Общество
ИзвестияНазваны попадающие под регулирование нового документа автомобили
Автопроизводители смогут выдавать его на добровольной основе с 31 марта 2020 года. Также Кулешов отметил, что за возможное неполучение нового документа никакой ответственности не предусмотрено. 7 декабря сообщалось, что в России изменится состав сопроводительных документов на автомобили.
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с чего всё началось
Речь идет о документе под названием «этикетка энергоэффективности».РБК10:56
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