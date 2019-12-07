Общество

ИзвестияИзвестияНазваны попадающие под регулирование нового документа автомобили

Автопроизводители смогут выдавать его на добровольной основе с 31 марта 2020 года. Также Кулешов отметил, что за возможное неполучение нового документа никакой ответственности не предусмотрено. 7 декабря сообщалось, что в России изменится состав сопроводительных документов на автомобили.
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с чего всё началось

Власти назвали попадающие под регулирование о новом документе автомобили

Речь идет о документе под названием «этикетка энергоэффективности».
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