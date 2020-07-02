Здоровье

Волга-МедиаВолга-МедиаНазваны полезные свойства крапивы

Специалист заявил, что это растение содержит большое количество биоактивных веществ, в том числе флавоноиды, витамины B9 и С. Как сообщает радио Sputnik, крапива полезна для обмена веществ и может быть фактором, который стимулирует иммунитет и регенерацию клеток.
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с чего всё началось

Врач рассказал о «жгучем» способе поправить здоровье

Состояние кожи и ногтей, структура волос тоже во многом зависят от фолиевой кислоты. Ну а витамин С вообще называют универсальным лекарством. Это витаминное богатство содержится в обыкновенной крапиве, из которой можно готовить простые и вкусные блюда.
Радио Sputnikвчера в 21:00

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Комсомольская правдавчера в 23:37

Борьба с пониженным иммунитетом, усталостью и депрессией: врач рассказал о пользе крапивы

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Врач рассказал о пользе крапивы

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Lenta.ruвчера в 22:02

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РИА Новостивчера в 21:32

Врач рассказал о «жгучем» способе поправить здоровье

Радио Sputnikвчера в 21:00
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 01:21, Ашберн
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Поправки в конституцию одобрили почти 78% избирателей

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Политика

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Еще 20 КТ-центров вернутся к амбулаторному приему пациентов, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Происшествия

В Мексике более 20 человек погибли при атаке на реабилитационный центр

Более 20 человек погибли и семь получили ранения в результате вооруженного нападения на нелегальный реабилитационный центр для наркозависимых, сообщил глава полиции мексиканского штата Гуанахуато Педро Кортес Алкала.
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Кино

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Общество

С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей

С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
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Космос

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Добыча полезных ископаемых в космосе может стать потенциально выгодной через два десятилетия, если продолжится курс на снижение стоимости эксплуатации космической техники, рассказала в интервью РИА Новости аспирант отдела Солнечной системы Института астрономии РАН (ИНАСАН) Екатерина Ефремова.
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Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
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Политика

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Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
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4 тысячи забайкальцев испортили бюллетени по поправкам в Конституцию

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