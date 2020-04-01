Коронавирус

Газета.RuГазета.RuНазваны последние свободные от коронавируса 10 регионов России

В 75 из 85 регионах России, по состоянию на 1 апреля, выявили минимум один случай заражения коронавирусом. Список последних 10 субъектов, в которых нет вируса, публикует РИА "Новости".
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Названы регионы России без случаев заражения коронавирусом

Известия09:49

Названы последние свободные от коронавируса 10 регионов России

Газета.Ru08:44

Названы 10 регионов России, где нет коронавируса

Комсомольская правда09:05

Названы 10 регионов России, свободные от коронавируса

Московский Комсомолец08:45

Названы последние свободные от COVID-19 регионы России

Национальная служба новостей09:21

В 10 регионах России не выявлено ни одного случая коронавируса

БИЗНЕС Online08:33

В России подсчитали не поддавшиеся коронавирусу регионы. Симоньян предложила их закрыть

Царьград08:08
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Политика

Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно

Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.
РБК 10:44
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В Ивановской области вводится карантин

Режим полной самоизоляции вводится в Ивановской области со 2 апреля 2020 года. Соблюдение режима на улицах будет контролировать полиция.
ИвановоLive 05:16
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В Коми более 50 пациентов больницы заразились коронавирусом

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RT на русском 10:55
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходные дни в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала продлить выходные дни в России, объявленные в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 11:28
Общество

За сутки в России выявили 440 новых зараженных коронавирусом

В России за сутки число зафиксированных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 увеличилось на 440, таким образом, в стране в настоящее время 2777 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Известия 05:26
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля, повышение затронет около 4 миллионов человек.
РИА Новости вчера в 23:05
Авто

Subaru остановит производство в Японии

Новые автомобили 06:56
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Bloomberg: Россия не планирует наращивать добычу нефти

Россия не планирует наращивать объем добычи нефти на фоне переизбытка на мировом рынке, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного российского чиновника.
Коммерсантъ 11:45
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В трех больницах Петербурга ввели ограничения из-за коронавируса

Ограничения введены на территории трех больниц Санкт-Петербурга из-за "заноса" новых случаев коронавируса, сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
РИА Новости 10:35
Экономика

Госдума одобрила право на кредитные «каникулы» из-за коронавируса

Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса из-за коронавируса.
Известия 06:36
Общество

90% кафе и ресторанов могут не вернуться из самоизоляции

В Москве и области для борьбы с распространением коронавируса приостановлена работа почти 15 000 ресторанов, кафе, столовых и баров, по оценке Федерации рестораторов и отельеров (ФРИО).
Ведомости 02:01
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service вчера в 06:44
Общество

Заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла в РФ за сутки на 18,8%

Заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла в РФ за сутки на 18,8% - Голикова.
ТАСС 11:52
Общество

Автомобилистов могут начать штрафовать за нарушение карантина

Нарушивших режим самоизоляции водителей могут начать штрафовать на сумму от 5 тыс. руб. Об этом сообщает сервис autonews.ru.
Газета.Ru 08:57
Политика

Кремль не обсуждает возможность ввода ЧС в России

Кремль не обсуждает возможность введения в России режима ЧС на фоне пандемии коронавируса COVID-19, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 11:47
Политика

Украина поддержала введение санкций против Белоруссии

Введение санкционных мер против Белоруссии поддержали ряд стран, в том числе и Украина. Об этом говорится на сайте Совета ЕС.
Газета.Ru 05:59
Происшествия

На Кубани подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 1 апреля 2020, 11:37 — REGNUM Пять новых случаев коронавирусно инфекции подтверждено на территории Краснодарского края.
REGNUM 04:37
Культура

СМИ: The Witcher 4 станет приквелом третьей части с Цири в главной роли

3DNews 11:27
Происшествия

Четвертый случай коронавируса в Карелии: больной никуда не ездил

Петрозаводск, 1 апреля 2020, 18:42 — REGNUM В Петрозаводске зарегистрирован положительный результат теста на коронавирус у пациента, госпитализированного в Республиканскую инфекционную больницу с подозрением на пневмонию.
REGNUM 11:42
Общество

Предсказана доля оставшихся без работы из-за коронавируса москвичей

В Москве из-за пандемии коронавируса без работы могут остаться до миллиона человек.
Lenta.ru 10:13
Армия и оружие

Конструктор Су-57 назвал недостатки американских F-22 и F-35

Генеральный конструктор Су-57 Михаил Стрелец рассказал о недостатках американских истребителей F-22 и F-35.
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Наука

Бозоны оказались способны вести себя как фермионы

Исследователи теперь экспериментально доказали, что, если заставить бозоны перемещаться только в одном измерении, они начнут вести себя как ферми-жидкость.
Индикатор 30 марта в 05:27
Экономика

Сбербанк и ВТБ начали выдавать кредиты бизнесу для выплаты зарплат

Кредитная организация начала выдавать беспроцентные кредиты для выплаты зарплат.
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Политика

Россия направит США самолет для помощи в борьбе с коронавирусом

Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Мойка78 вчера в 16:15
Общество

Евгений Куйвашев ответил на популярные вопросы о режиме изоляции

Губернатор Евгений Куйвашев продолжает отвечать на вопросы по поводу эпидемиологической обстановки в Свердловской области.
Телеканал ОТВ 09:43
Теннис

Уимблдон отменили впервые со Второй мировой войны

Теннисный турнир Уимблдон отменили в связи с угрозой распространения коронавируса.
Lenta.ru 11:39
Здоровье

Стало известно, что происходит с медициной США из-за коронавируса

Стало известно, что медиков начали увольнять за распространение информации о нехватке оборудования и лекарств.
Рамблер 11:02
Футбол

УЕФА перенес возобновление еврокубков на неопределенный срок

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отложить проведение матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы до последующего уведомления, сообщается на официальном сайте организации.
РИА Новости 10:46
Общество

Воробьев заявил о нежелании блокировать Москву и Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что блокировка Москвы и Подмосковья не планируется.
РБК 11:15
Здоровье

Первый пациент с коронавирусом выздоровел на Ставрополье

Выписан первый пациент, госпитализированный с диагнозом коронавирусной инфекции, сообщила заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Ольга Дроздецкая на ежедневном брифинге.
Кавказский узел 06:56
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