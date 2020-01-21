Политика
Lenta.ruНазваны покинувшие правительство России чиновники
Правительство России покинут 14 чиновников, входивших в предыдущий состав кабмина. На это обратило внимание принадлежащее Григорию Березкину РБК. В правительство не вошли пятеро прежних вице-премьеров — Максим Акимов, Алексей Гордеев, Виталий Мутко, Дмитрий Козак и Ольга Голодец.
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Политика
Максим Решетников стал министром экономического развития РФ
Президент России Владимира Путин своим указом назначил Максима Решетникова министром экономического развития Российской Федерации, приняв его отставку с должности губернатора Пермского края по собственному желанию.
Политика
Решение Обамы о высылке в 2016 году дипломатов РФ разозлило Трампа
Дональд Трамп был разозлен, когда в декабре 2016 года, за три недели до его инаугурации, президент США Барак Обама объявил о высылке из страны 35 российских дипломатов.
Общество
10 дней аномально тёплой погоды обещают жителям России
Синоптики прогнозируют, что аномально тёплая погода продержится на территории страны ещё не менее 10 дней.
Спорт
Матыцин стал министром спорта России
Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.
Политика
Украина выступила против дружбы с Россией в ПАСЕ
Украина не намерена поддерживать дружеские отношения с Россией в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявила 21 января глава украинской делегации Елизавета Ясько в интервью изданию «Новое время».
Политика
Зюганов отреагировал на новый состав правительства
На новый состав правительства России, представленный премьер-министром Михаилом Мишустиным, отреагировал лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов, 22 января в эфире телеканала Россия 24.
Хоккей
Гол Бучневича не спас «Рейнджерс» от проигрыша «Айлендерс»
Стоит отметить, что российский нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич забросил одну шайбу, тогда как другой отечественный форвард, Артемий Панарин пропустил встречу по причине травмы.
Происшествия
В Новосибирске загорелся крематорий
На улице Фрунзе в Новосибирске загорелось здание крематория, сообщило учреждение на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Культура
На Первом канале 20 января начинается показ сериала «Ученица Мессинга»
Мистическая драма расскажет историю о жизни Ольги Мигуновой — единственной ученицы известного целителя и экстрасенса Вольфа Мессинга.
Футбол
Кокорин временно перейдет из «Зенита» в «Сочи»
Политика
США хотят привлечь Китай к переговорам c РФ по ядерным вооружениям
США считают необходимым вступление Китая в трехсторонние переговоры с Россией по ядерным вооружениям.
Экономика
Эксперт предсказал последствия от замены Белоруссией российской нефти
Белоруссии придется быть готовой переплачивать за нефть, в случае покупки топлива по реверсу из Европы в качестве альтернативы импорту из России, заявил эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский в интервью Sputnik Латвия.
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Разработчики мессенджера WhatsApp продолжают обновлять его, добавляя новые функции и возможности.
Общество
«Ъ»: долги россиян по ЖКХ смогут взыскивать коллекторы
Коллекторские агентства будут допущены до работы с долгами россиян за жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники.
Происшествия
Полицейского уволили после того, как он залил в машину ДПС виски
В Новосибирске уволили полицейского, который залил в бак стеклоомывателя патрульной машины виски. Выходка сотрудника ДПС попала на видео.
Музыка
Британский монетный двор выпустил монеты в честь группы Queen
Хоккей
ЦСКА в 4-й раз в сезоне обыграл СКА в регулярном чемпионате КХЛ
Московский ЦСКА в четвертый раз в сезоне обыграл санкт-петербургский СКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
Общество
Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума
За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Технологии
Новый алгоритм от Toshiba делает обычные ПК быстрее суперкомпьютеров
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты компании Toshiba долго время трудились над созданием особого алгоритма.
Политика
Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности
Президент РФ Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России.
Технологии
Дуров назвал iCloud инструментом слежки
Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
Здоровье
Число погибших от нового коронавируса в Китае выросло до девяти
Число погибших от заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа в Китае, увеличилось до девяти человек, заявил замглавы Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ли Бинь в ходе брифинга.
Армия и оружие
На защите воздушных границ: День авиации войск ПВО отмечается в России
Защита воздушного пространства авиацией совместно с наземными средствами противовоздушной обороны является основой безопасности воздушных границ Российской Федерации.
Общество
Оператор «Северного потока-2» прокомментировал газовую директиву ЕС
Трубопровод "Северный поток-2" соответствует требованиям для исключения его из правил обновленной Газовой директивы ЕС в Германии, сообщил РИА Новости официальный представитель компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.
Общество
В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время
Представитель Роспотребнадзора отметила, что меры защиты зимой от клещей остаются прежними.
Авто
Toyota отзовет 3,4 млн машин из-за неполадок с подушками безопасности
Toyota Motor Corp намерена отозвать 3,4 млн автомобилей по всему миру из-за электронного дефекта, в результате которого подушки безопасности могут не сработать при авариях.