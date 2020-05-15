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Общество В Японии проведут крупное тестирование на антитела к коронавирусу Токио, 15 мая 2020, 04:53 — REGNUM Минздрав Японии намерен провести масштабное тестирование граждан на выявление антител к коронавирусу, передает телеканал NHK.

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