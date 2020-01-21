Политика
Lenta.ruНазваны покинувшие правительство России чиновники
Правительство России покинут 14 чиновников, входивших в предыдущий состав кабмина. На это обратило внимание принадлежащее Григорию Березкину РБК. В правительство не вошли пятеро прежних вице-премьеров — Максим Акимов, Алексей Гордеев, Виталий Мутко, Дмитрий Козак и Ольга Голодец.
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Виталий Мутко не войдет в состав нового правительства
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Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко, следует из указа президента России Владимира Путина.
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