежащее Григорию Березкину РБК. В правительство не вошли пятеро прежних вице-премьеров — Максим Акимов, Алексей Гордеев, Виталий Мутко, Дмитрий Козак и Ольга Голодец.

Общество Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.

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Политика Сенат США проведет процесс по импичменту Трампа в ускоренном режиме Сенат Конгресса США одобрил во вторник резолюцию, которая позволит верхней палате законодательного органа провести процесс в рамках импичмента президента Дональда Трампа в ускоренном режиме.

Происшествия Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.