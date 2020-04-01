Коронавирус
Газета.RuНазваны последние свободные от коронавируса 10 регионов России
В 75 из 85 регионах России, по состоянию на 1 апреля, выявили минимум один случай заражения коронавирусом. Список последних 10 субъектов, в которых нет вируса, публикует РИА "Новости".
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Политика
Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно
Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.
Здоровье
В Ивановской области вводится карантин
Режим полной самоизоляции вводится в Ивановской области со 2 апреля 2020 года. Соблюдение режима на улицах будет контролировать полиция.
Здоровье
В Коми более 50 пациентов больницы заразились коронавирусом
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Общество
Роспотребнадзор призвал продлить выходные дни в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала продлить выходные дни в России, объявленные в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Общество
За сутки в России выявили 440 новых зараженных коронавирусом
В России за сутки число зафиксированных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 увеличилось на 440, таким образом, в стране в настоящее время 2777 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля, повышение затронет около 4 миллионов человек.
Авто
Subaru остановит производство в Японии
Энергетика
Bloomberg: Россия не планирует наращивать добычу нефти
Россия не планирует наращивать объем добычи нефти на фоне переизбытка на мировом рынке, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного российского чиновника.
Здоровье
В трех больницах Петербурга ввели ограничения из-за коронавируса
Ограничения введены на территории трех больниц Санкт-Петербурга из-за "заноса" новых случаев коронавируса, сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
Экономика
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Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса из-за коронавируса.
Общество
90% кафе и ресторанов могут не вернуться из самоизоляции
В Москве и области для борьбы с распространением коронавируса приостановлена работа почти 15 000 ресторанов, кафе, столовых и баров, по оценке Федерации рестораторов и отельеров (ФРИО).
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Общество
Заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла в РФ за сутки на 18,8%
Заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла в РФ за сутки на 18,8% - Голикова.
Общество
Автомобилистов могут начать штрафовать за нарушение карантина
Нарушивших режим самоизоляции водителей могут начать штрафовать на сумму от 5 тыс. руб. Об этом сообщает сервис autonews.ru.
Политика
Кремль не обсуждает возможность ввода ЧС в России
Кремль не обсуждает возможность введения в России режима ЧС на фоне пандемии коронавируса COVID-19, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
Украина поддержала введение санкций против Белоруссии
Введение санкционных мер против Белоруссии поддержали ряд стран, в том числе и Украина. Об этом говорится на сайте Совета ЕС.
Происшествия
На Кубани подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 1 апреля 2020, 11:37 — REGNUM Пять новых случаев коронавирусно инфекции подтверждено на территории Краснодарского края.
Происшествия
Четвертый случай коронавируса в Карелии: больной никуда не ездил
Петрозаводск, 1 апреля 2020, 18:42 — REGNUM В Петрозаводске зарегистрирован положительный результат теста на коронавирус у пациента, госпитализированного в Республиканскую инфекционную больницу с подозрением на пневмонию.
Общество
Предсказана доля оставшихся без работы из-за коронавируса москвичей
В Москве из-за пандемии коронавируса без работы могут остаться до миллиона человек.
Армия и оружие
Конструктор Су-57 назвал недостатки американских F-22 и F-35
Генеральный конструктор Су-57 Михаил Стрелец рассказал о недостатках американских истребителей F-22 и F-35.
Наука
Бозоны оказались способны вести себя как фермионы
Исследователи теперь экспериментально доказали, что, если заставить бозоны перемещаться только в одном измерении, они начнут вести себя как ферми-жидкость.
Экономика
Сбербанк и ВТБ начали выдавать кредиты бизнесу для выплаты зарплат
Кредитная организация начала выдавать беспроцентные кредиты для выплаты зарплат.
Политика
Россия направит США самолет для помощи в борьбе с коронавирусом
Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общество
Евгений Куйвашев ответил на популярные вопросы о режиме изоляции
Губернатор Евгений Куйвашев продолжает отвечать на вопросы по поводу эпидемиологической обстановки в Свердловской области.
Теннис
Уимблдон отменили впервые со Второй мировой войны
Теннисный турнир Уимблдон отменили в связи с угрозой распространения коронавируса.
Здоровье
Стало известно, что происходит с медициной США из-за коронавируса
Стало известно, что медиков начали увольнять за распространение информации о нехватке оборудования и лекарств.
Футбол
УЕФА перенес возобновление еврокубков на неопределенный срок
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отложить проведение матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы до последующего уведомления, сообщается на официальном сайте организации.
Общество
Воробьев заявил о нежелании блокировать Москву и Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что блокировка Москвы и Подмосковья не планируется.
Здоровье
Первый пациент с коронавирусом выздоровел на Ставрополье
Выписан первый пациент, госпитализированный с диагнозом коронавирусной инфекции, сообщила заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Ольга Дроздецкая на ежедневном брифинге.