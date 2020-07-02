Здоровье
Волга-МедиаНазваны полезные свойства крапивы
Специалист заявил, что это растение содержит большое количество биоактивных веществ, в том числе флавоноиды, витамины B9 и С. Как сообщает радио Sputnik, крапива полезна для обмена веществ и может быть фактором, который стимулирует иммунитет и регенерацию клеток.
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с чего всё началось
Состояние кожи и ногтей, структура волос тоже во многом зависят от фолиевой кислоты. Ну а витамин С вообще называют универсальным лекарством. Это витаминное богатство содержится в обыкновенной крапиве, из которой можно готовить простые и вкусные блюда.Радио Sputnikвчера в 21:00
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Вторая подряд игра «Оренбурга» отменена из-за вспышки коронавируса
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Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней
В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Известия вчера в 09:33
Армия и оружие
Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом
В конце июня представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что существует угроза вторжения российских войск для восстановления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.
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Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим
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Rambler News Service 02:41
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Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
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В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок
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Против поправок в Конституцию выступили 21,26% участников голосования.
Псковское агентство информации 00:32
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Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы в 2020 году
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В Черногории легализовали однополые браки
В Черногории легализовали однополые браки: Парламент Черногории принял в среду, 1 июля, закон об однополых партнерствах.
Lenta.ru 01:19
Экономика
«Автодор» может частично отказаться от привлечения инвестиций
Ранее председатель госкомпании и вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что "Автодор" может разместить облигации на 300 млрд руб. Это решение он объяснил тем, что в бюджете недостаточно денег на строительство инфраструктуры.
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Армия и оружие
В России запустили серийное производство нового автомата А-545
Серийное производство российского 5,45-миллиметрового автомата А-545 (индекс 6П67) запустили на заводе имени Дегтярева в Коврове.
ФАН 02:27
Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
Политика
Мэр Якутска против поправок к Конституции — это выстрел самому себе в ногу
Якутск, 2 июля 2020, 08:11 — REGNUM Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала 25 июня против внесения поправок в Конституцию РФ.
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Здоровье
214 человек за сутки заболели коронавирусом в Свердловской области
На 29 июня в Свердловской области у 12 516 человек подтвержден коронавирус COVID-19.
Kursk.com 29 июня в 03:57
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
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Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Сочи» в матче РПЛ
Московское "Динамо" сыграло вничью с "Сочи" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru вчера в 15:11
Происшествия
Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
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Здоровье
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За последние сутки коронавирус обнаружили у 135 человек. Существенный ежедневный прирост наблюдается уже больше месяца — с 28 мая.
Радио Business FM Челябинск 02:17
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
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На Украине число выявленных случаев коронавируса достигло 45 887
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RT на русском 02:17
Общество
На Сахалине отменили обсервацию для приезжающих на остров со справкой
Южно-Сахалинск, 2 июля 2020, 07:59 — REGNUM Власти Сахалинской области приняли решение отменить обязательную обсервацию для прибывающих на Сахалин со справкой об отрицательном тесте на коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.
REGNUM 00:59
Общество
В Екатеринбурге умерла депутат гордумы Елена Дерягина
В Екатеринбурге умерла депутат городской думы Елена Дерягина, сообщается на сайте местного парламента.
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Наука
Пещеру естественного происхождения обнаружили под пирамидой в Мексике
В Мексике в древнем городе Теотиуакан под пирамидой Луны ученые обнаружили пещеру естественного происхождения.
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Авто
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За июнь прошлого года прямой конкурент британского Rolls-Royce и российского Aurus реализовал на 92% меньше автомобилей.
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Аксенов опубликовал шуточный ролик про Крым с участием Зеленского
Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о шутке президента Украины Владимира Зеленского, когда тот еще был артистом студии "Квартал 95".
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Общество
На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
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