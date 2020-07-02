Здоровье
Волга-МедиаНазваны полезные свойства крапивы
Специалист заявил, что это растение содержит большое количество биоактивных веществ, в том числе флавоноиды, витамины B9 и С. Как сообщает радио Sputnik, крапива полезна для обмена веществ и может быть фактором, который стимулирует иммунитет и регенерацию клеток.
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с чего всё началось
Состояние кожи и ногтей, структура волос тоже во многом зависят от фолиевой кислоты. Ну а витамин С вообще называют универсальным лекарством. Это витаминное богатство содержится в обыкновенной крапиве, из которой можно готовить простые и вкусные блюда.Радио Sputnikвчера в 21:00
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