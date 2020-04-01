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Политика Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.

Здоровье В Ивановской области вводится карантин Режим полной самоизоляции вводится в Ивановской области со 2 апреля 2020 года. Соблюдение режима на улицах будет контролировать полиция.

Здоровье В Коми более 50 пациентов больницы заразились коронавирусом В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 32 из них — за последние сутки.

Общество Роспотребнадзор призвал продлить выходные дни в России Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала продлить выходные дни в России, объявленные в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

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Общество 90% кафе и ресторанов могут не вернуться из самоизоляции В Москве и области для борьбы с распространением коронавируса приостановлена работа почти 15 000 ресторанов, кафе, столовых и баров, по оценке Федерации рестораторов и отельеров (ФРИО).

Здоровье Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.

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Политика Кремль не обсуждает возможность ввода ЧС в России Кремль не обсуждает возможность введения в России режима ЧС на фоне пандемии коронавируса COVID-19, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Происшествия Четвертый случай коронавируса в Карелии: больной никуда не ездил Петрозаводск, 1 апреля 2020, 18:42 — REGNUM В Петрозаводске зарегистрирован положительный результат теста на коронавирус у пациента, госпитализированного в Республиканскую инфекционную больницу с подозрением на пневмонию.

Наука Бозоны оказались способны вести себя как фермионы Исследователи теперь экспериментально доказали, что, если заставить бозоны перемещаться только в одном измерении, они начнут вести себя как ферми-жидкость.

Футбол УЕФА перенес возобновление еврокубков на неопределенный срок Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отложить проведение матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы до последующего уведомления, сообщается на официальном сайте организации.