Экономика

Телеканал 360°Телеканал 360°Названы популярные у российского бизнеса антикризисные меры

Эксперты назвали самые популярные антикризисные меры среди российского бизнеса. В них вошли сокращение операционных затрат и отсрочка арендной платы, сообщил телеканал РБК со ссылкой на опрос компании EY. Работодатели в этот сложный период пандемии для выживания стараются обойтись без крайних мер.
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с чего всё началось

Эксперты назвали популярные у российского бизнеса антикризисные меры

Российский бизнес для выживания в условиях карантинных ограничений и самоизоляции населения стремится сократить операционные затраты, добивается снижения или отсрочки арендной платы, а также переводит сотрудников на неполную рабочую неделю.
РБКвчера в 17:00

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Версия-Саратов02:37

Эксперты назвали популярные у российского бизнеса антикризисные меры

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Торговцы устроили беспорядки возле ТЦ «Фуд Сити» в Москве

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Общество

Скворцова назвала средство, подавляющее коронавирус

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REGNUM 09:20
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Общество

Туроператоры аннулируют заграничные туры с вылетами в июне

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Беглов оценил работу временного госпиталя в «Ленэкспо»

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Общество

Кубань готовится к частичному выходу из режима ограничений

Краснодар, 15 мая 2020, 10:02 — REGNUM Распоряжение о частичном выходе из режима ограничений при условии сохранения стабильной эпидобстановки подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщила 14 мая пресс-служба администрации края.
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Футбол

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Чемпионат 09:51
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Мантуров рассказал о проверках аппаратов ИВЛ, производимых на Урале

Каждый аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), произведенный на "Уральском приборостроительном заводе", проходит тщательные проверки, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
РИА Новости 10:35
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Киберспорт

Авторы Nioh 2 сделали игрокам подарок в честь миллиона проданных копий

Студия Koei Tecmo отчиталась о первом миллионе проданных копий экшена Nioh 2. В качестве благодарности авторы подарили всем пользователям комплект самурайской брони.
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В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
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В Сети показали фото нового Range Rover около Нюрбургринга

Range Rover 2022 проходит в Германии динамические испытания, и, хотя он по-прежнему полностью скрыт за маскировкой, эти снимки припаркованного прототипа, сделанные с небольшого расстояния, дают нам возможность еще лучше взглянуть на грядущий флагманский внедорожник класса люкс.
SpeedMe вчера в 13:25
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Установлены подозреваемые в реабилитации нацизма в «Бессмертном полку»

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Общество

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Гаджеты

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Авто

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Саудовская Аравия сокращает поставки нефти азиатским покупателям

Государственная нефтяная компания Saudi Aramco сократила объемы по контрактам на поставку нефти в июне по крайней мере для 12 клиентов в Азии, сообщили трейдеры, получившие уведомление от компании.
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Футбол

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Общество

В Словении закончилась эпидемия коронавируса

В Словении эпидемия коронавируса завершилась спустя два месяца, сообщает «Интерфакс».
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Политика

Путин отчитал чиновников из-за доплат медикам

Путин обратился к чиновникам и отчитал их за расчеты по выплатам надбавок медикам, работающих с коронавирусными больными.
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Общество

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РИА Новости 13 мая в 17:34
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Энергетика

Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
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Фигурное катание

Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
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В Удмуртии на карантин из-за коронавируса закрыли роддом

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Здоровье

38 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае

В Алтайском крае за сутки подтверждено еще 38 новых случаев коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 00:59
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Политика

Украина столкнулась с угрозой дефицита воды

«Последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку», — говорится в заявлении от 13 мая.
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Космос

«Планету Океан» в Калининграде сделают частично прозрачной

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Летние кафе и парки вновь закрыли в Белгородской области

В Белгородской области закрыли летние кафе и парки, которые проработали несколько дней.
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о дистанционном образовании

Законопроект, который регламентирует дистанционное образование в России, внесён в Государственную думу, следует из базы данных палаты парламента.
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Беременная Кэти Перри полностью обнажилась в новом клипе

Певица и актриса Кэти Перри представила клип на трек «Daisies» («Маргаритки»), который войдет в ее новый альбом.
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