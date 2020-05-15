Экономика
Телеканал 360°Названы популярные у российского бизнеса антикризисные меры
Эксперты назвали самые популярные антикризисные меры среди российского бизнеса. В них вошли сокращение операционных затрат и отсрочка арендной платы, сообщил телеканал РБК со ссылкой на опрос компании EY. Работодатели в этот сложный период пандемии для выживания стараются обойтись без крайних мер.
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Армия и оружие
США назвали предполагаемого виновника двух терактов в Афганистане
Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая в результате атак боевиков на родильный дом и похоронную процессию в Афганистане погибло не менее 60 человек.
REGNUM 20:30
Экономика
Андрей Тенишев: ФАС России придется проверять причастность правительства Хакасии к сговору
Андрей Тенишев: ФАС России задаст вопросы правительству Хакасии о хронически больной экономике И Тенишев дал этому положению свою жесткую, но наверняка справедливую экспертную оценку.
ИА Хакасия 21:52
Общество
В Японии проведут крупное тестирование на антитела к коронавирусу
Токио, 15 мая 2020, 04:53 — REGNUM Минздрав Японии намерен провести масштабное тестирование граждан на выявление антител к коронавирусу, передает телеканал NHK.
REGNUM 21:53
Культура
Новым ведущим шоу «Галилео» стал Владимир Маркони из Comment Out
Научно-популярная программа "Галилео" возвращается на канал СТС с новым ведущим Владимиром Маркони при поддержке Минпросвещения РФ.
Piter.tv 03:13
Общество
Дерматолог рассказала, как правильно носить перчатки при пандемии
Горностаева пояснила, что зуд кожного покрова после обработки антисептиком вызывается из-за обезвоживания кожи и утраты слоя водно-липидной мантии.
РИА Новости 21:36
Здоровье
Симоньян сравнила системы здравоохранения в РФ и США
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила различия российской и американской систем здравоохранения.
Газета.Ru 20:53
Энергетика
«Транснефть» прокомментировала предложение Сечина изменить тариф
Напомним, 13 мая глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил рассмотреть вопрос тарифов на транспортировку нефти по нефтепроводам.
ИА Красная Весна вчера в 16:59
Игры
Создатель Mafia не знал о разработке ремейка
NewInform 07:25
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games
Серверы онлайн-магазина Еріс Games Store не справились с резким ростом трафика, который возник после того как игра Grand Theft Auto (GTA) V временно стала бесплатной.
Известия 15:28
Единоборства
Тейшейра нокаутом победил Смита на UFC Fight Night 171
В Джексонвилле состоялся бойцовских турнир UFC Fight Night 171.
Vprognoze.ru 02:43
Общество
Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
РБК 06:03
Политика
NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России
Напомним, что в комиссии Госдумы попросили МИД РФ принять меры в отношении к изданиям NYT и Financial Times после публикации материалов о коронавирусе в России.
Piter.tv 01:05
Культура
Юный астраханец вышел в полуфинал всероссийского конкурса чтецов
Завершились отборочные этапы Всероссийского финала конкурса юных чтецов «Живая классика».
Блокнот Астрахань 12:59
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru вчера в 21:12
Общество
Минпросвещения перенесет ЕГЭ на более поздний срок
"Сроки проведения ЕГЭ в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Инфорос вчера в 07:02
Происшествия
На Курилах введён режим ЧС из-за коронавируса
Южно-Сахалинск, 15 мая 2020, 05:03 — REGNUM На Курилах зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
REGNUM 22:03
Общество
Собянин назвал срок действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о готовности столицы ко второму этапу снятия ограничений, сообщил, что нужно еще неделю-другую пожить в существующем режиме, посмотреть, как аукнутся майские праздники и возобновление работы ряда предприятий и строек.
РИА Новости 14:45
Происшествия
Российскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы за сбор жуков на Шри-Ланке
Сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону Александр Игнатенко обвиняется властями Шри-Ланки в нарушении местного законодательства за сбор насекомых, ему грозит штраф или большой тюремный срок.
ТАСС 12 мая в 14:06
Хоккей
«Россияне пили виски в самолете. Их посадили в обезьянник, требовали извинений, угрожали депортацией». Хоккеист Задоров — о поездке детской команды в Монреаль
Спорт-Экспресс 17:45
Общество
Минздрав назвал регион Сибири, наиболее нуждающийся в средствах защиты
Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, в каких регионах России наиболее острая нехватка средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом, сообщает РИА Новости.
Газета Кемерова 13:58
Игры
Графику на основе Unreal Engine 5 показали для PlayStation 5
Компания Epic Games показала техническую демо-версию технологии Unreal Engine 5 для платформы PlayStation, выложив на YouTube видео под названием Lumen in the Land of Nanite.
Naked Science 04:07
Политика
Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России
«Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке», — добавила она.
RT на русском 16:10
Авто
Названа цена на самостоятельно собранную по запчастям Lada Vesta
В результате собранная своими руками Lada Vesta обойдется в 213 727 рублей, в то время как новый автомобиль у дилера продается по цене от 644 900 рублей.
Сайт интересных новостей 04:13
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском вчера в 03:53
Общество
Модернизацию первичного звена здравоохранения РФ перенесут на полгода
"Предлагаемые изменения вносятся в части переноса сроков исполнения реализации мероприятий модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1304, на 6 месяцев", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов в четверг.
Интерфакс 14:24