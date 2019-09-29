Ранее заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов рассказал РИА Новости, что факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний являются неправильное питание, вредные привычки, стрессы и генетические факторы.

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Отмечается, что для здоровья сердца необходимо ограничить потребление жирного мяса и сахара. Также следует больше потреблять не менее 400 г овощей и фруктов в сутки. 16 марта сообщалось о том, что регулярное потребление яиц может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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