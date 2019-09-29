Всемирный день сердца отмечается 29 сентября. По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности во всем мире, в ближайшее время ситуация вряд ли изменится.

с чего всё началось

Первый шаг к здоровому сердцу — сбалансированное питание, которое обеспечивает человека полезными веществами, необходимыми для нормальной работы всех функциональных систем организма и поддержания нормальной массы тела.

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