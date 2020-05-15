Российский бизнес для выживания в условиях карантинных ограничений и самоизоляции населения стремится сократить операционные затраты, добивается снижения или отсрочки арендной платы, а также переводит сотрудников на неполную рабочую неделю.

с чего всё началось

Эксперты назвали самые популярные антикризисные меры среди российского бизнеса. В них вошли сокращение операционных затрат и отсрочка арендной платы, сообщил телеканал РБК со ссылкой на опрос компании EY. Работодатели в этот сложный период пандемии для выживания стараются обойтись без крайних мер.

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