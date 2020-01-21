Правительство России покинут 14 чиновников, входивших в предыдущий состав кабмина. На это обратило внимание принадлежащее Григорию Березкину РБК. В правительство не вошли пятеро прежних вице-премьеров — Максим Акимов, Алексей Гордеев, Виталий Мутко, Дмитрий Козак и Ольга Голодец.

Политика Максим Решетников стал министром экономического развития РФ Президент России Владимира Путин своим указом назначил Максима Решетникова министром экономического развития Российской Федерации, приняв его отставку с должности губернатора Пермского края по собственному желанию.

Политика Решение Обамы о высылке в 2016 году дипломатов РФ разозлило Трампа Дональд Трамп был разозлен, когда в декабре 2016 года, за три недели до его инаугурации, президент США Барак Обама объявил о высылке из страны 35 российских дипломатов.

Спорт Матыцин стал министром спорта России Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.

Политика Украина выступила против дружбы с Россией в ПАСЕ Украина не намерена поддерживать дружеские отношения с Россией в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявила 21 января глава украинской делегации Елизавета Ясько в интервью изданию «Новое время».

Политика Зюганов отреагировал на новый состав правительства На новый состав правительства России, представленный премьер-министром Михаилом Мишустиным, отреагировал лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов, 22 января в эфире телеканала Россия 24.

Хоккей Гол Бучневича не спас «Рейнджерс» от проигрыша «Айлендерс» Стоит отметить, что российский нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич забросил одну шайбу, тогда как другой отечественный форвард, Артемий Панарин пропустил встречу по причине травмы.

Происшествия В Новосибирске загорелся крематорий На улице Фрунзе в Новосибирске загорелось здание крематория, сообщило учреждение на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Экономика Эксперт предсказал последствия от замены Белоруссией российской нефти Белоруссии придется быть готовой переплачивать за нефть, в случае покупки топлива по реверсу из Европы в качестве альтернативы импорту из России, заявил эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский в интервью Sputnik Латвия.

Общество Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.

Технологии Дуров назвал iCloud инструментом слежки Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.

Здоровье Число погибших от нового коронавируса в Китае выросло до девяти Число погибших от заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа в Китае, увеличилось до девяти человек, заявил замглавы Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ли Бинь в ходе брифинга.