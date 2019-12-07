Речь идет о документе под названием «этикетка энергоэффективности».

с чего всё началось

Автопроизводители смогут выдавать его на добровольной основе с 31 марта 2020 года. Также Кулешов отметил, что за возможное неполучение нового документа никакой ответственности не предусмотрено. 7 декабря сообщалось, что в России изменится состав сопроводительных документов на автомобили.

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